350 spectateurs Arbitres : Yoann George assisté de Rivoire et Tristan Derkaoui Buts :

Clermont-Ferrand :

Orléans : Pénalités 12 minutes contre Clermont-Ferrand 10 minutes contre Orléans









Crédit Photo Gaëtan Boucheret





1er Tiers



Le début de la rencontre semble être compliquée pour les clermontois. Ceux-ci ne semblent pas trouver leurs marques chez eux. Face à des Renards futés les Arvernes pataugent un peu et un peu plus opportuns les renards ouvrent le score (07:05).

La réaction auvergnate fut un peu longue mais en vain les puydomois trouvent le chemin du fond de filet du but adverse quatre minutes après (10:51).

Trop fiers d’avoir pu transpercer la défense orléanaise, les clermontois baissent la garde, se font surprendre et prennent le second but Loirétain dans les crocs (11:07).

En vain les clermontois travaillent à la riposte. Les efforts vont payer lors d’une supériorité numérique et les arvernes ramènent le score à égalité (13:57).

En rester là, c’est mal connaitre les hommes de Gilbert Lédigarcher le manager général du Loiret Hockey Club qui pour l’occasion a endossé la casquette de Coach, en effet ces derniers reviennent à l’abordage de la cage du nouveau portier arverne Mathis Petit et s’offrent un troisième point (16.12), empochant par là même le bénéfice honorifique d’avoir gagné le premier tiers car il n’y aura pas d’autres réactions bénéfiques pour les locaux. Fin de tiers en faveur d’Orléans (3-2).





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





2ème Tiers



La pause semble avoir été faste pour les locaux. Peut-être y aurait-il eu une remise à l’heure des pendules. Les clermontois semblent reprendre les choses en mains avec un jeu de meilleure qualité qui va porter ses fruits avec un troisième point dans leur escarcelle (23:20) en profitant une nouvelle d’une supériorité numérique.

Après de nombreux échanges avec ses allers et retours sur la glace clermontoise, les arvernes vont remettre le couvert avec un nouveau but (31:33).

Un peu rancuniers les renards vont réagir trois minutes plus tard avec un but supplémentaire au tableau qui sera leur quatrième et dernier (34:37).

Certes au cours du jeu de cette seconde période la dureté et quelques explications de texte se sont invités mais cela n’a pas vraiment les choses alors le tiers sera en faveur des Sangliers Arvernes qui semblent avoir repris du poil de la bête mais tout reste à faire pour l’emporter car le score est de 4 partout.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





3ème Tiers



Les jeux ne sont pas encore faits, alors qui va l’emporter, nul ne le sait mais après quelques échanges et au bout de deux minutes de jeu, Clermont reprend les devants en envoyant de nouveau le palet dans les filets orléanais inscrivant ainsi un cinquième point au tableau (42:29).

Les esprits s’échauffent d’un côté comme de l’autre mais pas de quoi affoler les compteurs. Les orléanais donnent le maximum pour en découvre avec les clermontois mais rien n’y fait. Les Arvernes semblent vraiment avoir les choses en mains mais pas évident d’avoir le dernier mot face à la résistance Loirétaine qui ne veut pas céder.

Toutefois à force de travail et un jeu bien ficelé Clermont trouve la faille et d’un coup fatal éloigne les renards d’une éventuelle victoire, les arvernes marque leur sixième but à quelques minutes de la fin de la période (57:35) tout en maintenant la pression jusqu’au bout pour s’offrir la victoire tant attendue par le public clermontois.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





Victoire intéressante pour Clermont mais il faudra encore beaucoup travailler pour ne pas finir dans le carré des Play down lors du championnat de Division 2.



Pour les promus de la Division 2, certes il va falloir trouver ses marques car la Division a énormément évoluée depuis leur passage il y a quelques années, alors un travail certain s’impose toutefois il faut voir avant tout le niveau de jeu dans la poule où ils vont évoluer mais avant il va falloir qu’il règle leur problème d’entraineur même si leur manager général a toutes les compétences pour le remplacer.

