Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise vs Amiens 8 - 3 (4-1 2-2 2-0) Le 30/08/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Amiens ] Prépa : La belle revanche des Jokers La seconde manche de la double confrontation de présaison entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Gothiques d’Amiens a tourné à l’avantage des franciliens. Battus la semaine précédente (3-4), les cergypontains ont rendu la monnaie et ont réalisé un gros match où ils ont construit une victoire convaincante en dominant les amiénois (8-3). Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 01/09/2023 à 07:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Cergy-Pontoise : 04.11 Théo Gueurif (ass Patrick Coulombe et Tristan Crozier) ; 04.33 Aurélien Dorey (ass Eliott Bourgoin * et Théo Gueurif) ; 05.20 Alex Barber (ass Théo Gueurif et Robert Baillargeon) ; 16.46 Théo Gueurif (ass Patrick Coulombe) ; 24.51 Tristan Crozier (ass Vincent Melin et Sayam Limtong) ; 39.42 Emils Gegeris (ass Aleksi Hamalainen et Gage Torrel) ; 41.34 Gage Torrel (ass Emils Gegeris et Daniels Gorsanovs) ; 50.33 Sayam Limtong (ass Louis Petit)

Amiens : ; 19.43 Tomas Simonsen (ass Bastien Maia et Jared Freadrich) ; 28.12 Julien Tessier (ass Bastien Maia) ; 37.00 Danick Bouchard (ass Julien Tessier et Bastien Maia) Les Jokers assomment les Gothiques

La boite défensive des blancs semble pourtant bien boucher tous les angles et être à un rien de tuer la pénalité lorsque, à 4 secondes du retour sur glace du puni, Tristan Crozier et Patrick Coulombe finissent par trouver Théo Gueurif, lequel trompe son ex-coéquipier (1-0, 04.11).



Les franciliens battent le fer tant qu’il est chaud et gagnent la remise en jeu. Suite à un gros travail contre la balustrade droite en zone neutre, le jeune Eliott Bourgoin trouve Aurélien Dorey totalement démarqué dans l’axe. Le défenseur vert a tout le temps pour ajuster Gilbert et placer un missile en lucarne (2-0, 04.33).



Photographe : © Olivier Benard (Archives)

Les Gothiques sont dans les cordes et complètement débordés. Juste après, Ryan Belharfi commet un slashing en zone neutre. Bis repetita, les unités spéciales du powerplay francilien font merveille. La défense picarde a beau enchainer les block-shots, Gilbert s’incline à nouveau lorsque Robert Baillargeon, de la gauche, trouve Gueurif à l’opposé lequel lance, ras de glace, à la cage au premier poteau où Alex Barber qui assure le voile dévie au fond (3-0, 05.20).



Avec 3 buts encaissés en moins de 2 minutes, Mario Richer, le coach canadien des Gothiques, procède au changement de gardien et Clément Fouquerel fait son entrée sur le glaçon francilien. Les visiteurs tentent de revenir et Zachary Lavigne idéalement démarqué sur la droite tire juste au-dessus. Dommage pour les amiénois car les Jokers poursuivent leur belle prestation. A la moitié de la période, sur un centre aérien, Baillargeon devant l’enclave volleye le puck mais le gardien lui dit non. Le portier reste encore sous la mitraille mais s’interpose avec autorité. Du coup les picards sortent un peu la tête de l’eau mais pêchent dans la finition. Lavigne, encore lui, oblige Ylönen à un gros arrêt sur un tir surpuissant. Peu après, sur une erreur de relance des verts, le gardien international s’interpose de la botte devant un attaquant blanc qui, totalement seul, avait hérité du puck.



A l’approche des 3 dernières minutes de la période, l’efficacité francilienne fait encore des ravages. Bien servi par Coulombe lors d’une attaque placée, Gueurif redescend vers la rouge en contournant le cercle d’engagement droit, et face à une défense un peu amorphe, se recentre dans le haut du slot pour faire filoche (4-0, 16.46).



