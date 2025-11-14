Hockey sur glace - : Cortina d'Ampezzo vs ACS Gyergyói HK 5 - 3 (3-1 0-1 2-1) Le 14/11/2025 Angers, ICEPARC [ Cortina d'Ampezzo ] [ ACS Gyergyói HK ] Victoire est importante pour Cortina ! Dans le cadre de la demi-finale de la Continental Cup 2025-26 du Groupe C, le SG Cortina (Italie) affrontait l’équipe roumaine Gyergyói HK Angers, ICEPARC, Hockey Hebdo GF le 15/11/2025 à 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



SG Cortina est parti très fort dans la première période (3-0) ce qui a permis à l’équipe Italienne de gérer la suite. Une victoire importante dans un contexte où seulement les deux premières équipes auront la possibilité de se qualifier pour la finale.

Gyergyói HK a montré du caractère en revenant dans la partie mais n’a pas su inverser la tendance, ce match met en lumière qu’il faudra que l’équipe Roumaine soit plus constante et mieux gérer les moments faibles.





Guillaume François





Un duel entre deux équipes cherchant à se démarquer en phase de groupe







