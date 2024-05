Départ de toute beauté :



Nedeljkovic le portier de Pittsburgh est aligné pour la première fois de ces mondiaux, de l'autre côté c'est Hlavaj qui fait également sa première présence. Comme depuis le début du championnat du monde, les Slovaques ont envahis les gradins d'Ostrava a tel point qu'on se croirait de l'autre côté de la frontière.

Les Etats-Unis démarrent bien mais se font rapidement contrer. Hrivík dans le cercle droit dévie au second poteau mais la reprise de Cehlárik est trop décroisée et manque le cadre. Kudrna entre en zone à toute allure, il se retourne sur la rouge et transmet au centre pour Sukeľ qui prolonge jusqu'au

deuxième poteau vers Kelemen d'un revers parfait il vient ouvrir la score dans un grondement de tonnerre (0-1 à 03'17).

Les USA profitent d'une perte de palet à la bleue pour contrer, Boldy sert Gaudreau dans la profondeur qui fonce au second poteau, le portier de Liberec se jette et réalise un excellent arrêt. Kudrna répond du tac au tac avec un contre complètement seul mais Nedeljkovic bloque. La Slovaquie conserve l'initiative et de la vitesse. La paire d'attaquants de Leksands fait peur aux Américains. Hrivík parvient à servir Cehlárik dans le dos de la défense yankee, seul face au gardien, il tente un tir à la Datsyuk avec la crosse entre les jambes mais le portier américain sort un bon arrêt. Slafkovský manque la déviation sur le puissant lancer de

Cehlárik.

Les joueurs de l'Oncle Sam contrent, Hayes échoue à servir Kunin seul devant la cage. Malgré cela les Slovaques maîtrisent la rondelle. Tatar fonce au but, il laisse derrière lui pour Hudáček qui le suit et propulse au fond (0-2 à 11'26).

Les Slaves continuent de pousser, Regenda canonne mais Nedeljkovic sur la trajectoire du tir repousse par miracle. Leonard tente de loin, Hlavaj repousse dans l'angle, Farabee est sur le rebond mais bute à son tour sur le gardien de Plzeň.

Les Américains pienent à déployer leur jeu et sont pénalisés. Hrivík canonne de la bleue sans succès. Boldy qui sort de prison s'échappe avec le puck le laisse derrière pour Nelson qui ne peut déjouer le gardien. Une bagarre éclate en fin de période envoyant deux joueurs de chaque côté au cachot.



Tirs cadrés : 11 / 9 pour la Slovaquie

Efficacité et solidité :

Les Américains contrôlent le palet en début de période mais cela ne débouche sur pas grand chose de concret. Pinto dans le slot cogne sur le gardien, il récupère son rebond et remet intelligemment derrière pour Tkachuk qui canonne mais Hlavaj bloque. Kudrna contre mais son tir passe au dessus du but américain. Les Etats-Unis jouent un jeu extrêmement physique sans sanction. Malgré une grosse alerte sur le but de Nedeljkovic, ce sont bien les blancs qui vont marquer. Hugues dans le slot envoie un missile, Hlavaj réalise un énorme arrêt mitaine, mais le palet file au second poteau pendant que le gardien tombe au sol, Boldy propulse le rebond dans la cage ouverte (1-2 à 24'48).

Dans la foulée, les Etats-Unis sont pénalisés. Slafkovský sert Pospíšil seul au second poteau mais il réception la passe dans ses patins et ne peut lancer, il conserve tout de même la rondelle et met à la bleue pour Fehérváry qui prolonge jusqu'au cercle gauche où Nemec envoie un caramel à une vitesse hallucinante entre les pads de Nedeljkovic (1-3 à 27'03).

Les Slovaques continuent de contrôler le jeu et reviennent vite à l'offensive. De la bleue, Koch envoie un tir surpuissant côté gauche et creuse encore le score alors que l'arena explose (1-4 à 28'47).

Fin de partie pour le gardien de Pittsburgh qui est rappelé au banc, Augustine le portier de l'Université du Michigan le remplace au pied levé. Les Slovaques pressent encore, le public hurle, le momentum pour tuer le match est là. Mais une faute slave vient donner un long avantage aux Américains sur la pénalité différée avant que Sukeľ n'aille dans les geôles. Les Américains pressent mais Hlavaj tient bon. Peu après le retour à cinq une nouvelle faute des bleus est encore étouffée notamment par le solide gardien slovaque très inspiré.