Amiens a la tête sous l’eau mais réagit à l’orgueil et, suite à une première grosse occasion, provoque une faute du coté de Cergy. Malheureusement pour les Gothiques, le powerplay reste muet. C’est finalement sur un revirement et un exploit individuel en égalité numérique qu’ils parviennent à ouvrir leur compteur avant la pause. Bastien Maia récupère le palet et sert Simonsen sur la droite, lequel s’échappe et, après avoir éliminé un dernier défenseur d’une belle feinte, fusille Ylönen (4-1, 19.43).



Le premier tiers fut quasiment à sens unique. Les jokers, par leur pressing avant, leur vitesse et leur jeu de passes donnèrent le tournis à des Gothiques peu inspirés, maladroits et beaucoup trop indisciplinés.

Les pensionnaires de l’Aren’ice débutent fort la période et leur pressing avant contrarie les lancements de jeu amiénois qui peinent à sortir de leur zone. Le forecheck francilien est d’ailleurs bien prés de payer après une minute de jeu quand le palet, de derrière le net, revient dans le slot mais Aleksi Hämäläinen ne cadre pas. Première chaude alerte sur le but de Antoine Gilbert. Les Gothiques veulent réagir mais, une minute plus tard, Tomas Simonsen commet une faute en attaque en retenant un adversaire.Les franciliens battent le fer tant qu’il est chaud et gagnent la remise en jeu.Les Gothiques sont dans les cordes et complètement débordés. Juste après, Ryan Belharfi commet un slashing en zone neutre. Bis repetita, les unités spéciales du powerplay francilien font merveille.Avec 3 buts encaissés en moins de 2 minutes, Mario Richer, le coach canadien des Gothiques, procède au changement de gardien et Clément Fouquerel fait son entrée sur le glaçon francilien. Les visiteurs tentent de revenir et Zachary Lavigne idéalement démarqué sur la droite tire juste au-dessus. Dommage pour les amiénois car les Jokers poursuivent leur belle prestation. A la moitié de la période, sur un centre aérien, Baillargeon devant l’enclave volleye le puck mais le gardien lui dit non. Le portier reste encore sous la mitraille mais s’interpose avec autorité. Du coup les picards sortent un peu la tête de l’eau mais pêchent dans la finition. Lavigne, encore lui, oblige Ylönen à un gros arrêt sur un tir surpuissant. Peu après, sur une erreur de relance des verts, le gardien international s’interpose de la botte devant un attaquant blanc qui, totalement seul, avait hérité du puck.A l’approche des 3 dernières minutes de la période, l’efficacité francilienne fait encore des ravages.Amiens a la tête sous l’eau mais réagit à l’orgueil et, suite à une première grosse occasion, provoque une faute du coté de Cergy. Malheureusement pour les Gothiques, le powerplay reste muet. C’est finalement sur un revirement et un exploit individuel en égalité numérique qu’ils parviennent à ouvrir leur compteur avant la pause.Le premier tiers fut quasiment à sens unique. Les jokers, par leur pressing avant, leur vitesse et leur jeu de passes donnèrent le tournis à des Gothiques peu inspirés, maladroits et beaucoup trop indisciplinés.

Les Gothiques se réveillent mais les Jokers ne s’en laissent pas compter

. Pendant ce temps, Antonin Plagnat a une très grosse occasion pour les Gothiques avant que, sur un nouveau forecheck des Jokers, Vincent Melin n’hérite du puck à la bleue et ne trouve, par une parfaite diagonale, Tristan Crozier qui pousse au fond dans la cage ouverte (5-1, 24.51).



Julien Tessier tente bien d’orchestrer la révolte des amiénois mais le portier vert fait bonne garde. Il est toutefois récompensé plus tard suite à une grosse occasion de Maia qui échoue de près mais fait ressortir la rondelle derrière dans l’axe où Tessier parvient enfin à surprendre Ylönen (5-2, 28.12).



