Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Chamonix vs Vítkovice 2 - 10 (1-4 1-3 0-3) Le 19/08/2022 Chamonix, patinoire Richard Bozon [ Chamonix ] [ Vítkovice ] Vítkovice assomme les Pionniers Vítkovice après deux défaites aux Hockeyades en Suisse poursuit sa campagne alpine avec un déplacement dans la haute vallée de l'Arve chez le club trente fois champion. Un duel déséquilibré en faveur des sidérurgistes moraves-silésiens Chamonix, patinoire Richard Bozon, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/08/2022 à 23:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Chamonix :

Vítkovice : Photographe : Maxime Richier

Chamonix réagit dans la foulée, Černý transperce la défense d'Ostrava, Stezka repousse mais l'angle est ouvert, Alanne n'a plus qu'à pousser au fond pour égaliser faire gronder la foule.

Les sidérurgistes repartent à l'assaut, Lakatoš en break vient redonner l'avantage aux Tchèques. Vítkovice domine la partie du casque et des épaules. Dej inscrit deux buts avant la première sirène dont un en powerplay. Vítkovice mène 1-4 après un tiers.



Vítkovice continue de cogner au tiers médiant et accroît son avance dans une partie qui tourne à la démonstration face à des Pionniers qui sombrent. Krejsa marque rapidement après le coup d'envoi. Lindberg d'un coup de canon sous la barre, ce qui provoque la sortie du gardien chamoniard. Puis Lakatoš qui inscrit son deuxième du match.

Profitant d'un powerplay, Chamonix sort la tête de l'eau et s'installe. Ils obtiennent une double suppériorité et Tugnutt dévie le coup de canon de Silfver au fond face à Stezka impuissant. Vítkovice mène 2-7 après deux tiers. Photographe : Maxime Richier



Les visiteurs démarrent le dernier tiers à fond de gomme et Fridrich rajoute un but dès la 47ème seconde. Le cavalier seul de Vítkovice continue dans ce dernier tiers. Kalus alourdit encore la marque en powerplay. C'est finalement le Suédois, Lindberg qui conclut le match en marquant le dixième but tchèque. Vítkovice presse encore mais Richard s'interpose avec brio.

Les Pionniers relèvent un peu la tête en fin de partie mais, Strezka maintient la porte fermée et les locaux ne pauver la face. Il ne fallait pas arriver en retard dans une patinoire Richard Bozon pleine pour ce match de gala. En effet, Vítkovice ouvre la marque dès la 56ème seconde sur le premier lancer de la partie, Marosz dans l'angle trouve la faille.Chamonix réagit dans la foulée, Černý transperce la défense d'Ostrava, Stezka repousse mais l'angle est ouvert, Alanne n'a plus qu'à pousser au fond pour égaliser faire gronder la foule.Les sidérurgistes repartent à l'assaut, Lakatoš en break vient redonner l'avantage aux Tchèques. Vítkovice domine la partie du casque et des épaules. Dej inscrit deux buts avant la première sirène dont un en powerplay.mèneaprès un tiers.Vítkovice continue de cogner au tiers médiant et accroît son avance dans une partie qui tourne à la démonstration face à des Pionniers qui sombrent. Krejsa marque rapidement après le coup d'envoi. Lindberg d'un coup de canon sous la barre, ce qui provoque la sortie du gardien chamoniard. Puis Lakatoš qui inscrit son deuxième du match.Profitant d'un powerplay, Chamonix sort la tête de l'eau et s'installe. Ils obtiennent une double suppériorité et Tugnutt dévie le coup de canon de Silfver au fond face à Stezka impuissant.mèneaprès deux tiers.Les visiteurs démarrent le dernier tiers à fond de gomme et Fridrich rajoute un but dès la 47ème seconde. Le cavalier seul de Vítkovice continue dans ce dernier tiers. Kalus alourdit encore la marque en powerplay. C'est finalement le Suédois, Lindberg qui conclut le match en marquant le dixième but tchèque. Vítkovice presse encore mais Richard s'interpose avec brio.Les Pionniers relèvent un peu la tête en fin de partie mais, Strezka maintient la porte fermée et les locaux ne pauver la face.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tobias Lindberg

** : Dominik Lakatoš

* : Rastislav Dej



Vítkovice a déroulé son hockey et s'impose très nettement face à des Chamoniards courageux mais dépassés. Privés de Bukarts et de Mueller les deux meilleurs gachettes sidérurgistes, le HC Vítkovice Ridera a livré la marchandise. Pas le temps de se reposer pour les Tchèques qui affronteront Grenoble dès demain pour un dernier match à l'ouest avant de rentrer à Ostrava. Pour un premier match officiel la marche était bien trop haute pour les Pionniers. Ils tenteront de remonter en selle dès dimanche face à des Aigles de Nice bien plus accessibles. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo