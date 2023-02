Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise / Féminin vs Garges - Saint Ouen / Féminin 13 - 0 (6-0 3-0 4-0) Le 11/02/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise / Féminin ] [ Garges - Saint Ouen / Féminin ] Les Jokers surclassent les Grizz’Louves L’affiche que proposait cette journée de la poule A du championnat d’élite féminine de hockey sur glace s’annonçait déséquilibrée. Les Jokers de Cergy-Pontoise, dauphines de la poule à 2 points des Rempart de Tours, recevaient les Grizz’Louves de Garges-Saint Ouen, dernières avec 8 défaites en autant de matchs. Pas de miracle ni de surprise, les cergypontaines ne laissèrent aucune chance à leurs adversaires et l’emportèrent largement (13-0). Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 16/02/2023 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



82 spectateurs Arbitres : Jérôme Sturm et Emile Gouranton Buts :

Cergy-Pontoise / Féminin :

Garges - Saint Ouen / Féminin :



Buts



Cergy- Pontoise



03:15 - Manon JAFFREZIC assistée de Gwenola PERSONNE

03:56 - Léa MULLENDER assistée de Tiphaine HAUTEREAU

07:10 - Léa MULLENDER assistée de Léa MILENKOVIC

10:31 - Morgane RIHET

13:24 - Lola ISSA

16:01 - Paula TOLEDO assistée de Lola ISSA

21:33 - Tiphaine HAUTEREAU assistée de Laura GASTAUD

27:55 - Léa MULLENDER asssitée de Tiphaine HAUTEREAU

30:43 - Naomi DIAKITE assistée de Léa MULLENDER

52:49 - Tiphaine HAUTEREAU assistée de Léa MILENKOVIC

55:44 - Léa MILENKOVIC assistée de Laura GASTAUD et de Chloé DE BONO

56:54 - Léa MULLENDER asssitée de Tiphaine HAUTEREAU

59:59 - Léa MILENKOVIC assistée de Léa MULLENDER et de Chloé DE BONO



Après un démarrage en mode diesel les Jokers font le trou



Etrangement, les cergypontaines entrent avec timidité dans la rencontre laissant les Grizz’Louves tenter le premier tir sur la cage de Charlène Ozan. Durant les 3 premières minutes, les visiteuses se permettent de venir régulièrement dans la zone défensive cergypontaine. L’absence de l’expérimentée et talentueuse Joanna Andrianjafy en défense y est-elle pour quelque chose ? Nul ne le sait. Quoi qu’il en soit, comme souvent chez les vertes, c’est la capitaine qui montre la voie et remet son équipe dans le sens de la marche et dans le bon tempo. Gwenola Personne récupère donc le palet sur une remise en jeu sur la droite pour le confier à Manon Jaffrezic dans le slot qui contrôle et marque en lucarne (1-0, 03.15). Pas de temps de laisser retomber le soufflé, les Jokers doublent la mise dans la minute. En attaque, Thiphaine Hautereau, redescend autour du cercle d’engagement gauche avant de tenter un revers qui est dévié par Léa Mullender qui assurait le voile sur Morgana Belhumeur la gardienne (2-0, 03.56).



Photographe : © Bruno Gouvazé Les cergypontaines sont désormais lancées et Lea Milenkovic se procure une grosse occasion mais ne marque pas. Qu’à cela ne tienne, elle sera impliquée peu après dans la construction du troisième but. Les deux Léa, Milenkovic et Mullender, se redoublent les passes entre les cercles et donnent le tournis à la défense blanche, pour finalement voir la seconde tromper Belhumeur (3-0, 07.10).



Les Grizz’Louves trouvent néanmoins encore le moyen de réagir par 2 tirs obligeant Ozan à intervenir avant que Morgane Rihet, qui aime égayer sa nouvelle retraite sportive en venant s’amuser avec ses anciennes partenaires auxquelles elle prête un coup de main lors des matchs à l’Aren’ice, ne frappe à son tour. Rihet, après être redescendue récupérer le puck en défense, remonte la glace sur la gauche, se recentre et du cercle, malgré la joueuse à son marquage, tire à mi-hauteur (4-0, 10.31).



Le trou est déjà fait à la moitié de la période et l’addition continue à s’alourdir. C’est la jeune Lola Issa qui à son tour joue la soliste, elle récupère le disque en zone neutre et part sur la gauche. Un peu comme pour le précédent but elle tire malgré la défense adverse et fait mouche (5-0, 13.24).



L’ex pensionnaire du pôle France joue encore la trouble-fête 3 minutes plus tard. Mise sur orbite à la rouge, elle s’échappe encore mais se fait contrer par la défense blanche, du coup elle poursuit son effort et va disputer et reprendre le palet dans le coin avant de servir Paula Toledo dans le slot qui participe à la fête (6-0, 16.01).



La dernière grosse occasion de la période sera à mettre au crédit de Milenkovic dont Belhumeur repousse la tentative de la botte.



Premier tiers nettement à l’avantage des Jokers (22 tirs contre 8 pour les Grizz’Louves). Pourtant les pensionnaires de l’Aren’ice avaient démarré doucement la rencontre et avaient laissé les joueuses adverses leur mettre la pression à l’entame de la rencontre. Une fois réveillées, les cergypontaines ont implacablement contrôlé la période.



