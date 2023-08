Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise vs Amiens 3 - 4 (0-2 1-1 2-1) Le 22/08/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Amiens ] Prépa - Retour gagnant sur la glace pour les Gothiques Géographiquement proches, les Jokers de Cergy-Pontoise et les Gothiques d’Amiens perpétuent la tradition et s’opposent une nouvelle fois en match amical de présaison. Privés de leur glaçon en raison d’un souci technique survenu dans leur antre du Coliséum, les amiénois ont pris leurs quartiers à l’Aren’ice pour leur séances d’entrainement. Cette année, la double confrontation n’aura donc lieu qu’à Cergy. Cela ne semble pas trop avoir perturbé les Gothiques qui emportent la première manche (4-3) au terme d’un match où ils auront fait la course en tête de bout en bout mais où ils ont bien failli être rejoints. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 24/08/2023 à 08:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Cergy-Pontoise :

Amiens :

Efficaces les Gothiques démarrent bien





Ce ne sera néanmoins que partie remise pour le canadien car peu après il est servi sur la droite par Jared Freadrich. Non attaqué, Tessier se retourne dans le cercle d’engagement et se recentre face à une défense un peu trop distante. Les verts auront beau glisser pour tenter de refermer la fenêtre, idéalement placé, il allume Ylönen et marque le premier but de la rencontre (0-1).



Galvanisés par ce départ en trombe, les picards accentuent le pressing et se jettent sur les palets comme des morts de faim, un peu trop sans doute car suite à une faute offensive en fond de territoire, commise sur Vincent Melin, ils concèdent une première supériorité numérique aux Jokers. Malgré quelques belles tentatives, de Théo Gueurif ou de Tristan Crozier notamment, les locaux n’en profitent cependant pas. Bien contrariés par l’organisation défensive de Gothiques qui les attendent pratiquement en zone neutre, les franciliens ont du mal à poser des banderilles et, quand ils y parviennent, Clément Fouquerel reste intraitable devant sa cage.



Photographe : © Olivier Benard

Bien que la pénalité soit tuée, les Jokers sont un peu mieux et Colin Delatour s’offre un raid au cœur de la défensive amiénoise, mais le portier blanc ne se laisse pas surprendre par sa tentative du revers. De leur côté, les Gothiques sont toujours dangereux et Justin Bergeron alerte Ylönen. Le match est amical mais, hockey oblige, l’engagement est bien présent. Crozier, côté Jokers, et Romain Bault, côté amiénois, ont droit à un passage simultané par la case prison.

Finalement ce sont visiteurs qui, assez logiquement, confortent leur avance au score. Sur une récupération, suite à une attaque avortée des verts, Tomas Simonsen trouve Ilies Djemel en zone neutre lequel s’échappe sur la droite et, en plein cercle d’engagement, attrape tranquillement la lucarne de Ylönen (0-2).



Piqués au vif, les locaux tentent immédiatement de réagir et, à 4 minutes de la première pause, obtiennent un nouveau powerplay sur une faute de Freadrich. Hélas pour eux, ils ne trouvent toujours pas la solution et l’équipe d’Amiens réussit son penalty kill. Ils frôlent même la correctionnelle à l’ultime fin de la période quand, de prêt, Zachary Lavigne fait filoche mais Ylönen est sauvé par le gong et le but justement refusé.



Le premier acte fut globalement et logiquement à l’avantage des Gothiques, plus incisifs, plus justes et plus précis face à des Jokers faisant preuve d’une indéniable bonne volonté mais trop brouillons et moins mordants.



Les Jokers débloquent leur compteur



Le deuxième acte repart sur de bien meilleures bases pour les Jokers mais, malgré des actions un peu plus fluides, ce sont les Gothiques qui se créent la première grosse opportunité de la période quand Bastien Maïa s’offre un face-à-face avec le portier vert. L’intensité monte d’un cran sur la glace et la tension aussi. Ryan Belharfi et Melin tombent les gants et se chamaillent avant d’aller purger chacun leurs 5 minutes de prison.

