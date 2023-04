Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise / Féminin vs Tours / Féminin 2 - 3 (1-1 0-0 1-1) Le 02/04/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise / Féminin ] [ Tours / Féminin ] Carré final Féminin élite : Tours ne lâche pas son titre La journée de clôture du carré final fut le théâtre de deux très belles rencontres de hockey sur glace. La première, faisant office de petite finale pour la 3ème place, vit les Rafales de l’Occitanie l’emporter sur les Brûleuses de loups sur le score de 3 buts à 1. Lors de la seconde, les Remparts de Tours et les Jokers de Cergy-Pontoise se livrèrent un vrai bras de fer remporté, au terme de l’empoignade, par les tourangelles. En s’appuyant sur le talent de leur attaque et la solidité de leur système défensif, elles construisirent leur victoire sur le score de 3 buts à 2 et conservent ainsi leur titre de championnes de France, leur 3ème consécutif. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 05/04/2023 à 14:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Cergy-Pontoise / Féminin :

Tours / Féminin : 3ème journée du dimanche 1 avril 2023



Match 5 : Grenoble – Occitanie



Les Rafales soufflent la 3ème place aux Brûleuses de loups.



C’est lors du premier tiers que les Rafales d’Occitanie prennent les devants et confirment leurs bonnes dispositions de la veille. Pourtant, quand Lisa Bauer accroche Léna Dechelle, elles offrent le premier powerplay de la rencontre aux Brûleuses de loups mais parviennent à le déjouer malgré la pression iséroise. Les grenobloises continuent ensuite de pousser sur leur lancée et Lucie Delcroix trouve la mitaine de Amélie Calvel. Les occitanes, qui ne sont pas à la rue, ne sont pas en reste et Camille Coupau doit stopper du casque une puissante tentative de Mila Sudor.

La gardienne des BDL ne pourra, un peu plus tard, toutefois pas empêcher Lisa Quadriga d’exploiter le rebond sur une action de Faustine Bauer et le tir de Solène Tossut (0-1, 13.10).

Les iséroises tentent de réagir mais ne parviennent pas à convertir le powerplay obtenu immédiatement après quand, dans le coin, Tossut projette Thais Piffard contre la bande. Non seulement les grenobloises ne tirent pas profit de l’aubaine mais elles frisent la correctionnelle sur un départ en contre de Alexane Jeanpierre puis se font bêtement prendre par la patrouille pour surnombre. Les Rafales ont moins de scrupule et, une fois en avantage numérique, prennent le large.

Lisa Bauer sert bien Tossut dans le haut du slot laquelle manque un peu sa tentative qui se transforme, du coup, en passe décisive pour Jeanpierre décalée face à la cage ouverte (0-2, 16.16).

C’est ensuite au tour de Camille Dacosta de commettre une faute tout aussi inutile que maladroite sur Meriem Amar Ou Ali en pleine zone neutre. Heureusement pour les BDL, Coupau préserve son but et Lucie Delcroix s’autorise même un raid sur le but adverse qu’elle ne peut, malheureusement pour elle, conclure.

Le deuxième tiers ne permet pas aux deux équipes de faire évoluer le score. Pourtant, après avoir un peu subi, les BDL par Lisa Delcroix, et surtout Marie Delettres qui s’offre deux face à face avec Calvel, poussent nettement plus. Les Rafales tiennent le choc et ripostent par leur capitaine Jeanpierre dont le tir est sorti de l’épaule par Coupau.

La pression iséroise ne faiblit pas mais les occitanes sont bien organisées en défense et sont agressives sur tous les palets. Seul tâche au tableau, la faute grossière de Julie Gallon en zone neutre mais finalement sans conséquence, Calvel neutralisant les 2 missiles lâchés par la toujours dangereuse Lisa Delcroix durant le jeu de puissance.

A l’entame du dernier tiers, les occitanes continuent à tenir le choc face aux BDL auxquelles elles livrent un solide bras de fer.

Elles en sont rapidement récompensées quand Jeanpierre sert dans le slot Lisa Bauer qui convertit son propre rebond (0-3, 41.08).

