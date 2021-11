Hockey sur glace - : Etats Unis d'Amérique (USA) vs Suisse (SUI) 7 - 0 (2-0 2-0 3-0) Le 11/11/2021 Patinoire du Verney, Monthey [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] [ Suisse (SUI) ] ICHT 2021: Les US corrigent la Suisse Dans le cadre de l'International Chablais Hockey Trophy, les Etats-Unis (du USA Hockey National Team Development Program) et la Suisse U18 se sont affrontés. Les Américains se sont servis, par l'entremise de Frank Nazar (2e), Seamus Casey (6e, 25e), Rutger McGroarty (37e), Isaac Howard (42e), Cutter Gauthier (50e) et Hunter Brustewicz (51e). L'Helvétie signe une deuxième défaite à domicile dans le tournoi du Chablais valaisan. Voici la galerie photo de cette confrontation. Patinoire du Verney, Monthey, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 12/11/2021 à 14:52 Tweeter FICHE TECHNIQUE



957 spectateurs Arbitres : Loïc Ruprecht, Micha Hebeisen et Sébastien Duc, Valentin Meusy Buts :

United States of America :

Switzerland : Pénalités 5x2' contre United States of America 6x2' contre Switzerland



Yves Seira Devin Kaplan s'est offert un point dans la 2e victoire des US à l'ICHT