Ultra domination des Jokers qui ne relâchent pas l étreinte



Le deuxième tiers repart sur les mêmes bases et les Jokers font la loi à domicile. Sur un départ à trois contre une, elles ne concrétisent pas. Elles poursuivent néanmoins l’action sur la droite et, en fond de territoire, Milenkovic et Hautereau bataillent avec la défense blanche et favorisent la ressortie du puck pour Laura Gastaud laquelle retrouve Hautereau repositionnée dans le cercle droit qui trompe Belhumeur sous les yeux de Mullender qui s’était pour sa part postée à l’affut (7-0, 21.33).



La partie devient alors très difficile pour les Grizz’Louves qui ne sortent quasi plus de leur camp. Le but suivant est encore construit par la paire Hautereau/Mullender. La première, dans l’axe, sert la seconde sur la gauche laquelle excentrée dans le cercle trouve le moyen de placer la rondelle au-dessus de l’épaule de la gardienne (8-0, 27.55).



Photographe : © Bruno Gouvazé A la moitié du tiers, Alexis Dicharry le coach cergypontain procède à un changement dans le but, Ozan sortant au profit de Hanaé Forterre. La jeune gardienne sera plutôt tranquille contrairement à sa vis-à-vis pour qui le chemin de croix continue. Sur une attaque lancée sur la gauche, cela chauffe devant la cage des Grizz’Louves, Mullender profite du cafouillage pour ressortir le palet pour Naomi Diakite dans le cercle opposé laquelle lance à la cage mais Emma Garnier qui est sur la trajectoire dévie du patin dans son propre but (9-0, 30.43).



Décidément, non seulement les joueuses de Garges/Saint-Ouen sont dominées mais elles sont aussi malchanceuses. Elles essayent néanmoins de sauver l’honneur. Elles réussissent une fois à partir dans le dos de la défense verte mais Forterre qui fait bonne garde fait avorter l’action.



Tiers sans concession pour les Jokers créditées de 16 tirs contre un seul pour leurs chalengeuses. Durant cette période qui tint lieu de jeu d’attaque défense les cergypontaines étouffèrent les Grizz’Louves et alourdirent logiquement la note.



Les Jokers poursuivent leur marche en avant et obtiennent le blanchissage



Les vagues vertes continuent à déferler sur la défensive blanche. A l’occasion de l’une d’entre elles, Personne s’échappe sur la droite, temporise pour Jaffrezic qui voit Rihet dans le cercle gauche, laquelle tire sans se poser de question une fois servie mais voit sa tentative finir sur le poteau. Le 10ème but n’était pas loin. Au cœur de cette domination, les Grizz’Louves, qui ne lâchent rien et se défendent avec honneur, se procurent 2 très belles opportunités.

La première, sur un palet perdu à la bleue par les cergypontaines, Céline Drege part en breakaway mais Forterre lui dit non. Plus tard, c’est Camille Lasne en zone neutre qui s’échappe et s’infiltre au cœur de la défense verte mais perd son face à face avec la gardienne.

Les Jokers gèrent et trouvent encore la faille lorsque Milenkovic gagne un engagement sur la gauche et sert Hautereau plein axe laquelle tire sur réception (10-0, 52.49).



Photographe : © Bruno Gouvazé Les visiteuses qui ont précédemment laissé passer leur chance de marquer encaissent 2 nouveaux buts en 1 minute. Sur un travail de Chloé De Bono, Gastaud récupère la rondelle en zone défensive pour Milenkovic laquelle s’échappe en zone neutre et, de la droite, lance en lucarne (11-0, 55.44).



L’attaquante est justement récompensée pour sa grosse activité du jour. Sur une nouvelle bataille pour gagner le puck sur la droite, Rihet le récupère et va dans le cercle d’engagement d’où elle trouve la lucarne (12-0, 56.54).



A l’ultime seconde de jeu, les Jokers marquent leur dernier but. De Bono et Mullender travaillent derrière le net et Milenkovic, sur le côté de la cage, profite de l’éjection du disque pour le ramener dans le but au pied du poteau du bout de sa palette (13-0, 59.59).



Le dernier tiers aura vu la forte domination cergypontaine se poursuivre. Avec 20 tirs contre 2, elles ne cessèrent pas de châtier les Grizz’Louves qui faillirent pourtant, et l’auraient bien mérité, sauver l’honneur lors de 2 relâchements coupables de la vigilance des Jokers.

Avec cette victoire et leur total de 22 points les cergypontaines, qui avaient déjà mathématiquement validé leur billet pour le carré final, chipent la première place de la poule à Tours. Elles auront encore un match à jouer à Amiens chez les Gothiques pour clôturer la saison régulière mais la conservation de cette symbolique 1ère place ne dépend pas que d’elles puisque Tours, de son côté, aura encore 2 matchs à jouer : un déplacement à Neuilly-sur-Marne chez les Bisonnes et un autre à Evry-Viry chez les Jets, un programme largement à la portée des tourangelles.

Pour les Grizz’Louves, qui n’ont pas marqué le moindre point cette saison, le seul espoir pour le faire est de remporter leur dernier match lors de la réception des Bisonnes de Neuilly-sur-Marne.