L’addition s’alourdie pour les iséroises qui se jettent corps et âmes à l’abordage du but des Rafales. Ces dernières subissent mais restent imperméables aux assauts isérois et obtiennent un avantage numérique sur une nouvelle faute de Lisa Delcroix. La pénalité est tuée par le BDL et, sur sa sortie de prison, Delcroix qui a des fourmis dans les patins gratte un puck à la bleue et va tenter un revers que stoppe Calvel. A prendre tous les risques, les grenobloises s’exposent aux contres des Rafales et il s’en faut de peu pour qu’elles n’encaissent un nouveau but une nouvelle tentative occitane finissant sur le poteau. Qu’importe, Grenoble ne baisse pas pavillon et Lucie Delcroix se démène et se procure de belles opportunités. Elle est même retenue de façon illicite dans la dernière minute de jeu par Faustine Bauer.

Ce dernier avantage numérique obtenu par les iséroises leur permet de priver Calvel d’un blanchissage quand, quasiment sur la sirène, Lucie Delcroix marque un très joli but sur lequel la gardienne ne peut que constater les dégâts (1-3, 59.59).



Avec cette victoire les Rafales d’Occitanie montent sur le podium mais peuvent nourrir quelques regrets sur le match de la veille où elles avaient mieux à faire face à Tours qui était à leur portée.



Meilleures joueuses du match :

Solène Tossut pour les Rafales d’Occitanie

Camille Coupau pour les Brûleuses de loups de Grenoble





Match 6 : Cergy-Pontoise - Tours



Les Remparts résistent aux Jokers.



Les Jokers savent qu’elles affrontent le favori du tournoi mais, sur leur glace, veulent récidiver et renverser les Remparts comme elles surent le faire en saison régulière.

Photographe : Bruno Gouvaze Elles attaquent donc avec envie et énergie le match et leur capitaine, Gwenola Personne est la première à avoir une belle situation, un face-à-face avec Marie Pierre la gardienne tourangelle, mais ne peut tirer.

La réponse tourangelle ne tarde pas à venir avec une tentative en angle de l’autre capitaine, Coralie Cadot, dont le palet aérien n’est pas bloqué par Hanaé Forterre qui garde le but francilien.

Les deux équipes se marquent à la culotte mais Anaïs Peyne Dingival puis Personne parviennent à solliciter Pierre qui est hyper concentrée dans son but. L’engagement physique est élevé chez les cergypontaines qui sont sanctionnées les premières, suite à une charge reprochée à Tiphaine Hautereau.

Les unités spéciales tourangelles sont pressantes et parfois Forterre semble ne plus savoir où se trouve le puck mais la pénalité est tuée.

Les Jokers leur rendent la monnaie de la pièce quand l’équipe de Tours est sanctionnée pour surnombre. Une fois Lucie Fimbel, qui assure la substitution, en prison, Morgane Rihet ou Joanna Andrianjafy bombardent Pierre qui bloque tout. Le penalty kill est réussi par les Remparts.

Peu après Peyne Dingival remet le couvert mais trouve la botte de la gardienne tourangelle. Ce temps fort des cergypontaines aboutit à une charge illicite de Manon Roy sur Léa Milenkovic.

Photographe : Bruno Gouvaze Durant le powerplay, Peyne Dingival a encore une opportunité déjouée par Pierre.

Les Jokers finissent par payer leur incapacité à faire sauter le verrou.

Sur un attaque tourangelle Juliette Bardon lance à la cage et, sur l’arrêt, la gardienne ne maitrise pas le palet qui retombe dans le but (0-1, 14.18).

Alors qu’elles avaient plutôt bien commencer le match les franciliennes sont menées sur un but un peu casquette. Elles repartent à l’attaque et Milenkovic échoue sur Pierre.

Leur pression entraine néanmoins une faute de Deborah Iszraelewicz en fin de tiers et leur permet d’aller arracher l’égalisation.

Pendant le siège du but des Remparts Naomi Diakite tente sa chance et, à l’énergie, Tina Rarivozanany arrache le rebond (1-1, 19.51).

