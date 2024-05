Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Etats Unis d'Amérique (USA) vs Kazakhstan (KAZ) 10 - 1 (4-0 3-0 3-1) Le 19/05/2024 Ostrava Arena [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] [ Kazakhstan (KAZ) ] Les USA mettent une fessée au Kazakhstan Sur le papier cette rencontre de la poule B des mondiaux de hockey sur glace s’annonçait déséquilibrée. L’équipe des, USA 4ème de la poule avec 10 points, affrontait celle du Kazakhstan, 7ème et 3 petits points au compteur, points acquis dans son seul match gagné face à la France. Il est coutume de dire que tout est possible dans le sport mais visiblement pas tout le temps. En infligeant aux Kazakhs la plus grosse correction du tournoi 2024 (10-1) les américains révisent leurs gammes pour les quarts de finale et ils en auront vraisemblablement bien besoin. Ostrava Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 20/05/2024 à 07:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

United States of America :

Kazakhstan : Le Kazakhstan passe à la moulinette



Sans grande surprise, très rapidement l’équipe des USA et sa colonie de joueurs évoluant en NHL prend le contrôle du jeu sur celle du Kazakhstan. Cette dernière a beau comporter de son côté son lot de joueurs évoluant en KHL cela ne suffit pas. Les 2 premières lignes américaines sont redoutables et, bien lancé entre les cercles par une petite passe de Brock Nelson, Matt Boldy est le premier à mettre véritablement à l’épreuve Nikita Boyarkin. Si le gardien kazakh sort vainqueur du face-à-face, il s’incline plus tard sur une nouvelle combinaison des 2 compères. Cette fois Nelson tire et Boldy convertit le rebond (1-0, 04.37).



Le Kazakhstan subit la loi des boys de l’oncle Sam et Artyom Korolyov en est réduit à faire obstruction sur le turbulent Brady Tkachuk. Petite faute mais grosse conséquence car une poignée de secondes plus tard, Boyarkin va rechercher le puck au fond de ses filets. Une action qui fleure bon le tableau noir. Engagement gagné dans le cercle gauche, palet pour Johnny Gaudreau qui décale plein axe Zach Werenski lequel bombarde, Tkachuk positionné devant la zone du gardien déviant la trajectoire de la rondelle au passage (2-0, 07.16).



Les kazakhs sont débordés et, sur une interception de Gaudreau à la bleue, Boldy a une nouvelle chance que sauve Boyarkin. Il faut attendre 14 minutes de jeu pour voir une courte période de rébellion du côté du Kazakhstan. Le soufflet retombe assez vite quand Jake Sanderson canonne à la bleue obligeant le portier à laisser un rebond dont Nelson fait le meilleur usage (3-0, 16.50).



Le Kazakhstan n’est pas au bout de ses peines. Kirill Savitskyi accroche Joel Farabee et les USA convertissent encore tout aussi vite le powerplay par un but copie carbone du 2ème. Engagement à nouveau gagné dans le cercle gauche, palet pour Gaudreau qui décale plein axe Werenski lequel bombarde encore, Tkachuk exploitant cette fois le rebond laissé par le portier (4-0, 18.28).



Les kazakhs sont à la rue et sur la remise en jeu c’est Yevgenyi Rymarev qui descend Gaudreau mais ils tiennent jusqu’à la pause et devront tenir 33 secondes à la reprise.



Nombre de tirs : USA 20 – Kazakhstan 5



La leçon de hockey se poursuit



Le Kazakhstan tue le reliquat de pénalité mais encaisse un nouveau but peu après. Sur un lancer à la cage lointain de Matthew Kessel, Boyarkin fait l’arrêt sans geler le puck que Gavin Brindley lui subtilise et glisse au fond (5-0, 21.39).



Une minute plus tard, l’indiscipline kazakh ne mollit pas, Samat Danyiar file au cachot et les USA enfoncent un peu plus le clou. Gaudreau sur la gauche trouve Boldy au second poteau dont le tir sur réception finit dans la mitaine de Boyarkin mais à l’intérieur du but (6-0, 23.32).



Heureusement pour les kazakhs la nouvelle munition qu’ils offrent aux américains suite à un surnombre n’est pas bien utilisée. Cela ne les empêche pas d’un prendre encore un petit dernier dans la période. Cette fois Boldy est passeur pour Luke Kunin qu’il sert en retrait, le missile du joueur des Sharks de San José finissant au fond de la musette de Boyarkin (7-0, 31.04).



Sale partie pour le Kazakhstan qui obtient enfin un avantage numérique suite à une faute de Nelson mais n’en fait rien si ce n’est trouver la transversale de Alex Nedeljkovic.



Nombre de tirs : USA 25 – Kazakhstan 4



Les USA en remettent une couche avant de lever le pied



Andrey Shutov prend la place de Boyarkin dans le but des kazakhs qui repartent plutôt bien et obtiennent un nouveau powerplay sur une faut de Luke Hughes mais ne déjouent pas le jeu en box play des américains. Pire encore, en chassant Kevin Hayes derrière le but Maxim Mukhametov le fait trébucher. Les unités spéciales des USA, toujours les mêmes, se régalent une nouvelle fois. Gaudreau sur la gauche ressort le disque pour Boldy dans l‘axe qui le décale pour Tkachuk à droite, le one-timer du joueur d’Ottawa perforant les filets de Shutov (8-0, 44.21).



Pas le temps de souffler. Sur l’action qui suit, Jeff Petry envoi vers la cage où la palette de Hayes dévie le puck hors de portée du gardien (9-0, 45.42).



Le Kazakhstan parvient quand même à sauver l’honneur. Suite à une mise en jeu Korolyov lance à la cage devant laquelle se trouve Alikhan Omirbekov qui touche le palet et lui donne une trajectoire parabolique, l’objet retombant dans le but (9-1, 46.45).



Dans ce match à sens unique, les USA mettent un point d’honneur à scorer les derniers. Sur un revirement et un rush de Boldy sur la droite Gaudreau conclue au second poteau (10-1, 50.06).



Les USA dominent mais sans trop pousser non plus la seconde moitié de tiers ; Ils lèvent un peu le pied et le score reste figé jusqu’à la fin. Ils infligent tout de même au Kazakhstan la plus lourde défaite du tournoi à ce stade. Voilà de quoi laisser quelques regrets aux Français, les seuls à avoir perdu contre cette équipe kazakhe.



Nombre de tirs : USA 13 – Kazakhstan 5





Meilleurs joueurs du match :

Johnny Gaudreau pour les USA

Artyom Korolyov pour la Kazakhstan



La fin de la phase de poule se profile à l’horizon pour les diverses équipes et le dernier match pour les USA sera joué contre la Lettonie, surprenant vainqueur de la Slovaquie. Les USA devraient l’emporter et s’en s’servir comme dernier match de préparation avant les quarts de finale. Le Kazakhstan affrontera lui la Pologne. Ce duel de mal classés est l’ultime occasion pour les kazakhs de finir sur une bonne note et de sortir la tête haute du tournoi.

