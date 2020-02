Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise vs Amiens 6 - 1 Le 23/02/2020 Cergy - l’Aren Ice [ Cergy-Pontoise ] [ Amiens ] CDF Féminine - J2 - Cergy vs Amiens Au lendemain d’un match de saison régulière de championnat remporté 25 à 0 face aux Bisons de Neuilly-sur-Marne ayant tenu lieu de séance d’entrainement, les Jokers de Cergy Pontoise recevaient les Gothiques d’Amiens pour le second tour de Coupe de France féminine. La profondeur d’alignement un peu limitée et les séquelles de leur match de championnat perdu 4 à 5 la veille au Coliséum face à Evry/Viry auront probablement pesé lourd dans les jambes pour les visiteuses qui n’ont pu surprendre la puissante armada des Jokers. Victorieuses par 6 buts contre 1, les vertes accèdent à la demi-finale. Si elles devaient la remporter, elles s’offriraient la possibilité de jouer, le 2 mai prochain, la finale sur leur glace à l’Aren ice. Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 28/02/2020 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Pas de round d’observation. La rencontre débute sur un très bon rythme et les deux équipes veulent tout de suite prendre le score. Le puck va d’un but à l’autre et les deux gardiennes, comme leurs défenses respectives, doivent rester sur le qui-vive face à des attaquantes explosives et talentueuses. Pour les Jokers, le trio Rault, Mullender et Rihet mène la danse. Pour les Gothiques, c’est Cindy Debuquet, véritable feu follet, que la défense cergypontaine surveille comme le lait sur le feu.

Dans ce début de match, ce sont les vertes qui frappent les premières. Sur une attaque rapide, Rault sert Mullender au cœur de la défense amiénoise. De près, l’attaquante trompe Manon Sellem entre les jambes (2’27, 1-0).



Les Jokers sont devant mais les Gothiques saisissent la moindre occasion pour se mettre en position de tir.

La première pénalité de la partie sanctionne une faute amiénoise. Myriam Belhaouane prend 2 minutes pour avoir fait trébucher une adversaire (7’58). Fortes de ce premier powerplay, les Jokers font le siège du but des Gothiques et un lancer à la cage de Mullender est stoppé par Sellem (8’06). Sur l’attaque suivante deux joueuses d’Amiens se jettent sur la glace dans les jambes de leur gardienne pour l’aider à geler le puck. Les Gothiques ne lâchent rien et leur solidarité paye car elles parviennent à tuer la pénalité.

Le jeu se rééquilibre ensuite et Eugénie Delorme sollicite Mathilde Vadez de retour dans le but pour ce match. La gardienne repousse son lancer (10’30). Pas de répit pour la défense verte car 29 secondes plus tard c’est Debuquet qui contraint la gardienne à un arrêt en extension de la botte (10’59). Rien n’est fait pour les Jokers d’autant c’est à leur tour de jouer en infériorité numérique sur une obstruction de Joanna Andrianjafy (11’33). Les Gothiques poussent mais la défense cergypontaine montre qu’elle n’est pas la meilleure de la poule Nord (13 buts encaissés) et ferme bien les angles de tir. La pénalité est, là aussi, tuée.

Les hôtes repartent de plus belle et Sellem doit détourner un puissant lancer de Thiphaine Hautereau (13’32). Sur l’action suivante nouvelle pénalité contre Amiens suite à une faute de Julie Bayiot (13’51). Le powerplay de Cergy Pontoise est globalement bien maitrisé par des amiénoises qui font à nouveau preuve d’une belle abnégation. Une efficace intervention de la botte droite de Sellem est néanmoins nécessaire pour déjouer une tentative de Mullender dont le lancer était cadré (15’02). Une fois la pénalité tuée, le bras de fer entre les deux équipes se poursuit jusqu’à la sirène. La pause intervient après un très agréable premier tiers, plutôt dominé par les Jokers mais qui ne mènent que par le plus petit des écarts.



Photographe : Olivier Bénard Morgane Rihet,, 2 buts dans le match, perfore la défense des Gothiques

A la reprise, Cergy Pontoise repart fort avec un premier lancer de Rault arrêté par Sellem (20’54). Amiens n’est pas en reste mais c’est Mullender qui, peu après, se crée encore une belle occasion. Son lancer est repoussé par Sellem (23’30). Loin de baisser pavillon, les Gothiques poussent pour revenir à la marque et obligent également Vadez à s’employer devant sa cage. Elle repousse un lancer (24’29) et peu après doit faire un bel arrêt du gant (25’43). Les amiénoises font preuve d’une belle débauche d’énergie, un peu trop peut-être quand Delorme est sanctionnée pour cinglage (26’46). Nouvelle supériorité numérique offerte aux Jokers mais que ces dernières ne peuvent bonifier car les amiénoises sont déchainées. Les cergypontaines traversent ensuite un temps faible, Debuquet voit son lancer arrêté par Vadez (29’24) puis T. Hautereau est sanctionnée pour obstruction (29’55). Malheureusement pour les Gothiques, Lyncy Bennoin accroche une adversaire et annule, par sa pénalité, la supériorité numérique obtenue (30’17). Les Jokers en profitent et Rault, bien servie par Mullender au cœur de la défense, échappe au marquage et bat la gardienne de près (31’39, 2-0).

Ça y est le mini break est fait pour Cergy Pontoise !



Il en faut plus pour abattre les Gothiques qui continuent à bousculer leurs hôtes. Elles sont récompensées de leurs efforts un peu plus quand Chantal Cleret, partie sur la gauche, assure une belle passe pour Debuquet à droite qui, de près, bat Vadez (35’24, 2-1).

Amiens revient plus que jamais dans la course.



A ce moment du match, les Jokers n’ont pas la mainmise sur le jeu et l’égalisation semble vraiment possible d’autant que dans le prolongement Mullender, à l’origine d’une charge illicite sur une adversaire, doit faire un passage de 2 minutes sur le banc des pénalités (35’37). La joueuse adverse restera étendue sur la glace quelques secondes le souffle coupé avant de pouvoir reprendre le jeu. Les cergypontaines ne sont pas au mieux alors que les amiénoises semblent au taquet. Elles ne pourront cependant pas bonifier ce powerplay car moins d’une minute plus tard Bennoin commet un nouvel accrochage et se fait sanctionner (36’21). A quatre contre quatre, les Jokers contrôlent bien le palet. Mieux encore, quand Mullender retrouve la glace les cergypontaines scorent à nouveau, ironie du sort, par son intermédiaire. Sur une récupération, elle s’engouffre dans la défense d’Amiens résiste et échappe au marquage avant de tromper Sellem en deux temps. Sa première tentative est pourtant repoussée par la gardienne mais le rebond lui est favorable et elle met immédiatement le palet hors de sa portée (37’4, 3-1).



Le tiers s‘achève sur ce score. Alors qu’elles ont plutôt été bousculées par les amiénoises, les cergypontaines ont pourtant creusé l’écart.



Photographe : Olivier Bénard Vaincues mais ayant tout donné les Gothiques peuvent sortir la tête haute

Au retour des vestiaires les Jokers reprennent le match en main. Sellem doit repousser un beau lancer de Mullender (43’10) et 50 secondes plus tard s’imposer sur une nouvelle situation chaude devant sa cage. Les Gothiques semblent progressivement marquer le pas physiquement alors que les Jokers ont a priori décidé de finir fort. Aurélie Parmagnani est de plus en plus intenable. Partie sur la droite elle trouve Rihet qui ne laisse pas la moindre chance à Sellem (47’41, 4-1). L’écart se creuse !



Peu après, Mullender sert magnifiquement Rault qui ne peut conclure (49’02). Les réactions d’Amiens sont de plus en plus rares mais Cleret oblige Vadez à faire un bel arrêt (52’47). Sur l’action suivante, les Jokers sortent très rapidement de leur zone et Parmagnani délivre, encore de la droite, une belle passe au centre à Sarah Benamghar qui remporte son face à face avec Sellem d’un puisant lancer en hauteur (52’58, 5-1). Sauf catastrophe, la victoire est acquise pour les Jokers.



Les Gothiques se procurent une dernière occasion franche par Delorme dont le tir est bien bloqué par Vadez (53’18) avant que les vertes ne parachèvent leur victoire sur un dernier but de Rihet qui profite d‘une combinaison entre Parmagnani et Benamghar (57’48,6-1).



Avant la fin du match, Delorme pour Amiens sera sanctionnée pour une charge illicite (58’59) suivie, une minute plus tard, par T. Hautereau de Cergy Pontoise pour accrochage (59’59).



Photographe : Olivier Bénard Lena Rault et Léa Mullender peuvent savourer la victoire