Photographe : © Olivier Benard (Archives)

Malgré le regain de forme des visiteurs, les franciliens se procurent une nouvelle occasion par Limtong, cueillie de la mitaine par Gilbert. Les cergypontains baissent un peu de régime et les amiénois rendent plus volontiers coup pour coup. Mathieu Boucher perd un face à face avec Ylönen. Les picards finissent bien mieux le tiers et sur une action dans le coin gauche, Tessier trouve dans le rond d’engagement Danick Bouchard qui, esseulé de près, ne se fait pas prier pour tromper le gardien dans la lucarne (5-3, 37.00).



Pourtant, la dernière cartouche de la période sera francilienne. A l’issue d’un lancement de jeu rapide en contre et d’une combinaison en triangle qui fera tourner en bourrique la défense blanche, Torrel et Hämäläinen offrent sur un plateau une opportunité à Gegeris qui fait mouche (6-3, 39.42).



La frustration est grande pour les amiénois qui encaissent un nouveau but sur un de leur temps forts. Maia estime qu’il y avait faute au départ de l’action, mais l’avis est non partagé par les officiels qui l’envoient en prison pour incorrection.



Le second vingt vit les Jokers rester toujours aussi dangereux avant de baisser un peu de rythme progressivement ce qui profita aux Gothiques bien plus inspirés qu’au cours des 20 premières minutes qui recolèrent au score. Pourtant, sur une séquence fleurant bon le tableau noir les franciliens frappèrent les derniers pour reprendre leurs 3 buts d’avance. A la reprise, Gilbert est de retour dans le but Amiénois. Les Gothiques semblent animés de meilleures intention mais les Jokers n’ont pas molli. Sur un jeu à trois, Gage Torrel et Emils Gegeris décalent Hämäläinen qui ne cadre pas face à la cage ouverte. Les franciliens poursuivent dans la même veine et, plus tard, Sayam Limtong est à 2 doigts d’alourdir la marque pour les siens. Hélas pour lui, non seulement Gilbert réalise un gros arrêt mais dans le prolongement de l‘action le jeune attaquant répond à la provocation du défenseur adverse et doit aller purger sa sanction en prison pour une crosse haute. Malgré un avantage numérique plutôt bien conduit et un tir sur le poteau, les picards ne concrétisent pas. Cela a le mérite de les relancer un peu. Le ton monte un peu et Coulombe et Lavigne échangent quelques amabilités canadiennes avant l’aller l’un et autre en prison pour 2 minutesJulien Tessier tente bien d’orchestrer la révolte des amiénois mais le portier vert fait bonne garde.Malgré le regain de forme des visiteurs, les franciliens se procurent une nouvelle occasion par Limtong, cueillie de la mitaine par Gilbert. Les cergypontains baissent un peu de régime et les amiénois rendent plus volontiers coup pour coup. Mathieu Boucher perd un face à face avec Ylönen.Pourtant, la dernière cartouche de la période sera francilienne.La frustration est grande pour les amiénois qui encaissent un nouveau but sur un de leur temps forts. Maia estime qu’il y avait faute au départ de l’action, mais l’avis est non partagé par les officiels qui l’envoient en prison pour incorrection.Le second vingt vit les Jokers rester toujours aussi dangereux avant de baisser un peu de rythme progressivement ce qui profita aux Gothiques bien plus inspirés qu’au cours des 20 premières minutes qui recolèrent au score. Pourtant, sur une séquence fleurant bon le tableau noir les franciliens frappèrent les derniers pour reprendre leurs 3 buts d’avance.

Les Jokers intraitables en remettent une couche

Sur un nième service de son compatriote Daniels Gorsanovs, il fait mine de tirer mais, cette fois, sert au premier poteau Torrel lequel, tel Zébulon sorti de sa boite, virevolte sur lui-même et surprend Gilbert (7-3, 41.34). Décidément les amiénois payent cash leur indiscipline.



Pour couronner le tout, quand ils bénéficient à leur tour d’un powerplay suite à une faute de Crozier lors d’un repli défensif, leurs unités spéciales sont inoffensives. Alors quand Kaylian Leborgne commet une nouvelle faute pour les Gothiques, on craint un nouveau but des verts mais cette fois leur jeu en boxplay musèle les unités spéciales adverses.



