Buts :

Chamonix :

Nice : Flux et reflux :

Alanne à mi-zone fusille Charpentier dans la pemière minute de jeu (1-0).

Nice cherche à contrer vite et pose son jeu. Les quelques tirs lointains sont gerés par Sabol sans difficulté. Malgré une domination niçoise, les locaux parviennent à tenir leur avance et repartent au feu. Zotov entre en zone et d'un bon mouvement efface la défense mais son tir passe au dessus du but. Kara devant la cage ouverte ne parvient pas à reprendre. Photographe : Maxime Richier

Villain part en break mais Sabol s'interpose. Chamonix peut repartir de l'avant et Ville contourne la cage niçoise et adresse un lancer parfait juste sous la barre pour doubler la mise (2-0).

Les Chamoniards restent dangereux mais le score en reste là. Peu après, les Aigles reviennent dans la partie, Vainionpaa contre, il passe entre les deux défenseurs tout ébahis et vient trouver le fond des filets pour réduire la mise (2-1).

Chamonix est pénalisé, Nice presse pour égaliser mais Sabol tient bon. Les Pionniers défendent bien et avec hargne. Les tirs se multiplient mais la porte reste close. Les Aigles jouent vite et vers l'avant mais sans parvenir à égaliser avant la première sirène.



Tirs cadrés : 10 / 6 pour Nice

Bis repetita :





Le pressing chamoniard s'intensifie sur la cage adverse mais la porte reste close, Charpentier tient bon. Une triangulaire parfaitement exécutée fait sauter la banque, Masson remet au deuxième poteau pour Černý qui relaie jusqu'au premier poteau où Alanne n'a plus qu'à pousser au fond (3-1). Photographe : Maxime Richier

Les Aigles sont pénalisés, le powerplay local fait mouche. Masson dépose un caviar au deuxième poteau pour Černý qui glisse dans le but (4-1).

Nice peine à contrer et subit le joug de son rival. Finalement c'est sur un break que les Provençaux réduisent la marque. Une première tentative est repoussée par Sabol mais le palet reste devant la cage et Vainionpaa glisse derrière la ligne (4-2).

C'est sur un score identique au premier que le deuxième tiers s'achève, les locaux ayant donc élargit leur avance.



Tirs cadrés : 13 / 9 pour Chamonix

Chamonix en fini :



Nice est pénalisé dès la reprise. Alanne devant la cage en profite pour compléter le tour du chapeau (5-2).

Le jeu s'équilibre dans ce dernier vingt, mais ce sont les Pionniers qui sont les plus dangereux devant le cage. La défense niçoise et son portier gèrent de leur mieux et parviennent à ne pas encaisser. Photographe : Maxime Richier

Un épisode à quatre contre quantre donne des espaces mais aucune des deux formations ne parvient à en profiter. Un powerplay chamoniard donne des sueurs froides aux hommes de Sutor mais les locaux sont également pénalisés. Les Aigles n'en profitent pas. A peine revenu à égalité numérique que ce sont les visiteurs qui sont pris par la patrouille. Chamonix repart à l'offensive et fait parler la poudre. Tugnutt lance, Charpentier repousse mais Nikiforov à l'embuscade vient propulser le rebond au fond des filets adverses (6-2).

Nice repart un peu mais même un ultime powerplay en fin de partie ne permet pas de réduire la mise.



Tirs cadrés : 9 / 5 pour Chamonix

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Joonas Alanne

** : Jakub Černý

* : Clément Masson



Première victoire en préparation pour les Pionniers, efficaces, sérieux et réalistes. Ils ont rapidement pris l'ascendant pour ne jamais lâcher leur avance. Intéressants en powerplay, les Chamoniards ont également bien mis en valeur leurs talents offensifs. Sabol a su compenser les limites de ses coéquipiers défensifs. La présaison continue pour le CHC qui défiera le club suisse de Valais-Chablais (troisième division suisse).

Nice a été surpris en début de match mais a bien réussi a redresser la barre en deuxième partie de premier tiers. Ensuite la partie s'est compliquée pour les Niçois décrochés au fur et à mesure de la rencontre.







