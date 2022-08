Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Chamonix vs HCV Martigny 5 - 2 (1-2 0-0 4-0) Le 24/08/2022 Chamonix, patinoire Richard Bozon [ Chamonix ] [ HCV Martigny ] Les Pionniers poursuivent l'ascenssion Chamonix après une victoire contre Nice continue sa préparation au championnat en recevant le voisin suisse du Valais-Chablais Martigny qui évolue au troisième échelon suisse Chamonix, patinoire Richard Bozon, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/08/2022 à 11:31 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Chamonix hausse le ton et s'installe, la défense valaisanne s'en sort bien et tient. Le tir décroisé de Delemps touche le poteau. Černý en solitaire pend le dessus sur la défense helvète mais ne peut tirer. Une fois encore le salut vient du Finlandais, Alanne dans le slot vient ouvrir la marque (1-0). Photographe : Maxime Richier

Terrier à la déviation est tout proche de doubler la mise. Henin ne peut reprendre face à l'angle ouvert. Poikola et Meunier partent break mais sont bien bloqués par la défense du HCV.

Chamonix surdomine mais ne peut doubler, Martigny joue le contre que la défense locale gère au mieux. Progressivement les visiteurs se reprennent, sur un contre Bastien Taccoz égalise (1-1).

Martigny accélère et fait craquer son rival. David Delessert parvient à partir dans le dos de la défense, seul en break, il gagne son duel contre Oivier Richard (1-2).

Martigny est pénalisé en fin de tiers, les Chamoniards ne peuvent en profiter.



Tirs cadrés : 12 / 9 pour Chamonix

Dominer n'est pas gagner :





Chamonix contrôle le palet et fait le jeu, les tentatives sont nombreuses mais infructueuses. Le HCV est dangereux en contre car la défense locale peine à se replier en bon ordre. Photographe : Maxime Richier

Les Pionniers font tourner le palet avec un bon jeu de passes mais le coffre fort suisse reste fermé. Alanne touche le poteau. Mariéthoz parvient à contrer mais il bute sur Richard.

Le mitraillage chamoniard se poursuit mais rien n'y fait. Le HC Valais-Chablais sous l'éteignoir est pénalisé. Le powerplay local est complètement inexistant et ne propose rien. La domination haute-savoyarde débloque un nouveau powerplay dans les dernières secondes.



Tirs cadrés : 21 / 5 pour Chamonix

Cham fait sauter la banque :



Convert à mi-zone lance puissamment, Delemps dévie au fond des filets et égalise (2-2).

Chamonix continue de contrôler la rondelle, Martigny fait quelques tirs lointains bien repoussés. Le contre de Delessert est dévié. La domination des locaux reprend, Terrier dans l'axe envoie un lancer parfait qui nettoie la lucarne (3-2). Photographe : Maxime Richier

Durand de la bleue tente sa chance en vain, la mitaine de Fèvre est la plus rapide. Martigny concède une nouvelle faute. Joonas Alanne dans le slot trouve l'ouverture pour son second but du jour (4-2).

Masson part en break mais échoue sur le gardien. Chamonix est pénalisé mais Kara et Delemps parten en break à deux contre un, Fèvre s'interpose. Les Pionniers sont double pénalisés en fin de match, Martigny presse et sort son gardien. Silfver depuis sa cage dégage au loin vers l'opposé, le palet vient entrer dans la cage vide (5-2).



Tirs cadrés : 16 / 13 pour Chamonix

Engagements : 11 / 10 pour Chamonix



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Joonas Alanne

** : Sébastien Delemps

Chamonix remporte un deuxième succès consécutif en pré-saison à domicile. Sérieux et appliqués tout le match, les Pionniers ont dominé du casque et des épaules mais peinés dans le dernier geste. Il aura fallu attendre le dernier tiers pour voir le score changer en faveur des locaux.

Martigny n'aura pas démérité mais a subit une majeure partie du match, mais pouvant compter sur un excellent gardien. Dangereux en contre, les Suisses ont cru pouvoir tenir leur mince avance jusqu'au bout mais ils ont été usés et doivent céder.

