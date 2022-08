Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Chamonix vs Mulhouse 3 - 2 (1-0 1-1 1-1) Le 30/08/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Mulhouse ] Victoire chamoniarde en préparation Les Scorpions de Mulhouse se déplaçaient à Chamonix, ce mardi soir pour un nouveau match de préparation. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 31/08/2022 à 21:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Mulhouse : L’entame est rugueuse avec Gabin Ville qui écope d’une pénalité de match au bout de 20 secondes.

Pour autant Chamonix résiste en infériorité pendant les 7 premières minutes de jeu.

La défense chamoniarde est efficace, l'attaque en sera autant lorsque le jeu de puissance change de camp, Nikiforov ouvre le score, 1-0.

Au fil de la période, les équipes posent leur jeu et équilibrent les débats.



Malgré la préparation des deux formations encore en cours, chacune d'elles trouvent des automatismes et rendent la partie accrochée.

Il faudra de nouveau un powerplay pour modifier le tableau d'affichage. Copié collé du but chamoniard, Gegeris égalise, 1-1.

Alors que Mulhouse prenait possession du palet en supériorité, Alanne s'échappe en contre et envoie le palet au fond des filets sans trembler pour redonner l'avantage aux chamoniards, 2-1.



L'ultime tiers est dans la continuité des deux précédents, aucune équipe ne veut lâcher. Les esprits s'échauffent malgré l'enjeu restreint de la partie !

La différence se joue sur des détails, Convert glisse parfaitement le palet à Terrier au second poteau, Chamonix se donne une marge supplémentaire au score, 3-1.

Les locaux baissent la garde dans la dernière minute et se laissent surprendre par un tir lointain de Salve, servi par Loizeau qui avait bien travaillé en attaque, 3-2.



Les Pionniers ont fait le dos rond lorsqu'ils étaient en difficulté, et ont profité des failles mulhousiennes pour l'emporter dans une partie intéressante d'un point de vue collectif.