Les esprits s'échauffent en fin de tiers, la frustration américaine est palpable.



Tirs cadrés : 21 / 7 pour les Etats-Unis

Remontée spectaculaire mais logique :



Les Etats-Unis reviennent fort au dernier tiers, ils doivent remonter trois buts. La Slovaquie temporise et tient bon en défense, toujours rassurée par les performances de Hlavaj. Comme sur ce lancer de Pinto sur réception d'un engagement plein axe.

Les Slovaques repartent à l'offensive mais se font avoir sur un contre. Farabee entre en zone, il temporise intelligemment à la bleue, puis décale Pinto lancé plus vite que la défense slovaque, d'un mouvement parfait il réduit l'écart (2-4 à 44'32).

Le public recommence à donner de la voix pour pousser derrière son équipe. Une perte de palet sur la ligne bleue de la défense slovaque permet à Boldy de se présenter seul au but mais l'excellent puck check de Hlavaj éloigne le danger.

Les jeunes gachettes américaines sont toujours dangereuses en contres, mais les Slaves tiennent et lancent quelques offensives notables qui n'apportent à l'inverse guère de pression. Les Américains forcent, Grman se jette devant le lancer de Jones et le prend en plein dans le bas du ventre.

La Slovaquie presse plus hautt pour neutraliser les offensives américaines en zone neutre et relancer vers l'avant. Regenda ou Slafkovský contrent. les Américains continuent de frapper dur sans intervention du corps arbitral. Tkachuk contre, efface le dernier défenseur, longe la cage et glisse entre les pads pour recoller (3-4 à 53'56).

Les Etats-Unis continuent de pousser, la Slovaquie continue sa tactique suicidaire du laisser faire. Et logiquement, les aigles reviennent. Lukes Hugues contre, il humilie la défense slovaquecomplètement cramée et d'un lancer parfait cueuille Hlavaj côté mitaine pour égaliser (4-4 à 56'38).

La Slovaquie tangue et manque même de se faire dépasser. Tatar le capitaine mène la contre-offensive, il lance devant la cage mais Farabee se jette pour bloquer.



Tirs cadrés : 11 / 4 pour les Etats-Unis

Et finalement, survivre à tout ça :

Les Américains contrôlent le palet. Kelemen s'offre un rush dans la zone adverse mais son tir est détourné du bouclier. 29 -8 contre à deux, le premier préfère lancer, Hlavaj bloque.

Les Slovaques repartent, Slafkovský manque de perdre le palet mais relance vers Nemec. Les joueurs à la double croix cherchent l'ouverture alors que le temps file. Nemec envoie un slap de brute depuis la bleue, Kelemen dévie au fond et l'arena explose (4-5 à 63'56).



Tirs cadrés : 3 / 2 pour la Slovaquie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Milos Kelemen

** : Shane Pinto

* : Šimon Nemec

La Slovaquie remporte un match incroyable cet après-midi à Ostrava devant 9109 fans enragés. Très rapidement devant, les Slovaques ont déroulés pour prendre une nette avance, ils parvenaient à contenir le jeu américain en s'appuyant sur un solide gardien. Au dernier tiers, ils ont laissé filer pensant tenir jusqu'au bout, quelle erreur ! Et alors que leur avance fondait comme neige au soleil, ils ont continué à laisser venir, visiblement fatigués. Rejoins au score, ils ont fait preuve d'une belle force de caractère dans une prolongation dominée et logiquement remportée. Une fois encore si l'attaque slovaque a été agréable et très inspirée, la défense reste poreuse et décevante. Deux points clés pour la Slovaquie dans la course aux quarts de finale, elle reste devant son adversaire du jour.

Les Etats-Unis mal embarqués après un premier tiers catastrophique et un second où ils n'ont pas su trouver leur marque sont revenus comme dans un rêve dans un troisième tiers parfaitement maîtrisé et où ils ont su faire jouer à fond leurs forces. En prolongation, leur vitesse n'a pas pu prendre à défaut le trio adverse et ils sont finalement vaincus. Un point de pris c'est tout de même assez inespérée au vue de la tournure du match après quarante minutes.

