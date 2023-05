Les Tchèques encore en Lettonie ?



Le match démarre vite des deux côtés, les Américains sont les premiers à l'offensive et tentent rapidement leur chance. Les Tchèques contrent sans perdre de temps. Le jeu est rapide et âprement disputé.

Le powerplay tchèque est pressant sur la cage, Sobotka dans le slot donne quelques frayeurs au carré us mais le portier repousse. Košťálek envoie ses coups de canon de la bleue mais en vain.

Les Etats-Unis prennent l'ascendant sur la rencontre est restent en zone offensive, leurs tentatives sont bloquées par Vejmelka ou sa défense. Pourtant à l'offensive, les Etats-Unis sont pénalisés.

A force de léthargie la défense tchèque finit par être surprise. Hutson slape puissamment, le puck est repoussé vers le second poteau où Coronado reprend, son tir est dévié par le patin de Jordán qui le renvoie dans son propre but (1-0 à 12'04).

Ce but ne réveille pas les rouges et les Américains restent en contrôle du palet et font le jeu. Les lions peinent à sortir la tête de l'eau et de le palet de leur zone. Les tentatives us restent pourtant sans résultat. Gauthier en solitaire manque le cadre. Garland contourne la cage remet au second poteau pour O'Connor mais Němeček parvient à dévier la passe du patin. Grimaldi entre en zone, laisse en retrait pour Alex Tuch qui slape, le portier tchèque repousse, mais le puck traîne dangereusement devant l'attaquant des Sabres mais Vejmelka parvient à le geler.

Les Tchèques repartent un peu en fin de tiers mais ne peuvent même pas lancer. Il semble bien que l'équipe médaille de bronze l'an dernier contre les Etats-Unis justement, ne soit pas encore descendue de l'avion qui les emmenait en Finlande depuis la Lettonie où elle a joué son premier tour.



Tirs cadrés : 11 / 2 pour les Etats-Unis

La République tchèque repart bien au deuxième vingt et se présente à l'offensive. Smejkal en contre voit son tir repoussé, mais le jeu est installé. Zbořil dans le haut slot n'a pas plus de résultat.

Špaček et Voženílek contrent à deux mais ne peuvent lancer.

Le jeu s'équilibre sur un bon rythme. Les Etats-Unis restent dangereux en contre, mais les Tchèques mènent la danse. Dvořák ou Zbořil tentent de loin mais sans parvenir à déjouer le gardien yankee. Flek contre à toute allure, il dévie au deuxième poteau vers Beránek mais le palet rebondit sur le patin de l'attaquant de Karlovy Vary qui ne peut reprendre.

Ce sont pourtant les Américains qui débloquent le score. Sur un engagement gagné en zone offensive, Perbix envoie un missile sous la barre et double la mise (2-0 à 28'53).

O'Connor sème la panique en contre, son tir est repoussé, mais il récupère et contourne la cage tchèque. Kempný le retient irrégulièrement pour l'arrêter. Les USA déploient leur powerplay pour la première fois de la partie. Les Américains cherchent mais son adversaire hérmétique tient et tue la faute. Les Etats-Unis restent à l'offensive et en contrôle du puck, Garland dans l'angle est tout proche de reprendre dans la cage ouverte.

Les Tchèques retrouvent un peu d'entrain en fin de tiers. Tomášek dans le slot lance, DeSmith repousse,

Špaček est au rebond mais le portier de Pittsburgh réalise un nouvel arrêt solide. Jordán dans l'angle n'a pas plus de succès.



Tirs cadrés : 14 / 9 pour les Etats-Unis

Les Tchèques rédémarrent fort pour refaire leur retard et se présentent à l'offensive mais se perdent dans la défense yankee. Les Américains contrent mais ne peuvent entrer en zone offensive.Sur une mauvaise relance de la défense slave, Coronato lance le rebond est dangereux devant le but mais est bloqué.

Une faute américaine permet aux Tchèques de s'installer. Červenka dans le slot bute encore sur le portier américain. Zohorna dans le slot dévie au dessus de la cage adverse. Les Tchèques tentent de relancer leur jeu vers l'avant mais sans trop de succès. Ils tricottent en défense et s'offrent des contres dangereux à l'image de Coronato. Sur un engagement gagné en zone offensive, Gauthier envoie un missile dans la lucarne dans un copier-coller du deuxième but (3-0 à 49'57).

Les Américains reculent mais parviennent à tenir sous le pressing adverse. Le jeu tchèque ne peut pas s'installer et recule sans cesse sans parvenir à lancer. A l'inverse, les Etats-Unis sont dangereux sur toutes leurs contres-offensives, à l'image de Vejmelka. Alors qu'il reste trois minutes les Tchèques sortent leur gardien. Ils peinent à entrer en zone et ne lancent pas une fois à la cage jusqu'à la sirène finale.



Tirs cadrés : 9 / 4 pour les Etats-Unis



Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Cutter Gauthier

** : Matt Coronato

* : Casey DeSmith

Les Etats-Unis se qualifient logiquement et sans peine pour les demi-finales en éliminant de bien ternes Tchèques. Un jeu rapide, bien leché, avec une offensive jeune et efficace, une défense solide et un gardien hermétique ont permis aux Américains de l'emporter aisément. Ils affronteront au dernier carré les Allemands.

La République Tchèque confirme les inquiétudes qu'elle avait soulevé lors de ses dernières rencontres. La défense trop poreuse, une offensive qui s'est perdue et qui n'a pu lancer que 15 malheureuses fois à la cage américaine. Une sortie sans gloire pour les Tchèques qui devront faire mieux l'an prochain à domicile.