A la pause les protagonistes se séparent dos à dos mais les Jokers qui ont plutôt dominé la période peuvent nourrir quelques regrets.



Les deux équipes ont sorti les épaules et le bras de fer continue au deuxième vingt. Les séjours en « taule » s’alternent aussi mais la faute de Sarah Benamghar sera la plus importante puisque sur le powerplay qui en résulte, les Remparts reprennent le score.

Bien servie en retrait dans le cercle d’engagement par Cadot Cassandra Cheylan lâche un missile imparable en lucarne (1-2, 29.06).

Les dynamiteuses de défense du côté des vertes, Peyne Dingival et Rihet, continuent à tout donner mais trouvent toujours sur leur chemin Pierre.

Les préposés à la prison ne s’ennuient pas et voient passer du monde des 2 côtés. Même si un nouveau tir, de Personne cette fois, semble être renvoyé par l’équerre petit à petit le tiers est sous contrôle pour Tours.



Le dernier tiers reste étouffant et parsemé de beaucoup de séjours successifs sur le banc des punies pour les 2 équipes.

Photographe : Bruno Gouvaze Les tourangelles sont toujours aussi solides défensivement et Roy est toujours prompte à amener le danger sur le but de Forterre. La jeune gardienne réalise quelques arrêts décisifs. C’est l’indiscipline qui fait la différence dans les 10 dernières minutes.

Suite à une nouvelle faute de Benamghar, les Remparts creusent l’écart lorsque, en powerplay, Roy écarte sur la gauche à Iszraelewicz laquelle trouve Maeli Raigneau devant l’enclave pour une déviation qui fait mouche (1-3, 53.40).

Alexis Dicharry prend immédiatement son temps morts et calme son équipe. Bien lui en a pris car, dans la minute suivante, ses joueuses qui font le siège du but de Pierre trouvent la faille.

Bien servie de derrière le net par Benamghar Personne à bout portant catapulte le disque au fond des filets (2-3, 54.24).

Avec ce but les cergypontaines sont déchainées et Léa Mullender comme Peyne Dingival, au moins par 2 fois, mettent Pierre à contribution. Les tourangelles sont sous une très forte pression mais leur véritable rempart c’est Pierre leur gardienne.

Les Jokers finissent cage vide et quand Hautereau est punie pour un faire trébucher à 26 secondes du terme tout semble fini pour les franciliennes.

Pourtant dans les ultimes secondes, Personne part en breakaway pour se retrouver, comme en pleine séance de fusillade, face à Pierre. Hélas pour les cergypontaines, sur sa feinte pour contourner la jambière de la gardienne, la capitaine ne peut rabattre suffisamment la rondelle au fond.

Photographe : Bruno Gouvaze Pierre était-elle rentrée dans sa tête ?

Elle seule le sait mais avec cette ultime occasion c’est un palet, si ce n’est de match, tout au moins d’accès à la prolongation qui s’envole. Dommage car cela aurait, pour le public, prolongé u peu le très beau spectacle proposé par ces deux belles équipes.



Les gants et casques volent de toute part à la sirène du coté de Remparts qui se succèdent à elles-mêmes comme championnes de France. Le match intense a tenu toutes ses promesses et les tourangelles qui sont pleines de talents font de très belles têtes couronnées. Elles peuvent aussi remercier leur gardienne qui a été impressionnante tout le tournoi et particulièrement lors du dernier match. Les Jokers sont évidemment abattus mais, une fois la déception, passée, nul doute qu’elles sauront être fières de leur très belle saison et de leur tournoi final où elles n’ont pas démérité, loin s’en faut, et où il ne leur a pas manqué grand-chose pour rafler la mise.



Meilleures joueuses du match :

Marie Pierre pour les Remparts de Tours

Gwenola Personne pour les Jokers de Cergy-Pontoise



Classement final du tournoi :

Tours 9 pts Championnes de France

Cergy-Pontoise 6 pts Vice-championnes de France

Occitanie 3 pts

