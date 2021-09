Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Clermont-Ferrand vs Roanne 7 - 4 Le 21/09/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Roanne ] Clermont finit sa préparation sur une bonne note Lors de leur dernier match de préparation Les Sangliers Arvernes ont fini sur une bonne en s'imposant sur le score de 7 à 4 face aux Renards de Roanne. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 24/09/2021 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Clermont-Ferrand :

Roanne :







Roanne est une équipe qui évolue en Division 2 mais il ne faut pas s’y méprendre c'est une équipe redoutable et elle peut créer d’énormes surprises en compétition comme en rencontre amicale. Roanne est indéniablement un club phare de la Division 2.



Pour cette rencontre Clermont avait une revanche à prendre sur la première manche disputée dans la tanière des Renards où les Clermontois avaient dû s’incliner en baissant pavillon sur le score de 4 à 2 sur une fin de match des plus pénibles.



La rencontre du jour :

Les puydômois prennent une sérieuse option lors du 1er tiers (5à 1), mais ils se font vite remonter en 2ème période (6-4) et on a cru assister au même scénario qu'au match aller.

Il n'en fut rien. Sans être transcendants les Sangliers surent faire le nécessaire pour s'adjuger une victoire finale sur le score de 7 à 4, bien aidé en cela par un Florien Gourdin leur portier titulaire revenu dans sa cage pour stopper l'hémorragie.



L’avenir proche des Equipes :

C'était le dernier match de préparation des Clermontois dont le bilan semble être mitigé. Pour eux, place à la coupe de France le samedi 2 octobre face à l'équipe du Mont-Blanc (D1 comme Clermont) dans les Alpes avant d'entamer le championnat le week-end suivant à Neuilly/Marne.

Pour Roanne un petit dernier match de prépa à Marseille le week-end prochain pour enchainer quinze jours plus tard en championnat contre Villard de Lans.



Photo Yannick Martin Mardi dernier, les Sangliers Arvernes rencontraient sur leur glaçon en match amical les Renards de Roanne.Roanne est une équipe qui évolue en Division 2 mais il ne faut pas s’y méprendre c'est une équipe redoutable et elle peut créer d’énormes surprises en compétition comme en rencontre amicale. Roanne est indéniablement un club phare de la Division 2.Pour cette rencontre Clermont avait une revanche à prendre sur la première manche disputée dans la tanière des Renards où les Clermontois avaient dû s’incliner en baissant pavillon sur le score de 4 à 2 sur une fin de match des plus pénibles.Les puydômois prennent une sérieuse option lors du 1er tiers (5à 1), mais ils se font vite remonter en 2ème période (6-4) et on a cru assister au même scénario qu'au match aller.Il n'en fut rien. Sans être transcendants les Sangliers surent faire le nécessaire pour s'adjuger une victoire finale sur le score de 7 à 4, bien aidé en cela par un Florien Gourdin leur portier titulaire revenu dans sa cage pour stopper l'hémorragie.C'était le dernier match de préparation des Clermontois dont le bilan semble être mitigé. Pour eux, place à la coupe de France le samedi 2 octobre face à l'équipe du Mont-Blanc (D1 comme Clermont) dans les Alpes avant d'entamer le championnat le week-end suivant à Neuilly/Marne.Pour Roanne un petit dernier match de prépa à Marseille le week-end prochain pour enchainer quinze jours plus tard en championnat contre Villard de Lans. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur