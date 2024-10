Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Davos vs Zürich 2 - 3 (0-1 1-1 1-1) Le 06/10/2024 Eisstadion Davos, Davos, MSL [ Davos ] [ Zürich ] Le leader confirme En l’emportant dans un match compliqué, Zurich valide son début de saison parfait. Davos ne parvient pas à décoller dans le haut du classement, mais n’en n’est pas loin. Eisstadion Davos, Davos, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 07/10/2024 à 20:49 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5662 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Pascal Hungerbühler et Sandro Gurtner, Valentin Meusy Buts :

Davos :

Zürich : Pénalités 4x2' contre Davos 5x2' contre Zürich Catarina de Freitas (archive) Le Finlandais Juho Lammikko n'a pas trouvé le chemin des filets (5 tirs au but), mais table sur 3 assists en 9 parties

La rencontre démarre bien pour les visiteurs qui vont ouvrir la marque relativement tôt. Dans son camp, Davos ne parvient pas à dégager la rondelle, qui revient contre la bande derrière le but. Honka loupe totalement sa charge à l’encontre de Grant qui l’a effacé d’un crochet efficace. Il mise en retrait à destination de Balcers. L’ancien pensionnaire de la NHL profite d’une erreur d’Aeschlimann pour ouvrir la marque (3:47 ; 0-1). Par la suite, les deux formations auront droit à un jeu de puissance chacune mais cela ne profitera à personne. Avant la pause, Ryfors loupe sa passe depuis sa zone, qui va rebondir sur le patin de Malgin qui attendait dans la zone neutre. Il part seul sur le flanc droit avant de servir Grant. Le joueur d’expérience ne peut conclure en loupant le dernier geste devant la cage. Coup de chaud pour les hommes d’Holden qui s’en sortent bien.



Le début de second tiers est bien plus intéressant pour les Davosiens, plus appliqué. Et les efforts vont être récompensés. Honka envoi le palet au fond de la patinoire. Kukan est trompé par le rebond contre la bande, ce qui profite à Frehner qui devant la cage, n’a plus qu’à décaler son partenaire Tambellini qui égalise en toute décontraction (24:13 ; 1-1). Suite à cela, la tension sur la glace va monter petit à petit. Les deux formations auront des pénalités mais une équipe va craquer en toute fin de tiers et c’est malheureusement Davos qui va encaisser le premier but en supériorité numérique de la saison des visiteurs. Sur la ligne bleue à gauche, Lehtonen tente sa chance de manière plutôt anodine. Aeschlimann est totalement masqué par Balcers devant l’enclave (39:56 ; 1-2). Le scénario est cruel pour les locaux qui pensaient rentrer aux vestiaires avec un score nul.



Malgré une pénalité en début de troisième tiers à l’encontre de Malgin, les visiteurs tiennent bon et vont inscrire un troisième but dans ce match en profitant là encore, d’une erreur défensive. Barandun loupe totalement sa passe à destination d’un partenaire et qui va directement sur Baechler qui mise dans l’axe pour Frödén. Ce dernier va encore décaler pour finir à droite pour Kinnunen, qui va ajuster le gardien (46:46 ; 1-3). Légèrement poussif, le HCD aura le mérite de réduire l’écart avant la fin du match. Après un raid solitaire sur le flanc gauche d’Ambühl, ce dernier perd l’équilibre mais parvient malgré tout à remise sur Honka qui nettoie la lucarne de Zumbühl, suppléant d’Hrubec après la déroute à Lausanne (56:48 ; 2-3). Le fait d’avoir sorti le gardien en fin de rencontre n’a rien changé, Zürich confirme sa superbe forme.



Les statistiques :

Tirs : 32 à 30







