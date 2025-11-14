Un duel entre deux équipes cherchant à se démarquer en phase de groupe
SG Cortina est parti très fort dans la première période (3-0) ce qui a permis à l’équipe Italienne de gérer la suite. Une victoire importante dans un contexte où seulement les deux premières équipes auront la possibilité de se qualifier pour la finale.
Gyergyói HK a montré du caractère en revenant dans la partie mais n’a pas su inverser la tendance, ce match met en lumière qu’il faudra que l’équipe Roumaine soit plus constante et mieux gérer les moments faibles.