Les Gothiques toujours bien en place ne se laissent pas facilement déborder et continuent de méthodiquement placer leurs contres assassins. Il faut un magnifique repli défensif de Aurélien Dorey pour les empêcher d’alourdir la marque suite à un joli débordement sur la droite de Simonsen, le jeune international étant à un cheveu de la passe décisive à son coéquipier bien contré. Cette phase de jeu semble déjà bien huilée chez les amiénois car, peu après, sur une action similaire, ils font mouche. À l’affut à la bleue, Djemel est bien servi suite à une récupération défensive des siens et déborde sur la droite, sa passe millimétrée trouvant ensuite Mathieu Mony lancé plein gaz qui, à bout portant, dévie au fond du but et emporte tout sur son passage, le gardien et la cage (0-3). Le réalisme et la justesse de jeu des picards à ce moment sont récompensés.



Photographe : © Olivier Benard

Mario Richer, le coach amiénois, en profite pour faire tourner ses goalies et il confie la garde du but à Antoine Gilbert. Ce dernier va pendant longtemps déjouer les tentatives de ses ex-coéquipiers même s’il sera rapidement sauvé par son poteau sur un beau tir de Dorey.



Les Jokers sont mieux et connaissent des temps forts, mais Gilbert reste concentré notamment lors d’un face-à-face avec Louis Petit. Les Gothiques ne restent pas inactifs pour autant et, de leur côté, obligent Ylönen à de beaux arrêts également.



Les cergypontains sont néanmoins enfin récompensés de leurs efforts à 2 minutes de la pause par Coulombe qui leur montre l’exemple. Sur une tentative de Alex Barber repoussée par le portier blanc, le capitaine vert qui rode dans la zone de vérité exploite en 2 temps le rebond et trouve la faille (1-3).



Le deuxième vingt vit les Jokers moins empruntés ouvrir leur compteur face à des Gothiques toujours appliqués et aussi provocateurs. La parité, un but partout, sur l’ensemble de la période reflète assez bien la physionomie du jeu. Les 2 équipes, profondément remaniées à l’intersaison, connurent encore du déchet technique et des imprécisions dans les passes mais se rendirent néanmoins coup pour coup.



Les Gothiques résistent jusqu’au bout



Les Jokers entament le dernier tiers le mors aux dents. Ils sont de plus en plus pressant et cela paye. Sur une tentative de relance de Dan Gibb, Gage Torrel contre le puck en zone neutre lequel arrive sur la droite sur la balustrade vers Emils Gegeris. Le letton ne se pose pas de question, il s’en empare et, libre de tout marquage, se recentre pour lâcher, du cercle d’engagement droit, un missile en lucarne (2-3).



Les franciliens continuent alors à pousser et Gilbert voit déferler des vagues vertes sur son but. Il tient néanmoins bien le choc et permet aux siens de rester en vie par quelques contres. Sur une des rares offensives picardes au cours de ce temps fort cergypontain, Aleksi Hämäläinen charge Danick Bouchard avec la crosse. Mal lui en a pris car les amiénois ne tardent pas à bonifier cet avantage numérique obtenu à 13 minutes de la fin du match. Les unités spéciales Gothiques sont à l’œuvre et le puck circule bien, Freadrich dans l’axe trouve Simonsen à droite lequel voit et sert immédiatement Maïa démarqué sur la gauche. L’attaquent ne laisse aucune chance à Ylönen (2-4).



Photographe : © Olivier Benard

Les picards reprennent 2 buts d’avance et, par la même occasion, un peu du poil de la bête. Nouvel excès d’engagement pour eux et Mony commet à son tour une faute offensive dont cette fois les Jokers profitent. Bien installés, les cergypontains font tourner le palet autour de la boite défensive blanche et Barber, de la gauche, trouve Gegeris lequel, en angle côté opposé, inscrit son second but de la rencontre (3-4).



