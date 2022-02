Les Américaines démarrent bien et se portent d'entrée à l'offensive, elles installent leur jeu mais ne peuvent pas vraiment se créer d'occasions franches. La Finlande contre, Karvinen tente sa chance mais son tir est repoussé par Cavallini.

Les Etats-Unis reprennent leur contrôle de la rondelle, Murphy tente sa chance dans le trafic, mais sans succès, Compher n'a pas plus de chance. Les Finlandaises défendent bien et parviennent à gêner le jeu adverse. Le rythme est rapide est le jeu agréable. Les Américaines maîtrisent la rondelle, la Suomi joue les contres qui sont bloqués par la défense adverse.

Le pressing américain s'accentue mais Keisala bloque. Sur une bonne longue passe, Kessel se retrouve seule face à la gardienne mais perd son duel. Harmon contourne la cage remet dans le slot pour Coyne Schofield qui ne peut lancer bien prise par la patrouille. Les Etats-Unis poussent de plus belle, Zumwinkle lance, Keisala repousse, Pannek récupère le rebond et lance à son tour, la gardienne s'offre une deuxième parade de la jambière.

La Finlande survit à l'orage et contre, Nieminen en solitaire échoue contre la cerbère américaine. Soulagement de courte durée pour les Finlandaises qui doivent retourner en défense. Cameranesi sert Zumwinkle à bout portant qui bute encore sur Keisala.

La Suomi s'offre une énorme occasion juste en fin de tiers. En contre, Tapani sème tout le monde, elle dévie au second poteau pour Karvinen mais Cavallini se retourne, glisse et repousse de la botte, Karvinen reprend mais la gardienne du New Hampshire repousse de nouveau.



Tirs cadrés : 12 / 6 pour les Etats-Unis d'Amérique

Premières banderilles :



Les Etats-Unis d'Amérique reviennent fort dès la reprise et Keisala doit s'employer pour tenir la barraque face à Harmon ou sur le slap de Keller. La Finlande est acculée dans sa zone et subit le joug adverse. Coyne Schofield emporte tout le monde, la gardienne nordique s'interpose mais une faute est sifflée dans l'action. Le powerplay américain peine à s'installer et la défense finlandaise fait le ménage. Brandt en solitaire voit son tir bloqué par Keisala. Les Américaines posent leur jeu, Knight sert Coyne Schofield au premier poteau, très intelligement elle prolonge jusqu'au deuxième pour Barnes qui face à la cage ouverte fait trembler les filets (1-0 à 23'39).

Zumwinkle dans le slot bute sur Keisala. La Finlande parvient à contrer, les Etats-Unis commettent une faute. Les Finlandaises s'installent et font tourner la rondelle, Megan Keller parvient à partir en contre mais ne peut doubler la mise. Une bagarre éclate devant la cage finlandaise.

La faute est finalement tuée et les Américaines repartent de l'avant. Le pressing force Keisala a multiplier les parades. Suomi joue le contre rapide et profite des erreurs américaines pour montrer les dents. Une mauvaise relance de la défense des Etats-Unis profite à Tulus qui se retrouve seule devant la cage, elle la longe mais lance à côté.

Les Américaines repartent, Harmon lance mais son lancer est bloqué par la défense, le puck traîne devant la cage, Knight récupère la rondelle et le propulse dans l'angle et double le score (2-0 à 38'53).

Les Etats-Unis tentent encore en fin de période, à l'image de Coyne Schofield mais celle ci voit son lancer bloqué par Keisala.



Tirs cadrés : 21 / 6 pour les Etats-Unis d'Amérique

Les Etats-Unis joueront pour l'or :

Le match reprend vite et les Finlandaises sont pénalisées d'entrée. Mais elles se défendent bien et parviennent à repousser leur adversaire une bonne partie de l'infériorité. Les joueuses de l'oncle Sam pressent dans une confusion monstre devant la cage, mais Keisala bloque une fois encore.

La Finlande parvient à contrer par Laitinen mais cette dernière bute contre la portière américaine.

Les Etats-Unis restent dangereux, Brandt récupère une mauvaise relance pour alerter la gardienne finnoise. Petit à petit la Finlande parvient à montrer les dents, les tirs s'enchaînent, notamment ceux de Karvinen ou Nieminen mais Cavallini capte avec sa mitaine.

Le jeu est plus équilibré, mais on a peu d'occasion franche à se mettre sous la dent. La Finlande est à l'initiative, Nieminen lance, Cavallini repousse mais il n'y a pas personne au rebond. Les Américaines repartent et vont alourdir la marque. Barnes slape de la bleue, Scamurra dévie entre les pads de la gardienne finnoise (3-0 à 55'20).

La Finlande repart de l'avant sans baisser les bras et profite d'un powerplay, le coach sort sa gardienne pour jouer à six contre quatre bien qu'il reste trois minutes à faire. Les Finlandaises s'installent mais ne trouvent pas l'ouverture. Laitinen lance de la bleue, mais la gardienne bloque. Les Américaines cherchent la cage vide mais à plusieurs reprises la Finlande parvient à se sauver. Finalement à 26 secondes du terme, Karvinen lance, le puck est bloqué par la défense mais reste devant la cage, Tapani en profite pour le pousser au fond (3-1 à 59'34).

Il ne reste guère de temps pour espérer se rapprocher encore. Les Etats-Unis récupèrent la rondelle. Carpenter contre et remet pour Roque qui lance dans le filet désert (4-1 à 59'55).



Tirs cadrés : 14 / 9 pour la Finlande



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hilary Knight

** : Anni Keisala

* : Cayla Barnes

Les Américaines ont livré la marchandise pour l'emporter logiquement dans cette demi-finale et se qualifier en finale pour défendre leur titre olympique glané il y a quatre ans sur glace de Gangneung. Après deux premiers tiers nettement dominés les Américaines ont pu faire le trou et résister au retour des Finlandaises au dernier vingt.

La Finlande a subit l'assaut des Etats-Unis durant quarante minutes mais grâce aux performances de sa gardienne a pu rester dans le coup sans sombrer. Malgré un bon dernier tiers les Finlandaises n'ont pas pu débloquer leur compteur que dans les toutes dernières secondes, trop tard pour renverser la tendance. La Suomi tentera de remporter le bronze en défiant la Nati mercredi.

Pour la quatrième fois consécutive les Etats-Unis défieront le Canada en finale olympique, ce sera jeudi 17 février.