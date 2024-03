Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Davos vs Lausanne 2 - 3 (1-1 1-1 0-1) Le 19/03/2024 Eisstadion Davos, Davos, MSL [ Davos ] [ Lausanne ] Personne ne craque ! Eisstadion Davos, Davos, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 20/03/2024 à 11:11 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4977 spectateurs Arbitres : Daniel Piechaczek, Stefan Hürlimann et Dominik Altmann, Nathy Burgy Buts :

Davos :

Lausanne : Pénalités 4x2' contre Davos 8x2' contre Lausanne Yves Seira (archives) C. Djoos (au premier plan) et A. Glauser (au second plan) ont été les lausannois les plus utilisés durant la victoire des leurs dans cet acte II dans les Grisons. Entre 21 et 25 minutes chacun !



Vainqueur de la première manche dimanche dernier au bout de la nuit sur un but d’Egli, le HCD avait la possibilité de faire un break dans cette série. Le réalisme a été cette fois-ci du côté des Vaudois, qui ont terminé plus frais et ont fait la différence en fin de match. Vainqueur de la première manche dimanche dernier au bout de la nuit sur un but d’Egli, le HCD avait la possibilité de faire un break dans cette série. Le réalisme a été cette fois-ci du côté des Vaudois, qui ont terminé plus frais et ont fait la différence en fin de match. Un premier tiers équilibré

Dans un premier acte ouvert avec beaucoup de tirs cadrés des deux côtés, la motivation domine aussi et les power play vont être un élément majeur dans ce match. Même si la première pénalité infligée à Pilut à l’encontre de Lausanne ne donnera rien, la seconde Dahlbeck pour avoir retardé le jeu de façon très maladroite, aura une conséquence. Pilut tente dans l’axe, Aeschlimann repousse tant bien que mal la rondelle. Cette dernière monte en cloche Riat se bat pour le rebond mais ce sera avec un peu de réussite que Raffi parvient à glisser la rondelle dans la cage, malgré toute la détente du deuxième meilleur gardien de la ligue en saison régulière avec 92,98 % d’arrêts (07:02 ; 0-1). Les hommes de Ward ne savoureront pas longtemps l’avantage acquis, les locaux vont de suite revenir à égalité. L’expérimenté Näkyvä, de la ligne bleue, lance un revers puissant qui trompe Hughes, masqué par le bon travail de Rasmussen devant la cage, qui a bloqué Suomela à la régulière (07:42 ; 1-1).

Davos pousse avec un excellent travail de Bristedt sur le flanc droit qui, malgré deux joueurs sur lui, parvient à distiller une merveille de passe à Rasmussen qui avait fait un appel dans l’axe. Hughes remporte son duel, avec son extension en grand écart où sa botte droite fait barrage. Dans la continuité de l’action, Rasmussen trouve le poteau dans un angle très fermé. Lausanne peut souffler, les deux formations auront encore un power play chacun avant la pause mais le score ne changera pas.

Tirs : 11 à 18



La fatigue commence à se faire sentir

Les deux formations vont accuser le coup physiquement avec dix premières minutes compliquées. Néanmoins, les officiels vont être interpellés par une action litigieuse, avec l’aide l’assistance vidéo. Sur un rebond d’un tir lointain, Djoos met la rondelle proche de la cage. À l’image, le portier local enlève plus ou moins volontairement sa cage avec son matériel pour éviter un but. Aeschlimann assure que ce n’est pas volontaire, les officiels confirmeront cela après l’analyse vidéo. Davos n’est pas dangereux sur sa première supériorité numérique, au contraire de son adversaire du soir qui va reprendre les devants. Djoos dans l’axe, fait glisser la rondelle rapidement à l’attention de Suomela à droite. L’ancien pensionnaire des Sharks de San José tir en première intention et Aeschlimann passe un peu à travers. Il ne parvient pas à bloquer ou à geler (31:43 ; 1-2).

La fin de période sera plus animée et encore une fois, les locaux vont revenir et là aussi, en supériorité numérique après un geste de dureté à l’encontre de Bozon. Nussbaumer décale Rasmussen qui fait un tir croisé, détourné par Aeschlimann. Toujours dans les bons coups, Bristedt conclu sur le rebond (37:15 ; 2-2). Davos n’a pas été dangereux sur la cage adverse mais a été réaliste, au contraire des Lions qui auraient pu faire un grand coup à une minute de la fin avec un face-à-face qui n’a pas été conclu par Fuchs

Tirs : 06 à 13



La chance est au rendez-vous

Les joueurs sont fatigués, ce troisième acte ne restera pas dans les mémoires. Toutefois, Davos obtient une belle occasion avec un gros tir d’Egli depuis la bleue, parfaitement détourné par Huges, pourtant gêné et masqué par Nordström après sept minutes de jeu. Le coup de massue sera porté par les visiteurs, encore une fois en supériorité numérique. Pilut essaie un tir de loin qui sera mis dans les patins de Genazzi qui, manière involontaire, va ralentir la course du palet. Aeschlimann avait déjà anticipé, Jäger n’a plus qu’à mettre le but dans la cage vide. C’est un but extrêmement chanceux (46:04 ; 2-3). Il ne se passera plus grand-chose, Lausanne revient dans cette série.

Tirs : 05 à 06



Victoire de Lausanne avec certes de la réussite, mais le match a été très disputé et a été dans l’ensemble équilibré. La série est donc de 1-1 et la prochaine rencontre se jouera ce jeudi.



MVP HH : Bristedt (Davos) et Pilut (Lausanne)







