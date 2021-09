Hockey sur glace - : Donbass Donetsk vs Rouen 2 - 1 (0-1 1-0 1-0) Le 05/09/2021 Donetsk [ Donbass Donetsk ] [ Rouen ] CHL : buts par buts. Donbass Donetsk - Rouen Deuxième rencontre pour les dragons dans cette CHL groupe G. Donetsk, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 05/09/2021 à 17:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Donbass Donetsk :

Rouen : Les dragons repartent de ces deux déplacements avec 1 seul petit point



Fin de la rencontre et victoire des ukrainiens par 2 à 1.



59.55 : Pénalite contre Rouen 2mm pour Guttig #71

59.06 : Temps mort pour Donetsk

58.13 : Sortie du gardien de Rouen

57.52 : Temps mort pour Rouen

51.07 : Pénalité contre Donestk 2mm pour Butsenko #14

51.00 : But pour Donetsk par Biriuvkov #81 ass. Sislannikovs #96 et Turkin #23 (2-1)

49.01 : Penalité contre Rouen 2mm pour Guttig #71



Début du 3ème tiers



Fin du 2ème tiers.



36.41 : Pénalité contre Donetsk 2mm pour Zakharov 345

34.54 : Pénalité contre Donetsk 2mm pour Peresunko #88

32.09 : Pénalié contre Rouen 2mm pour Guttig #71

26.03 : Pénalité contre Rouen 2 mm pour Caron #96

24.38 : But pour Donetsk par Sislannikovs #96 ass. Biriuvkov #81 et Zheldakov #11 (1-1)

21.13 : Pénalité contre Rouen 2mm pour Dorion #10



Début du 2ème tiers.



Fin du 1er tiers



08.57 : But pour Rouen par Guttig #71 ass. Lamperier #27 et Chakiachvili #62 (0-1) en infériorité

07.08 : Pénalité contre Rouen 2mm pour Vigners #91

06.02 : Pénalité contre Donetsk 2mm pour Lyalka #9

06.02 : Pénalité contre Rouen 2mm pour Flood #36

04.51 : Penalité contre Rouen 2mm pour Tessier #90



Début du 1er tiers



Bonjour à tous, le match va bientot débuter © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo