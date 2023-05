Les Etats-Unis comettent la première faute de la partie. Le powerplay letton qui n'a pas brillé hier, s'installe. Comme la veille il ne se montre guère tranchant, Roberts Bukarts dans le slot déclenche la plus grosse occasion. Alex Tuch s'échappe seul en break, il prend le meilleur sur ses adversaires mais le palet lui échappe de la crosse juste devant l'enclave. La Lettonie est à son tour pénalisée et doit faire le dos rond. 17 dos à la cage se retourne mais ne peut tirer. Mazur dans le coin remet parfaitement de l'autre côté pour Coronato mais son one-timer s'arrête sur Šilovs déjà revenu. Ločmelis contre seul mais son tir est repoussé. Rihards Bukarts remonte la glace d'un beau mouvement il élimine le défenseur mais but sur DeSmith, Jaks a suivit et pousse le rebond au fond dans le petit trou entre le patin et le poteau (1-2 à 16'08). Sur une contre offensive américaine, le palet rebondit et Jaks le prend en pleine bouche, en sang il est évacué. L'action continue et les Lettons sont pénalisés sévèrement. Gauthier en one-timer échoue sur Šilovs. Les Américains font tourner mais ne peuvent prendre à défaut le bloc défensif et amorcer de tirs. Grimaldi en one-timer depuis le cercle gauche égalise pour son deuxième but du match (2-2 à 19'03). Les Lettons repartent, Rihards Bukarts contre, il se présente devant la cage, DeSmith le fait tomber, malgré ses protestations l'attaquant de Klagenfurt n'obtiendra pas la pénalité réclamée. Tirs cadrés : 11 / 8 pour les Etats-Unis

La lutte finale : Les Lettons démarrent bien la partie et se portent vers l'avant. Zīle de la bleue voit son tir dévié. Les Américains contrent mollement, la défense lettone s'en sort bien. Bonino parvient toutefois à lancer, mais Šilovs dévie. Gauthier passe dans l'axe mais n'a pas plus de succès. Menés par Indrašis, les Lettons contrent mais l'attaquant des coqs est bloqué par le juge de ligne et tombe. Ķēniņš dans le slot bute sur DeSmith. Rihards Bukarts récupère dans l'angle et dévie au deuxième poteau pour son frère, Roberts Bukarts, sa reprise nettoie la lucarne américaine (0-1 à 07'49).

La Lettonie verrouille :



Les Américains repartent de l'avant et tentent leur chance sans succès. Indrašis contre mais est bien repoussé par la défense.

Les offensives américaines reprennent de plus belle mais Šilovs reste impérial sur sa ligne, comme lorsqu'il réalise un excellent arrêt mitaine face à Bonino.

Dzierkals mène la contre offensive, Batņa dans l'axe est bien contré, Rihards Bukarts échoue sur le portier. Le coup de canon de Ķēniņš manque le cadre. Ābols a deux chances dans le coin mais sans succès.

Le contre d'O'Connor fait quelques frayeurs mais est finalement bloqué contre le poteau par le gardien balte. Mazur dans l'angle échoue lui aussi contre Šilovs. Batņa contre et arme son tir mais il brise sa crosse et la palet vient s'arrêter sur le bout de la botte de DeSmith. Les Américains font chauffer la glace autour du but letton mais sont pénalisés. Le palet tourne bien à l'offensive mais une fois encore, les Lettons n'adressent pas un lancer sur le but adverse ! Leurs quelques tentatives sont bloquées par la défense ou passent à côté.

Les Américains restent dangereux en fin de période, mais la défense lettone et son solide portier ne s'en laissent pas compter.



Tirs cadrés : 10 / 3 pour les Etats-Unis

Inséparables :



La partie reprend sur un bon rythme équilibré, mais les Lettons sont pénalisés. Batņa contre mais rate son tir, mais les Américains commettent une faute pour l'arrêter. Le jeu se poursuit donc à quatre de chaque côté. Cela ne débouche sur rien, les quelques dizaines de secondes de powerplay letton ne débouchent encore sur aucun lancer.

