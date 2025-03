Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Davos vs Zug 5 - 2 (1-1 0-0 4-1) Le 20/03/2025 zondacrypto arena, Davos, MSL [ Davos ] [ Zug ] Le HCD premier qualifié pour les demi-finales ! Le HC Davos s’est imposé pour la quatrième fois consécutive contre l’EV Zug, validant ainsi son billet pour les demi-finales des playoffs. Longtemps, le match est resté équilibré, mais une double supériorité numérique en faveur des Davosiens a fait basculer la rencontre et scellé le sort de Zug. L’affrontement a toutefois été marqué par l’absence de l’attaquant vedette de Davos, Adam Tambellini. Ce dernier a été contraint de manquer cette rencontre après avoir subi une vilaine charge de Mike Künzle lors du précédent match. L’attaquant zougois, auteur d’un coup à la nuque de Tambellini, a écopé d’une suspension provisoire de deux matchs et pourrait voir cette sanction alourdie. Autre coup dur pour Davos, la blessure du défenseur Davyd Barandun, sorti prématurément lors du match précédent à cause d’une blessure à la jambe. zondacrypto arena, Davos, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 21/03/2025 à 13:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6547 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Loïc Ruprecht & Eric Cattaneo, Baptiste Humair Buts :

Davos :

Zug : Pénalités 4x2' contre Davos 5x2' contre Zug Catarina de Freitas (archives) Simon Knak (de dos) et ses coéquipiers accèdent en 1/2 finales !

Un match intense et indécis

Pour pallier l’absence de Tambellini, Brendan Lemieux a intégré l’alignement davosien, formant une ligne offensive avec Valentin Nussbaumer et Filip Zadina. Simon Knak a, quant à lui, remplacé Tambellini aux côtés de Simon Ryfors et Matej Stransky.

Malgré ces changements, Davos n’a pas tremblé et a poursuivi son jeu offensif audacieux. Dès la 43e seconde, le gardien de Zug, Leonardo Genoni, a dû s’interposer face à un tir de Nussbaumer. Le premier tiers a été disputé sur un rythme élevé, avec un léger avantage en tirs pour Davos (10 contre 9). Zug a pourtant ouvert le score à la 9ème minute par Gregory Hofmann, profitant d’une erreur de Michael Fora. Mais la réaction de Davos a été immédiate : 48 secondes plus tard, Zadina a égalisé en power-play sur une passe de Stransky et Calle Andersson. Les gardiens se sont ensuite illustrés avec plusieurs arrêts spectaculaires, maintenant le score à 1-1 jusqu’à la première pause.



Davos pousse, Genoni résiste… jusqu’à la rupture

Dans la deuxième période, Davos a intensifié la pression, notamment durant une pénalité zougoise. À la 28e minute, Marc Wieser a touché le poteau, puis Genoni a réalisé un arrêt décisif face à Tino Kessler. Le gardien de Zug a multiplié les interventions de grande classe, notamment sur une nouvelle occasion de Zadina à la 35e minute. Malgré une domination de Davos (12 tirs contre 7), le score est resté inchangé.



Un dernier tiers décisif

Davos a fini par faire la différence dans le dernier tiers grâce à un exploit individuel de Stransky. Après une percée, il a parfaitement servi Ryfors pour le 2-1 (44ème). Mais Zug a immédiatement répliqué par Fredrik Olofsson, laissé trop libre (45ème).

C’est ensuite sur des pénalités que le match a basculé. En double supériorité numérique, Stransky a redonné l’avantage à Davos (54ème), avant que Ryfors ne creuse l’écart 17 secondes plus tard en power-play simple, sur une passe d’Andersson. À 4:45 de la fin, l’entraîneur de Zug, Dan Tangnes, a tenté le tout pour le tout en sortant son gardien. Mais Andres Ambühl a scellé la victoire de Davos en marquant dans la cage vide pour le 5-2 final.

Avec ce quatrième succès consécutif, le HC Davos se qualifie de la manière la plus expéditive pour les demi-finales, qui débuteront le samedi 29 mars. Il reste à savoir quel sera son prochain adversaire. Pour pallier l’absence de Tambellini, Brendan Lemieux a intégré l’alignement davosien, formant une ligne offensive avec Valentin Nussbaumer et Filip Zadina. Simon Knak a, quant à lui, remplacé Tambellini aux côtés de Simon Ryfors et Matej Stransky.Malgré ces changements, Davos n’a pas tremblé et a poursuivi son jeu offensif audacieux. Dès la 43e seconde, le gardien de Zug, Leonardo Genoni, a dû s’interposer face à un tir de Nussbaumer. Le premier tiers a été disputé sur un rythme élevé, avec un léger avantage en tirs pour Davos (10 contre 9).Les gardiens se sont ensuite illustrés avec plusieurs arrêts spectaculaires, maintenant le score à 1-1 jusqu’à la première pause.Dans la deuxième période, Davos a intensifié la pression, notamment durant une pénalité zougoise. À la 28e minute, Marc Wieser a touché le poteau, puis Genoni a réalisé un arrêt décisif face à Tino Kessler. Le gardien de Zug a multiplié les interventions de grande classe, notamment sur une nouvelle occasion de Zadina à la 35e minute. Malgré une domination de Davos (12 tirs contre 7), le score est resté inchangé.C’est ensuite sur des pénalités que le match a basculé.. À 4:45 de la fin, l’entraîneur de Zug, Dan Tangnes, a tenté le tout pour le tout en sortant son gardien.Avec ce quatrième succès consécutif, le HC Davos se qualifie de la manière la plus expéditive pour les demi-finales, qui débuteront le samedi 29 mars. Il reste à savoir quel sera son prochain adversaire. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo