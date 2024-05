Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Etats Unis d'Amérique (USA) vs Allemagne (GER) 6 - 1 (2-0 2-1 2-0) Le 11/05/2024 Ostrava Arena [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] [ Allemagne (GER) ] Les USA se paient l’Allemagne Destins croisés pour 2 futurs adversaires de la France dans le groupe B de ces mondiaux 2024. Les USA défaits contre la Suède en journée d’ouverture se refont la cerise face à l’Allemagne qui avait battu la Slovaquie. Un ton au-dessus, les américains n’ont pas fait e sentiment et l’emportent largement (6-1). Ostrava Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 12/05/2024 à 11:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

United States of America :

Germany : Les USA en patrons



Les 6 premières minutes de la période sont clairement à l’avantage des américains, Cole Caufield, Matt Boldy et Alex Vlasic étant à la conclusion des actions les plus dangereuses. Mathias Niederberger, le gardien allemand, doit s’employer pour préserver son but. Pourtant, dès qu’elle sort enfin de sa coquille l’Allemagne est à 2 doigts d’ouvrir la marque. D’abord sur une mine lointaine de Lukas Kalble puis surtout sur une tentative de Wojciech Stachowiak qui fracasse l’équerre d’un Alex Lyon qui était battu.

Malgré une nouvelle occasion pour Michael Eyssimont, les USA subissent alors durant le momentum germanique. Leonhard Pfoderl, par deux fois, sollicite Lyon qui n’a plus le temps de papillonner et ne l’a encore moins après la faute de Caufield sur John Peterka. Les américains en ont cependant vu d’autres et laissent passer l’orage avant de reprendre le contrôle du jeu. Ils prennent les devants sur un but de Brady Tkachuk, véritable poison devant l’encave, qui dévie hors de portée du portier un lancer de Michael Kesserling (1-0, 12.15).



Photographe : © 2024 IIHF Ice Hockey World Championship

Tout en maitrise ils s’arrogent le puck et, malgré une belle opportunité de Tobias Eder, ce sont eux qui doublent la mise. Sur un lancement de jeu rapide, Brock Nelson décale Kesserling qui mystifie Niederberger. (2-0, 17.20).



Les allemands peuvent regretter leurs occasions non conclusives et Zach Werenski s’offre même la dernière opportunité du tiers bien stoppée par leur portier.



Nombre de tirs : USA 13 – Allemagne 10



L’Allemagne réagit mais en face c’est trop fort



Le moins que l’on puisse dire c’est que les allemands ne sont pas revenus résignés. Pendant la première moitié du tiers ils vont soutenir le bras de fer face aux américains. Jonas Muller trouve même la barre transversale. Mais ils tombent sur un mur et, quand Lyon se blesse à la main droite et cède sa place au jeune Trey Augustine dans le but, l’équation reste inchangée pour eux.



Photographe : © 2024 IIHF Ice Hockey World Championship

Le nouveau gardien fait immédiatement le job sur un joli rush de Yasin Ehliz. Le métier parle à nouveau sur le powerplay offert aux USA quand Colin Ugbekile fait tomber Luke Hughes. Sur une grosse phase de pression et de panique devant le but, Johnny Gaudreau conclue malicieusement au second poteau face à la mêlée (3-0, 32.23).



Les états unis s’envolent inexorablement. La réduction de l’écart par Yasin Ehliz redonne du baume au cœur aux allemands (3-1, 34.05). Mais le dernier pétard du tiers est bien américain. A 3 secondes de la pause, Hughes trouve une lucarne et complique encore un peu plus la situation de l’Allemagne (4-1, 39.57).



Nombre de tirs : USA 13 – Allemagne 12



Un dernier round à sens unique



Les américains reviennent en pleine confiance et déroulent dans le tiers. Assez rapidement Marc Michaelis va en prison pour une faute sur Jake Sanderson et, même s’ils tuent la pénalité, les allemands sont dans le dur. Niederberger doit multiplier les arrêts et faire des miracles. Cela ne peut tenir éternellement comme cela et, suite à une nouvelle faute de Tobias Fohrler cette fois, Trevor Zegras convertit rapidement le powerplay en catapultant le disque au fond du but (5-1, 50.09).



Les USA continuent à secouer les germaniques qui cèdent encore. Là c’est Eyssimont qui pousse au fond un palet non bloqué par gardien après un gros travail au contact de Luke Kunin (6-1, 52.28). Le score ne bouge plus l’Allemagne a abdiqué.



Nombre de tirs : USA 17 – Allemagne 4



Meilleurs joueurs du match :

Yasin Ehliz pour l’Allemangne

Brady Tkachuk pour les USA



Avec cette victoire les USA ouvrent leur compteur et se replacent au niveau de l’Allemagne, mais aussi de la Suède et du Kazakhstan qui eux n’ont joué qu’un match pour l’instant. Ce n’est pas une surprise mais la France devra nettement hausser son niveau de jeu quand elle croisera la route des 2 protagonistes du jour.