Les franciliens reprennent le contrôle du jeu et font feu de tout bois. Gilbert doit multiplier les arrêts. Sur un lancement de jeu rapide, ils sont à deux doigts d’égaliser sur une action en triangle à en donner le tournis au portier blanc qui ne sait plus où se trouve la rondelle. Malheureusement pour eux, ils ne parviennent à pousser le puck dans la cage ouverte.



Les Gothiques obligent bien Ylönen à un gros arrêt sur un dernier contre mais, peut-être à court de gaz, resteront ensuite arque boutés sur leur but jusqu’à la dernière seconde. Miika Elomo, le nouveau coach des Jokers choisit de finir cage vide. Quoiqu’il en soit les visiteurs préservent leur avantage et remportent ainsi leur premier match de préparation.



Photographe : © Olivier Benard

Pour leur 3ème match de présaison, les Jokers enregistrent une courte défaite toutefois encourageante et porteuse d’espoir. Ce très jeune effectif, profondément remanié à l’intersaison, et qui se découvre encore, a montré du caractère, notamment mené de trois buts, et a démontré qu’avec un peu plus de précision et de justesse, ce qui devrait encore s’améliorer avec le temps, il pouvait proposer de très belles choses.

Les Gothiques quant à eux peuvent être tout sourire. Pour eux aussi l’alignement a été profondément chamboulé mais ils semblent déjà bien en place. Il leur faudra confirmer cette impression laissée lors de leur prochain match de préparation face aux Bietigheim Steelers avant de revenir défier les Jokers pour une seconde manche. D’ici là, les franciliens auront reçu les Ducs d’Angers pour continuer à travailler leurs gammes. Les Gothiques d’Amiens, dont c’est donc le tout premier match de présaison, semblent avides de dévorer la glace qu’ils retrouvent enfin. Ils prennent d’emblée les choses en main. Après 2 minutes de jeu, le jeune Louis Bailleul, démarqué dans le slot et bien servi de la gauche, allume le premier pétard mais sa tentative passe juste à côté du but de Sebastian Ylönen. Cette alerte ne réveille pour autant pas les cergypontains. Moins de 2 minutes plus tard, le fore check amiénois en fond de territoire est à deux doigts d’être récompensé. Sous pression, Patrick Coulombe, le valeureux capitaine francilien, se fait arracher le puck qui est adressé à Julien Tessier, plein axe, et dont la tentative est déviée par le portier vert.Ce ne sera néanmoins que partie remise pour le canadien car peu après il est servi sur la droite par Jared Freadrich.Galvanisés par ce départ en trombe, les picards accentuent le pressing et se jettent sur les palets comme des morts de faim, un peu trop sans doute car suite à une faute offensive en fond de territoire, commise sur Vincent Melin, ils concèdent une première supériorité numérique aux Jokers. Malgré quelques belles tentatives, de Théo Gueurif ou de Tristan Crozier notamment, les locaux n’en profitent cependant pas. Bien contrariés par l’organisation défensive de Gothiques qui les attendent pratiquement en zone neutre, les franciliens ont du mal à poser des banderilles et, quand ils y parviennent, Clément Fouquerel reste intraitable devant sa cage.Bien que la pénalité soit tuée, les Jokers sont un peu mieux et Colin Delatour s’offre un raid au cœur de la défensive amiénoise, mais le portier blanc ne se laisse pas surprendre par sa tentative du revers. De leur côté, les Gothiques sont toujours dangereux et Justin Bergeron alerte Ylönen. Le match est amical mais, hockey oblige, l’engagement est bien présent. Crozier, côté Jokers, et Romain Bault, côté amiénois, ont droit à un passage simultané par la case prison.Finalement ce sont visiteurs qui, assez logiquement, confortent leur avance au score.Piqués au vif, les locaux tentent immédiatement de réagir et, à 4 minutes de la première pause, obtiennent un nouveau powerplay sur une faute de Freadrich. Hélas pour eux, ils ne trouvent toujours pas la solution et l’équipe d’Amiens réussit son penalty kill. Ils frôlent même la correctionnelle à l’ultime fin de la période quand, de