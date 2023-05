A sens unique mais score partagé :



La Suède attaque vite, les Danois temporisent pour partir à l'assaut. Sur un contre suédois bien repoussé par Sørensen, le Danemark contre. Ehlers contourne la cage suédoise et remet en retrait pour Niklas Jensen qui d'un lancer parfait trouve la faille juste sous la barre (1-0 à 03'39).

Dans la foulée les Danois sont pénalisés et doivent défendre leur avance. Les Suédois s'installent et le Danemark commet une deuxième pénalité de suite, il faut désormais jouer à trois. Sandin au deuxième poteau dévie parfaitement jusqu'au premier où Raymond reprend en one-timer devant la cage grande ouverte, Sørensen se jette de l'autre côté pour un incroyable arrêt mitaine. Lindberg dans l'angle échoue à son tour sur le portier des Pirates d'Aalborg. Les deux fautes sont effacées. La Suède reste plus dangereuse mais ne trouve pas de solutions, même sur le break en solitaire de Sörensen. Le pressing bleu et jaune se poursuit et finit par payer. Lindberg derrière le but danois glisse au premier poteau pour Everberg qui d'un petit mouvement lève la rondelle au dessus de la botte de Sørensen pour pousser au fond (1-1 à 13'24).

Les Danois retrouvent un second souffle en fin de période et se montre plus dangereux et installés dans la zone offensive. En fin de tiers, Carlsson part dans le dos de la défense blanche et rouge et se présente seul au premier poteau, son lancer est repoussé d'un bon coup de jambière par Sørensen qui plonge ensuite sur le rebond.



Tirs cadrés : 11 / 2 pour la Suède

La Suède encore :



Sans surprise, les Suédois reviennent fort à l'offensive. Aagaard tente sa chance en contre mais échoue sur Wallstedt, Olesen n'a pas plus de succès.

Petersson breake seul à son tour de l'autre côté mais Sørensen repousse. La Suède tente vainement de s'installer, Andersen contre et le portier de l'Iowa s'interpose mal et le rebond fait quelques frayeurs au camp bleu et jaune.

Les Suédois repartent à l'offensive, Sörensen ou Nemeth tentent de loin sans parvenir à déjouer le gardien d'Aalborg. La Tre Kronor est pénalisée et doit faire face au redoutable powerplay danois. A peine lancé, une deuxième faute tombe sur les Suédois. Le Danemark perd beaucoup de temps à se mettre en place. Une fois fait, ses tentatives ne percent pas. Liljgren sort de prison et contre, il est irrégulièrement retenu et le deuxième powerplay danois est bêtement perdu.

L'équipe aux trois couronnes se réinstallent à l'offensive pour une suppériorité numérique. Raymond dévie vers Petersson mais Sørensen réalise une nouvelle parade décisive. Les bleus et jaunes reviennent, bien masqué par Lindholm, le portier des Pirates ne voit pas le départ du tir de Petersson, le puck roule netre les jambières du gardien et franchit mollement la ligne (1-2 à 32'20).

Peu après, Raymond parvient à partir seul en break mais Sørensen ferme tellement bien l'angle, que le sniper de Detroit lance à côté. La Tre Kronor contrôle le palet, les Danois contrent de leur mieux mais ne peuvent lancer. Sörensen se retrouve seul dans l'angle face au but des lions, son tir puissant est dévié dans le public par le bouclier du gardien danois. Bødker remonte la glace, efface le défenseur suédois et lance au dessus du gardien, le puck vient frôler la tansversale et ressort.

L'ultime pressing de la Suède ne donne rien dans les dernières secondes de jeu.



Tirs cadrés : 11 / 5 pour la Suède

Le Danemark s'effondre :

Les Suédois reviennent au dernier tiers comme aux deux premiers ils contrôlent le jeu et promènent la rondelle sur l'aire glacée. Le Danemark presse bien et parvient à saper le jeu adverse mais il ne parvient pas vraiment à inverser la tendance. Les mauvaises relances des blancs et rouges leur cause des difficultés en plus de ne pas parvenir à repartir proprement dans l'autre sens. Bau récupère une perte de palet du gardien suédois derrière sa cage mais sa reprise trop lente bute sur un portier déjà replacé.

La Suède repart, Petersson emporte tout le monde, fonce au second poteau mais Sørensen plonge et parvient à geler sous sa mitaine. Les Danois sombrent et restent complètement sous l'eau contre la furia adverse. Le portier intervient deux fois pour sauver les siens de leur propre incurie. Pudas de loin ne peut pas non plus déjouer le cerbère. A force de tentatives le verrou cède. Une nouvelle perte de palet danoise contre la bande permet à Raymond de sortir avec la rondelle, dans l'axe il expédie un missile qui finit au fond (1-3 à 52'40).

Grundström parvient à contrer en solitaire mais son tir manque le cadre. Le joueurs des Kings peut se rattraper juste après. Lindholm emporte la défense danoise et déjoue trois joueurs, il prolonge jusqu'au deuxième poteau où il n'y a plus que Grundström, il prend le temps d'ajuster son tir face à Sørensen qui s'est jeté, le tir passe juste au dessus de la mitaine du gardien (1-4 à 54'22).

Le jeu continue mollement jusqu'à la sirène finale.



Tirs cadrés : 12 / 4 pour la Suède



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lucas Raymond

** : George Sørensen

* : André Petersson