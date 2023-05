Feux et contre-feux :



La partie démarre sur les chapeaux de roues. Grimaldi entre en zone rapidement il dévie vers le coin où O'Connor remet au second poteau pour Alex Tuch qui reprend victorieusmeent (1-0 à 01'11).

Ehl contre vite et remet en retrait pour Sturm dans l'axe, mais son tir est arrêté par DeSmith. Une perte de palet de la défense allemande permet à Grimaldi de contrer seul, son puissant tir nettoie la lucarne (2-0 à 03'56).

Excellente entrée en matière pour les uns, catastrophique pour les autres. Les Américains continuent leur domination sans partage de la rencontre, l'Allemagne peine à contrer. Brown de la bleue voit son lancer capté par la mitaine de Niederberger. Gauthier dans le cercle droit n'a pas plus de réussite. deb-online.de

Les Etats-Unis sont pénalisés, les Allemands s'installent et font tourner et tentent leur chance. Le coup de canon dans le haut slot de Fischbuch est freiné par DeSmith mais la rondelle finit par franchir la ligne (2-1 à 12'22).

Les Américains inversent la tendance et repartent au charbon mais sont moins impressionnants. Peterka contre, il remet pour Sturm qui décale en retrait parfaitement pour Szuber sa reprise fait trembler les filets yankees (2-2 à 16'03).

La team US repart dans l'autre sens et obtient assez vite son premier powerplay de la rencontre. Alex Tuch perd le palet dans sa zone, Schutz récupère mais il perd le contrôle seul devant le but, pressé par l'aillier de Buffalo qui est sanctionné sur l'action. Peterka part en contre, mais on le fait trébucher. Les Allemands se retrouvent donc à quatre contre trois. Kahun et Seider qui lancent de loin sont déjoués par le portier américain. La période s'achève sur un lourd lancer de Noebels bloqué par la défense.



Tirs cadrés : 10 / 7 pour les Etats-Unis

Logiquement :

Les Allemands reviennent en powerplay et poussent, Peterka lance, DeSmith repousse,

Fischbuch se jette sur le rebond mais DeSmith arrête encore. L'Allemagne reste à l'offensive mais progressivement son adversaire renverse la tendance. Grimaldi dans l'angle lance, le puck entre entre les bottes de Niederberger et l'Américain lève les bras. Après vérification vidéo la rondelle n'a pas totalement franchi la ligne, l'arbitre étend les bras et refuse le but.

Les Allemands rassurés repartent de l'avant et se montrent dangereux mais le portier des Penguins tient bon. Thrun contourne la cage allemande et vient frapper à la porte. Les Etats-Unis restent dangereux sur leurs rapides contres, comme celui de Bonino qui manque la cage, ou d'Eyssimont bloqué. Gauthier dans l'angle vient également buter sur le portier bavarois. Les Américains continuent de presser et finalement font sauter la banque. O'Connor contre la bande recentre pour Eyssimont qui dévie, Niederberger repousse et il tombe, l'Américain reprend, l'Allemand repousse encore et tente de couvrir avec son gant mais le joueur du Lightning est plus rapide et pousse au fond (3-2 à 28'47).

Les Américains restent dangereux, pour prendre le palet à Coronato, Sturm est contraint à la faute. Alex Tuch tente de transpercer la défense allemande mais il est bien puck checké. Les Allemands tiennent bien et s'offrent même quelques contre-offensives.

Le rythme baisse en cette fin de deuxième période. Tuomie dans l'angle échoue sur DeSmith, récupère la rondelle mais ne peut reprendre. Wissmann canonne de la bleue, le gardien américain repousse en urgence, Kahun dans l'angle ne peut reprendre.



Tirs cadrés : 9 / 8 pour les Etats-Unis

Les Allemands accélèrent en début de dernier tiers mais sans parvenir à lancer au but. En revanche les contres américains sont dangereux et débouchent sur des tentatives bien gérées par Niederberger. Eyssimont lance, le portier repousse, l'attaquant de Tampa contourne la cage et vient cogner à la porte.

Tiffels dévie vers Kahun qui ne peut reprendre, mais il se bat et vient s'offrir un dangereux lancer devant l'enclave. Noebels dans l'axe envoie un missile que le gardien américain repousse encore. Fischbuch dévie dans son dos pour Kastner seul de l'autre côté mais la rondelle lui échappe. Noebels en solitaire bute sur le portier. Un break américain lui répond et Coronato seul devant le but dévie à côté.

Les Allemands continuent leur pressing pour revenir au score. Müller depuis le cercle gauche touche la barre. Noebels lance, un gros rebond dans l'angle de la cage profite à Kahun qui pousse mais DeSmith parvient à la sortir miraculeusement.

Alors que le temps est presque écoulé, les Américains reprennent pied. Grimaldi en contre échoue sur Niederberger. L'Allemagne se réinstalle et sort son gardien, Kahun dans le coin trime de toutes ses forces pour pousser, il parvient à décaler de l'autre côté, Noebels pousse au fond et égalise dans un cri rageur (3-3 à 58'37).

La fin de partie est anecdotique jusqu'à la sirène finale.



Tirs cadrés : 8 / 8

L'Allemagne au firmament :

Et c'est parti pour dix minutes de prolongation à trois contre trois ! Un drôle de format... Les Américains remportent le premier engagement mais font hors jeu. Les Allemands récupèrent et font tourner. Mortiz Müller lance au dessus. Gauthier contre mais bute sur Niederberger, idem pour sa deuxième tentative. Coronato manque le cadre. Gauthier met le feu mais à chaque fois un Allemand le contre.

Tiffels emporte tout le monde et d'un bon mouvement devant le gardien il tente de le déjouer, le palet monte et retombe sur le dessus du but. Les Américains contrent, Coronato tente de créer le décalage mais Soramies revenu en retard du banc sauve les siens en tendant la crosse. Kahun récupère et lance Tiffels qui repart dans l'autre sens à toute allure, son tir décroisé surpuissant vient faire exploser la lucarne opposée américaine (3-4 à 67'32).



Tirs cadrés : 6 / 3 pour les Etats-Unis



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dominik Kahun

** : Rocco Grimaldi

* : Mathias Niederberger