prêt, Zachary Lavigne fait filoche mais Ylönen est sauvé par le gong et le but justement refusé.Le deuxième acte repart sur de bien meilleures bases pour les Jokers mais, malgré des actions un peu plus fluides, ce sont les Gothiques qui se créent la première grosse opportunité de la période quand Bastien Maïa s’offre un face-à-face avec le portier vert. L’intensité monte d’un cran sur la glace et la tension aussi. Ryan Belharfi et Melin tombent les gants et se chamaillent avant d’aller purger chacun leurs 5 minutes de prison.Les Gothiques toujours bien en place ne se laissent pas facilement déborder et continuent de méthodiquement placer leurs contres assassins. Il faut un magnifique repli défensif de Aurélien Dorey pour les empêcher d’alourdir la marque suite à un joli débordement sur la droite de Simonsen, le jeune international étant à un cheveu de la passe décisive à son coéquipier bien contré. Cette phase de jeu semble déjà bien huilée chez les amiénois car, peu après, sur une action similaire, ils font mouche.. Le réalisme et la justesse de jeu des picards à ce moment sont récompensés.Mario Richer, le coach amiénois, en profite pour faire tourner ses goalies et il confie la garde du but à Antoine Gilbert. Ce dernier va pendant longtemps déjouer les tentatives de ses ex-coéquipiers même s’il sera rapidement sauvé par son poteau sur un beau tir de Dorey.Les Jokers sont mieux et connaissent des temps forts, mais Gilbert reste concentré notamment lors d’un face-à-face avec Louis Petit. Les Gothiques ne restent pas inactifs pour autant et, de leur côté, obligent Ylönen à de beaux arrêts également.Les Jokers entament le dernier tiers le mors aux dents. Ils sont de plus en plus pressant et cela paye.Les franciliens continuent alors à pousser et Gilbert voit déferler des vagues vertes sur son but. Il tient néanmoins bien le choc et permet aux siens de rester en vie par quelques contres. Sur une des rares offensives picardes au cours de ce temps fort cergypontain, Aleksi Hämäläinen charge Danick Bouchard avec la crosse. Mal lui en a pris car les amiénois ne tardent pas à bonifier cet avantage numérique obtenu à 13 minutes de la fin du match.Les picards reprennent 2 buts d’avance et, par la même occasion, un peu du poil de la bête. Nouvel excès d’engagement pour eux et Mony commet à son tour une faute offensive dont cette fois les Jokers profitent.Les franciliens reprennent le contrôle du jeu et font feu de tout bois. Gilbert doit multiplier les arrêts. Sur un lancement de jeu rapide, ils sont à deux doigts d’égaliser sur une action en triangle à en donner le tournis au portier blanc qui ne sait plus où se trouve la rondelle. Malheureusement pour eux, ils ne parviennent à pousser le puck dans la cage ouverte.Les Gothiques obligent bien Ylönen à un gros arrêt sur un dernier contre mais, peut-être à court de gaz, resteront ensuite arque boutés sur leur but jusqu’à la dernière seconde. Miika Elomo, le nouveau coach des Jokers choisit de finir cage vide. Quoiqu’il en soit les visiteurs préservent leur avantage et remportent ainsi leur premier match de préparation.Pour leur 3match de présaison, les Jokers enregistrent une courte défaite toutefois encourageante et porteuse d’espoir. Ce très jeune effectif, profondément remanié à l’intersaison, et qui se découvre encore, a montré du caractère, notamment mené de trois buts, et a démontré qu’avec un peu plus de précision et de justesse, ce qui devrait encore s’améliorer avec le temps, il pouvait proposer de très belles choses.Les Gothiques quant à eux peuvent être tout sourire. Pour eux aussi l’alignement a été profondément chamboulé mais ils semblent déjà bien en place. Il leur faudra confirmer cette impression laissée lors de leur prochain match de préparation face aux Bietigheim Steelers avant de revenir défier les Jokers pour une seconde manche. D’ici là, les franciliens auront reçu les Ducs d’Angers pour continuer à travailler leurs gammes. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur