Féminines - La poule Nord change de dauphin La réception des Gothiques d'Amiens était importante à plus d'un titre pour les Jokers de Cergy-Pontoise. En troisième position au classement de sa poule avant le match, les Jokers avaient l'occasion de profiter de la victoire du leader Evry/Viry (0-1) survenue en début de soirée sur la glace de Tour son dauphin. Une victoire pendant le temps réglementaire contre Amiens et les Cergypontaines montaient sur la seconde marche du podium. A l'inverse, une défaite permettait aux Gothiques (4èmes) de revenir les talonner à 1 point. Les Jokers n'ont pas tremblé. Elles ont livré un match sérieux pour disposer des solides Amiénoises (4-2) et se sont ainsi repositionnées dans l'haletante course aux places qualificatives pour le carré final. Cergy - l'Aren Ice, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 20/01/2020 à 17:30



70 spectateurs Arbitres : MM. Messier et Le Monnier Buts :

Cergy-Pontoise :

Amiens : Pénalités 6 minutes dont 2 minutes à Lena Rault (25.38), 3 minutes à Sarah Benamghar (34.51) et 2 minutes à Morgane Rihet (53.47) contre Cergy-Pontoise 4 minutes dont 2 minutes à Cindy Debuquet (26.08) et 2 minutes à Maïwenn Lombard (38.01) contre Amiens Buts :

Cergy-Pontoise :

14.06 Lena Rault (sans assists) ;

14.24 Lena Rault (sans assists) ;

22.30 Gwenola Personne (sans assists) ;

25.16 Thiphaine Hautereau (sans assists) ;

Amiens :

38.15 Chantal Cleret (ass Cindy Debuquet) ;

57.36 Juliette Romano (ass Cindy Debuquet) ;



Photographe : Olivier Bénard (Archives)

C’est un début de match ouvert et plaisant qui se déroule sur la glace de l’Aren Ice ce soir. Le palet va d’un but à l’autre et, bien que les deux équipes se créent des occasions, les défenses sont bien en place et les deux gardiennes très vigilantes. A la 10ème minute de jeu, sur une action d’Héloïse Fournier qui perfore la défense « verte », il s’en faut de peu pour que les Amiénoises ouvrent le score. La joueuse d’Amiens voit, sur son lancer au but, le palet heurter la barre de la cage défendue par Mathilde Vadez. Finalement, ce sont les Jokers qui scorent les premières sur une belle action de Lena Rault qui slalome au sein de la défense d’Amiens et trompe Manon Sellem (14.06).



Les Jokers ne laissent pas souffler les visiteuses et 18 secondes plus tard, au terme d’un nouveau raid solitaire au cœur de la défense des Gothiques, la serial buteuse des Jokers (10 buts lors des 4 derniers matchs de poule) récidive (14.24).



Ce sont deux actions consécutives de la virevoltante Lena Rault, encore très en verve ce soir, qui permettent aux Cergypontaines de faire le break à 5 minutes de la fin du premier tiers. Les visiteuses ne désarment cependant pas et continuent à pousser pour réduire l’écart mais se heurtent, coté Jokers, à une défense efficace et à une impeccable Mathilde Vadez dans les buts. Avant la fin de ce premier tiers, Lena Rault manque de réaliser la « passe de trois » quand, au terme d’une belle phase offensive collective elle voit son lancer au but finir sur la barre de la cage Amiénoise.



Avec un score de 2-0 en leur faveur lors du retour au vestiaire, les Jokers peuvent être satisfaites de ce premier tiers qu’elles ont su remporter face à une très solide équipe des Gothiques.



Photographe : Olivier Bénard (Archives)

Le second tiers débute sur de très bonnes bases pour les Cergypontaines qui accentuent l’écart sur les Amiénoises grâce à Gwenola Personne qui transperce la défense d’Amiens et ajuste Manon Sellem d’un imparable lancer au but (22.30).



Moins de 3 minutes plus tard, les Jokers font encore parler la poudre. Cette fois c’est Thiphaine Hautereau qui, sur le côté, parvient à glisser le palet entre les jambes de la gardienne adverse (25.16).



Avec 4 buts de retard après 5 min de jeu dans le deuxième tiers, beaucoup d’équipes se seraient découragées mais pas cette équipe des Gothiques qui continue à essayer de remonter au score. Les Amiénoises bénéficient d’un premier powerplay quand Lena Rault, sanctionnée pour avoir retenue une adversaire, va au banc des pénalités (25.38). Malheureusement pour elles, les Gothiques ne peuvent bonifier cette supériorité numérique car au bout de 30 secondes c’est Cindy Debuquet, l’attaquante d’Amiens, qui se fait à son tour pénaliser pour accrochage. Après avoir annulé cette première pénalité, les Jokers se retrouvent à nouveau en infériorité numérique quand Sarah Benamghar, leur attaquante, est sanctionnée pour obstruction (34.51). La défense « verte » tient bon et tue cette deuxième pénalité. Deux occasions de perdues pour Amiens. En fin de tiers, les Jokers pensent pouvoir enfoncer le clou quand Maïween Lombard, défenseuse Amiénoise prend 2 minutes de pénalité pour avoir fait trébucher une adversaire. Fortes de ce powerplay les Cergypontaines pressent leurs adversaires sur leur but et font tourner le palet pour trouver la faille. Mais, suite à une interception, Cindy Debuquet mène remarquablement la contre-attaque et, dans un 2 contre 1, sert parfaitement Chantal Cleret qui fusille Mathilde Vadez (38.15).



La fin du second tiers s’achève sur le score de 4-1 pour l’équipe de Cergy-Pontoise qui peut toutefois regretter de s’être fait « piquer » en contre en supériorité numérique.



Photographe : Olivier Bénard (Archives)

Dans la première minute de jeu du troisième tiers, les visiteuses obligent Mathilde Vadez à un nouveau bel arrêt sur un puissant lancer. Le ton est donné, les Jokers devront rester concentrées et solides jusqu’à la fin sous peine de voir les Gothiques revenir dans la partie. Le message est reçu et les Jokers contrôlent la fin de match sans toutefois réussir à marquer. Elles doivent également accomplir de beaux gestes défensifs lors des banderilles que continuent à poser les Amiénoises. Durant les temps forts Amiénois, les Jokers peuvent compter, entre autres, sur l’expérience de leurs joueuses cadres comme Gwenola Personne pour orchestrer et orienter des sorties de zones délicates. Les visiteuses obtiennent tout de même un dernier powerplay sur faute de Morgane Rihet (53.47) mais les Jokers parviennent à tuer cette dernière pénalité. Les gothiques sont finalement récompensées de leur efforts en fin de match quand, sur un lancer au but de Cindy Debuquet, le palet est dévié sur la barre de la cage et revient sur Juliette Romano qui, à bout portant, trompe Mathilde Vadez (57.36).



Photographe : Olivier Bénard (Archives)

Cette belle soirée de hockey féminin s’achève sur le score de 4 buts à 2 pour Cergy-Pontoise. Les Jokers ont su prendre suffisamment d’avance sur Amiens lors des 2 premiers tiers pour préserver leur victoire. Avec ce résultat, l’équipe Cergypontaine se replace en deuxième position au classement de la poule Nord. Elles restent à l’affut d’Evry/Viry le leader qui les devance de 4 points et sont talonnées à 2 points par Tours le 3ème . Les Amiénoises voient quant à elles leurs chances de qualification pour le carré final s’éloigner. Le prochain match des Jokers en déplacement à Evry/Viry sera probablement palpitant et lourd d’enseignement sur le sprint final.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