Photographe : © Olivier Benard (Archives)

Les Gothiques ont toutefois de l’honneur et poussent comme ils peuvent. Suite à un forecheck, la rondelle arrive à Bouchard qui lâche un missile lequel termine, comme aimanté, dans le solide gant d’attrape de Ylönen. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !



De l’autre côté, au contraire, ça rigole ce soir pour les franciliens. Sur un pressing avant de Louis Petit sur la gauche, Limtong vient aider son coéquipier et gratter le puck pour s’offrir ensuite, en angle, un duel victorieux avec le gardien (8-3, 50.33).



La fin de la rencontre ne verra plus le score évoluer. La faute offensive des Jokers par Torrel sera sans conséquence, Gegeris étant même à deux doigts de marquer en désavantage numérique. La fin de partie à 5 contre 5 sera un peu décousue, sans trop de franches occasions malgré les sursauts d’orgueil amiénois.



Le dernier tiers vit de virevoltants Jokers bien finir et accentuer leur avance. En face, les Gothiques, réduit à l’impuissance malgré des périodes de mieux, passèrent à côte de leur sujet et furent trop imprécis et insuffisamment coordonnés pour renverser la tendance.



Avec cette nette victoire, le jeune groupe francilien poursuit sa progression et sa montée en puissance dans cette présaison qui se conclura pour eux par 2 déplacements. Dès samedi ils jouent à Meudon contre les Comètes, néo pensionnaires de Division 1, puis finissent chez les Ducs d’Angers pour, souhaitons-leur, une revanche. De leur côté, les gargouilles Gothiques s’offrent un voyage à haut risque, en enfer, à Cardiff où ils défieront les Devils à l’occasion d’une double confrontation. Il faudra impérativement qu’ils règlent la question de la discipline au risque, sinon, de se faire sévèrement punir. Forts de leur avantage numérique, les Jokers prennent d’emblée leurs quartiers dans la défensive adverse. Gegeris, plusieurs fois servi sur la droite, tente infructueusement des tirs sur réception.. Décidément les amiénois payent cash leur indiscipline.Pour couronner le tout, quand ils bénéficient à leur tour d’un powerplay suite à une faute de Crozier lors d’un repli défensif, leurs unités spéciales sont inoffensives. Alors quand Kaylian Leborgne commet une nouvelle faute pour les Gothiques, on craint un nouveau but des verts mais cette fois leur jeu en boxplay musèle les unités spéciales adverses.Les Gothiques ont toutefois de l’honneur et poussent comme ils peuvent. Suite à un forecheck, la rondelle arrive à Bouchard qui lâche un missile lequel termine, comme aimanté, dans le solide gant d’attrape de Ylönen. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !De l’autre côté, au contraire, ça rigole ce soir pour les franciliens.La fin de la rencontre ne verra plus le score évoluer. La faute offensive des Jokers par Torrel sera sans conséquence, Gegeris étant même à deux doigts de marquer en désavantage numérique. La fin de partie à 5 contre 5 sera un peu décousue, sans trop de franches occasions malgré les sursauts d’orgueil amiénois.Le dernier tiers vit de virevoltants Jokers bien finir et accentuer leur avance. En face, les Gothiques, réduit à l’impuissance malgré des périodes de mieux, passèrent à côte de leur sujet et furent trop imprécis et insuffisamment coordonnés pour renverser la tendance.Avec cette nette victoire, le jeune groupe francilien poursuit sa progression et sa montée en puissance dans cette présaison qui se conclura pour eux par 2 déplacements. Dès samedi ils jouent à Meudon contre les Comètes, néo pensionnaires de Division 1, puis finissent chez les Ducs d’Angers pour, souhaitons-leur, une revanche. De leur côté, les gargouilles Gothiques s’offrent un voyage à haut risque, en enfer, à Cardiff où ils défieront les Devils à l’occasion d’une double confrontation. Il faudra impérativement qu’ils règlent la question de la discipline au risque, sinon, de se faire sévèrement punir. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo