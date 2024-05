Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Etats Unis d'Amérique (USA) vs République Tchèque (CZE) 0 - 1 (0-0 0-1 0-0) Le 23/05/2024 Praha, O2 Arena [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] [ République Tchèque (CZE) ] Solide comme un lion tchèque Les Etats-Unis qui ont perdu deux matchs au premier tour jouent leur place en demi contre les Tchèques, hôtes, et également battus deux fois. L'an passé, la même affiche avait vu la victoire des Américains. Devant leurs partisans, les lions de l'est veulent prendre leur revanche Praha, O2 Arena, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 23/05/2024 à 22:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Dostál est aligné devant les filets tchèques, en face Lindgren le gardien des Capitals protège la cage yankee. Le jeu est très rapide et physique, les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Tchèques sont maladroits dans leurs passes. Les Américains mettent au fond sans trop de succès. Farabee dans le slot tente sa chance.

Les locaux cherchent la déviation devant la cage américaine, Palát touche la rondelle mais Lindgren s'interpose du bout de la botte. Kaše ramène le jeu à l'offensive, sa déviation est repoussée également. Pastrňák en break provoque un joli arrêt mitaine du gardien américain. Caufield contre, Dostál repousse, le palet traîne dangereusement devant mais Tkachuk reprend mal. Kaše s'offre un raid dans la zone américaine, mais son tir est repoussé. Špaček de la bleue n'a pas plus de succès. Zacha lance trop haut. Les Tchèques commencent à prendre l'ascendant poussés par leur public. Pastrňák seul fonce face au gardien, il le décale mais tire à côté. Les Américains durcissent le ton, sans intervention du corps arbitral. Nombreux tirs tchèques ne sont pas cadrés et les occasions sont vendangées. Pastrňák sur un engagement gagné, à Nečas qui remonte sur le côté échouent sur le gardien de l'Oncle Sam. Kempný en solitaire ne trouve pas de solution. Le score reste vierge jusqu'à la première sirène.



Tirs cadrés : 12 / 7 pour la République tchèque



Powerplays et série d'arrêts :



Les Tchèques repartent fort, Beránek dans l'angle fermé, bute deux fois sur Lindgren. Les locaux sont pénalisés, les Américains peuvent poser leur jeu. Tkachuk dans le slot échoue sur le portier d'Anaheim. Kunin en solitaire n'a pas plus de réussite.

Les Tchèques repartent, le tir de Kubalík est repoussé, Špaček dans l'angle également. Les Etats-Unis sont pénalisés. Le slap de Špaček heurte le buste de Zacha et termine au fond des filets yankees, la foule exulte (0-1 à 26'39). Photographe : Jakub Knap

Les Américains repartent mais se heurtent à Dostál solide sur ses appuis. Kaše contre, il dévie vers Červenka seul au second poteau, sa reprise est déviée par la transversale. Les Etats-Unis jouent des contres rapides qui apportent le danger dans la zone locale, la défense et le gardien s'en sortent très bien. Farabee contre, il dévie au second poteau, Caufield reprend de volée, juste à côté, il contourne la cage remet au premier poteau pour Pinto mais Dostál a fermé la porte. Tkachuk dans l'angle ne trouve pas l'ouverture. Boldy en solitaire ne parvient pas non plus à forcer le verrou. Dostál réalise un nouvel arrêt incroyable de la jambière devant le capitaine américain. Sous pression, les lions sont pénalisés. Caufield dans le slot envoie directement dans la mitaine. Tkachuk et Caufield surutilisés, continuent leur pressing devant la cage et au premier poteau mais Dostál bloque sereinement.



Rien ne passe :



Les Etats-Unis reviennent en powerplay, Boldy dans le slot tire deux fois, les deux sont repoussés. Eyssimont essaie au premier poteau, contourne la cage, la porte est toujours fermée. Les Tchèques ne parviennent pas à reprendre pied et restent sous l'éteignoir à subir les assauts adverses. Après une moitié de période très difficile, les rouges parviennent à relancer quelques contres par Pastrňák notamment ou Červenka. Les tirs anodins, sont sans soucis pour le portier nord-américain.

Les Etats-Unis cherchent toujours à revenir, Eyssimont dans le cercle gauche bute encore sur le gardien tchèque. Zacha contre, il laisse en retrait pour Palát dont le tir finit dans la mitaine de Lindgren. Pastrňák contourne la cage et vient frapper à la porte.

Alors que le temps file, les Américains repartent, sur un engagement gagné à l'offensive Sanderson canonne, sans succès. Kubalík lancé dans le dos de la défense part en break, mais son tir s'écrase sur le poteau.

Le gardien américain sort la pression augmente encore d'un cran, le palet est dégagé et file vers la cage vide mais s'arrête encore sur le poteau américain. Un dégagement interdit des Etats-Unis les force à réengager dans leur zone, et donc à faire rentrer leur gardien, alors qu'il ne reste que 7 secondes, la messe est dite, les gradins de l'arena et la fan zone sont en ébullition, les Tchèques rejoignent les demi-finales.



Tirs cadrés : 10 / 8 pour les Etats-Unis



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Dostál

** : Charlie Lindgren

* : David Pastrňák



La République tchèque brise la malédiction américaine qui les avait balayé l'an dernier 3-0 en quarts. Cette fois ce sont bien les lions qui leur ont infligé l'amère potion de la défaite sans marquer. Dostál avec ses 36 arrêts a été impressionnant de sérénité et de solidité. Offensivement, les Tchèques ont eu plus de mal, certes ils ont joué de malchance avec au moins 4 poteaux. Mais se sont eux même compliqué la vie et ont eu du mal à utiliser leurs temps forts de la première partie du match. Malmenés en deuxième moitié de rencontre ils ont su faire preuve de solidité et de solidarité pour tenir jusqu'au bout. En demi-finale, les Tchèques affronteront la Suède qualifiée de justesse elle aussi pour tenter de rejoindre la finale de leur mondial.

Les Etats-Unis jeunes et fringants à l'offensive comme souvent, se sont cette fois cassés les dents sur un portier de gala et une défense regroupée. Ils n'ont jamais pu marquer ce but qui leur manquait pour raccrocher, une ouverture du score sur l'unique infériorité qu'ils ont eu dans la rencontre. Leur gardien en forme leur a permis de rester dans le match jusqu'au bout, mais cela n'a pas suffit. Ils sont éliminés en quarts de finale, pour la première fois depuis quatre ans.



Suivez toute l'actualité du championnat du monde 2024 sur notre page spéciale