Les Américains repartent et font enfin sauter la muraille. Samberg slape le palet est bloqué par la défense mais Šilovs est tombé au sol, Coronato dans l'angle récupère et propulse au fond (3-2 à 46'19).

Les Lettons repartent immédiatement à l'assaut. Daugaviņš et Ābols

en break à deux échouent sur DeSmith. Ābols s'étale mais lance quand même sur le portier. Rihards Bukarts contourne la cage mais ne peut lancer. Son frère Roberts lance à côté.

Les Etats-Unis ont eu chaud et repartent dans l'autre sens. Une faute de chaque côté donne deux minutes à quatre contre quatre. Balcers lancé seul en break vient échouer encore sur DeSmith. Les Lettons poursuivent leur effort. Rubīns à la bleue envoie un missile qui trompe le portier yankee et égalise dans une arena qui explose comme si on était à Riga (3-3 à 54'21).

Ločmelis dévie dans l'axe pour Indrašis qui bute sur le gardien, il reprend dans une confusion dans le slot, DeSmith repousse encore, le palet traîne au second poteau, Ločmelis qui a contourné la cage vient repousser à son tour mais le portier tient. Daugaviņš contre, il centre mais le palet se perd dans la défense et sur le gardien.

Les Etats-Unis repartent et dominent séchement la fin de match, la pression est intense mais le cerbère balte tient. Indrašis contre en solitaire mais bute sur le gardien qui bloque. Coronato en break échoue contre Šilovs. Ābols s'échape dans les toutes dernières secondes, il élimine le défenseur mais perd son duel contre DeSmith qui dévie du bout du bouclier. Il faut aller en prolongation.



Tirs cadrés : 13 / 8 pour la Lettonie

Historique Lettonie :

Les Lettons partent à l'assaut en premier, Ābols tire à côté, Rihards Bukarts est contré par la défense. Malgré tout la Lettonie conserve le palet et cherche la faille. Jaks temporise et laisse pour Daugaviņš qui accélère, il prend le meilleur sur son vis à vis, il cherche à lancer, mais son tir est dévié par Hutson, il retombe derrière dans le cercle droit, Rubīns arrive sur ces entrefaits il récupère la rondelle et d'un tir dévastateur l'expédie dans la lucarne américaine alors que DeSmith ne peut rien (4-3 à 61'22).

Il faut une micro fraction de seconde au public pour comprendre que l'histoire vient de s'écrire sous ses yeux et l'arena tout entière se lève et hurle sa joie. Le rêve letton est devenu réalité. Les grenats sont de bronze, aussi beaux que s'ils étaient d'or.



Tirs cadrés : 1 / 0 pour la Lettonie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Kristiāns Rubīns

** : Rihards Bukarts

* : Artūrs Šilovs

La Lettonie remporte une victoire historique et s'adjuge une médaille de bronze, la première de sa courte histoire pour ce petit pays de moins de deux millions d'habitants qui a vaincu les immenses Etats-Unis. Un début de match canon a permi aux grenats de prendre deux fois l'ascendant avant de se faire rattraper deux fois à cause d'erreurs. Malmenée au deuxième tiers, la Lettonie a tenu grâce encore une fois à son incroyable portier. Menés à la fin de la partie, les Lettons ont su accélérer pour revenir à hauteur avant cette délivrance en prolongation si magnifique. Une médaille tellement méritée pour une incroyable équipe qui aura livré des matchs phénoménaux toute l'année. Sur la glace, les Baltes ne veulent plus sortir et leurs médailles au coup et le trophée en main font le tour de l'arena applaudis à tout rompre par des milliers de Lettons qui se sont déplacés et un public finlandais entièrement subjugué.

Encore une fois les Etats-Unis ratent leur sortie, après leur défaite surprise de la veille, ils n'ont pas pu repartir avec une breloque et quitte la compétition les mains vides à la quatrième place, comme l'an passée. Mis en difficultés par la vitesse d'éxecution adverse, ils ont ensuite pu poser leur jeu et revenir puis même prendre les devants. Mais comme en demi ils se sont trop relâchés en fin de match avant comme la veille d'être rejoins et battus en prolongation.