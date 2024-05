Départ logique :



Jääskä lance, Kickert repousse mais le rebond lâché n'est pas repris. Les Finlandais restent en contrôle en ce début de match et ouvrent rapidement la marque. Pakarinen contourne la cage autrichienne et remet dans le slot pour Mäenalanen qui fait un magnifique mouvement de crosse pour rabattre la palet et l'envoyer dans la lucarne (1-0 à 02'51).

Rossi contre, il sert Schneider mais le tir de ce dernier est contré par la défense. Les Finlandais repartent de l'avant et jouent vite, L'Autriche ne s'en laisse pas compter et s'offre de bonnes offensives. Schneider y va de son puissant lancer qui est dévié du bout de la mitaine par Säteri. L'offensive finnoise cherche des ouvertures, sur un tir bloqué, les aigles tentent de sortir de leur zone, Kapanen récupère et vient fusiller le gardien masqué (2-0 à 08'06).

Les choses se compliquent pour les Alpins, pénalisés dans la foulée. Oksanen dans le slot dévie parfaitement au second poteau, Innala reprend devant l'angle grand ouvert mais le palet monte trop haut. L'Autriche parvient à tuer la pénalité mais peine à (re)lancer son jeu. La Finlande contrôle le palet et fait le jeu, Kickert s'offre quelques solides arrêts pour tenir la porte close. Haudum contourne la cage remet au premier poteau pour Ganahl qui dévie au second pour Haudum qui a finit son coutournement, son tir se perd dans les crosses. Rossi au rebond ne parvient pas à reprendre dans l'angle ouvert, bien gêné par la défense finlandaise. Raffl en solitaire échoue à son tour sur le portier de Bienne.

En fin de période, les Finlandais repartent au feu. Kapanen au premier poteau bute sur le gardien de Salzburg.



Tirs cadrés : 14 / 4 pour la Finlande

L'aigle autrichien décolle :

La Leijonat repart fort en début de tiers et s'offre une belle occasion. Puljujärvi dévie au second poteau vers Granlund mais la crosse de Schneider coupe la passe de justesse et sauve l'Autriche. Les Autrichiens repartent à l'offensive Nissner entre en zone et parvient à servir Raffl qui fonce au but, il dévie une passe parfaite au second poteau, la reprise impeccable de Huber vient se loger juste sous la barre (2-1 à 23'36).

Les Finlandais se présentent à l'assaut et pressent, leurs bons lancers sont repoussés par le portier autrichien. L'Autriche joue le contre et tente sa chance sans pression. Sur une offensive les Aigles obtiennent leur premier powerplay. Rossi au premier poteau seul fait coucher Säteri, il lance mais le portier repousse du bout de la botte, Schneider au second poteau ne récupère pas le rebond. Grosse alerte mais la seule du jeu de puissance. A peine de retour à cinq, la Finlande est encore pénalisée. Rossi lance, le palet est repoussé. Raffl dans le slot reprend à côté.

Dans la dernière minute de retour à cinq, la Finlande profite des erreurs locales pour tenter de revenir mais en vain.



Tirs cadrés : 8 / 8

L'histoire changée pour 2 dixièmes de seconde :

De retour à égalité numérique, le jeu tombe dans un faux rythme. L'Autriche se porte dans la zone offensive et Nickl égalise d'un missile de la bleue (2-2 à 49'51). Les Autrichiens repartent bien mais se font vite contrer, pour la troisième fois de la partie un cinglage est sifflé contre la Finlande. Schneider dans le slot bute deux fois contre Säteri. Zwerger canonne, et le puck fait trembler les filets, mais Raffl présent dans la zone du gardien fait annuler le but de son équipe. Alors que l'action est plutôt nette, le coach autrichien demande son challenge, évidemment le but est refusé et l'Autriche pénalisée. Les aigles font le dos rond dans leur zone, Oksanen canonne dans l'angle mais le gardien autrichien sort un bon arrêt.De retour à égalité numérique, le jeu tombe dans un faux rythme.

Les Finlandais surpris inversent la tendance et retournent vite à l'assaut. Kickert tient. Les aigles contrent, Baumgartner lance dans la mitaine du gardien adverse. Les Finlandais restent calmes mais le chrono défile vite. Mäenalanen part en break à un contre un, mais le défenseur lui fait perdre le palet.

En fin de partie, l'Autriche est pénalisée, occasion en or pour la Finlande de repasser devant. Kaski dans l'angle voit son tir repoussé par la jambière de Kickert. Sur un lourd slap, le palet est bloqué entre les pads du gardien autrichien, Kapanen l'enlève et le pousse au fond mais après le coup de sifflet. Les Autrichiens défendent de plus en plus près de leur but, Mäenalanen dans le slot bute sur Kickert s'offre deux excellents arrêts de suite pour tenir les siens. Riikola lance de loin, le palet est dévié par le bout de la crosse par le gardien autrichien.

L'Autriche sous pression contre dans les dernières secondes, le tir de Haudum est repoussé de justesse par l'épaule de Säteri. Baumgartner de la bleue envoie un missile dans le trafic qui termine dans le but finlandais au moment où la sirène retenti. Les arbitres doivent consulter la vidéo pour valider ou non le miracle. Il reste encore 2 dixièmes de secondes quand le palet franchi la ligne, le but est validé l'Autriche marque l'histoire en déjouant la Finlande (2-3 à 59'59).



Tirs cadrés : 10 / 8 pour la Finlande



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : David Kickert

** : Mario Hubert

* : Benjamin Nissner

L'Autriche vaincue sur le fil par la Suisse, a complété une incroyable remontée en effaçant cinq buts de retard contre le Canada, avant de tomber en prolongation, a cette fois marqué l'histoire. Les Autrichiens mal embarqués dans le match à l'issue d'un premier tiers compliqué ont su tenir au second et se rapprocher avant d'égaliser au dernier. Dans une fin de match tendue ou la victoire semblait pencher du côté opposée, l'Autriche a tenu avant de contrer dans les dernières secondes et d'arracher cette victoire improbable au bout du bout. C'est la première fois de l'histoire que les Autrichiens défaisaient la Finlande. Quatre points désormais pour l'Autriche qui remonte cinquième provisoirement, on peut légitimement douter de sa capacité à rejoindre les quarts mais un grand pas vers le maintien à été fait. En tout cas, l'équipe à l'aigle devient un des épouvantails du groupe A. Pas le temps de souffler pour les Autrichiens qui joueront dès demain contre la République Tchèque.

La Finlande est bien entrée dans son match avec un excellent premier tiers, on se disait que le match allait être facile et vite plié. Mais le niveau de jeu des lions s'est érodé et plus son adversaire revenait dans la rencontre, moins la Suomi semblait trouver de solution dans la cuirasse du gardien adverse. Nombres d'occasions ont été ratées en fin de match avant le dénouement fatidique. Deuxième revers en quatre matchs pour les Finlandais qui font grise mine cette année. Samedi ils affronteront le Canada pour une rencontre qui s'annonce intéressante.