Neuilly/Marne : La patinoire sonne creux pour ce match amical, la faute au huis clos de rigueur. Mais le son des crosses sur la glace et des palets venant se fracasser sur les cuirasses des gardiens laissent présager une reprise imminente de la compétition. La Fédération et les clubs travaillent sur l’établissement d’un nouveau calendrier de Synerglace ligue Magnus. Il devrait débuter par deux séries de deux matchs à huis clos les weeks ends du 9 et du 16 janvier avant le retour espéré du public dans les gradins dès le 20 janvier. Dans un monde parfait, l’intégralité de la saison régulière se tiendrait entre janvier et avril 2021. Soit un marathon mené à l’allure d’un sprint. Quant au calendrier de la D1, il faut encore faire preuve d’un peu de patience pour y voir quelque chose.



L’importance de ce dernier match de préparation n’est donc pas à remettre en question. Pourtant, comme à leur (mauvaise) habitude, l’entame de match des Jokers est poussive. A leur décharge, il faut préciser que ce match « d’entre deux fêtes » survient 24h après la reprise de l’entrainement suite à la coupure de Noël. Les locaux arrivent cependant à profiter des erreurs de transmissions adverses pour s’installer doucement dans la partie. La barre de la cage de Dupuis résonne une première fois sur un lancer de Bureau Blais. A la moitié du premier tiers, le défenseur canadien sera le premier buteur de la soirée sur un lancer après rebond. Les Nocéens, contraints de laisser le palet aux Cergypontains tentent de porter le danger en contre. C’est sur l’un d’entre eux que Mahier, à peine sorti de prison, est servi à la ligne bleue. Face à Ylönen, il ne manque pas l’occasion d’égaliser d’un tir en lucarne. Les Jokers prennent peu à peu le jeu à leur compte pour porter le danger sur la cage adverse. C’est toutefois sur une phase défensive, qu’Abramov intercepte le palet et transmet aussitôt à Hordelalay, resté en pointe. L’attaquant remporte son duel face au portier des Bisons pour prendre l’avantage à une trentaine de secondes de la fin du premier acte. Les deux équipes retournent cependant aux vestiaires à égalité car, quelques secondes avant le buzzer, un dégagement de Bureau Blais dévié par les patins de Dordet termine sa course dans les filets de Ylönen.



Le suspens de la rencontre a toutefois connu son apogée, la suite est à sens unique. Les Jokers appliqués et travailleurs imposent leur jeu aux Bisons dépassés. Tour à tour, Lorcher après avoir contourné la cage, Lacheny sur une belle passe de Da Costa, Franck après avoir remonté la glace et driblé le gardien et Kestila sur un service de Kalter en double supériorité numérique, portent le score à 6-2 à la fin du deuxième tiers.



Le dernier acte sera du même acabit, malgré le remplacement de Dupuis par Brunetti dans les cages Nocéennes. Hordelalay pousse le palet dans la cage après qu’il ait glissé entre les jambières du portier des Bisons, Kalter dribble Brunetti et enfin Kestila à bout portant sur un service de Pelamo depuis l’arrière de la cage, scellent la rencontre définitivement.



Victoire nette pour les Jokers. Mais le score est anecdotique, les deux formations ont désormais l’esprit rivé sur la reprise de leur championnat respectif. Bien qu’il soit acté en coulisses que cette saison chaotique ne donnera lieu à aucune descente ni montée, il s’agira pour les deux formations d’y faire bonne figure.





Résultats des matchs amicaux de décembre :

11/12/2020 : Cergy-Pontoise 4 – 2 Neuilly-sur-Marne

14/12/2020 : Cergy-Pontoise 1 – 3 Amiens

30/12/2020 : Cergy-Pontoise 9 – 2 Neuilly-sur-Marne

