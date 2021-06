Le tenant du titre frappe en premier :

La Finlande démarre mieux que son adversaire et contrôle le palet en début de partie. Ruotsalainen fait le premier lancer de la partie sans danger pour le portier canadien. Bunting part en break mais il manque le cadre.

Le Canada joue vite et installe son jeu à l'offensive, Bunting est déjoué par Olkinuora. Une première faute canadienne permet aux Finlandais de se porter à l'assaut mais ils se heurtent à un solide killing play nord-américain. Ruohomaa dans le slot vient buter contre le gardien adverse. Kaski slape de la bleue, mais Ojamaki ne peut dévier. Une nouvelle faute canadienne vient donner une autre chance aux Finnois. Pourtant les Canadiens parviennent à partir à deux contre un mais ne peuvent lancer. Dans une action parfaitemait sibérienne, Kaski empêche la sortie de zone sur la bleue et place parfaitement devant le filet où Ruohomaa est seul, chargé dans le dos, il parvient tout de même à fusiller le portier des Coyotes (1-0 à 08'57).

Le Canada repart mais les Finlandais suivent bien et le jeu est rapide et agréable. Le pressing finlandais crée une belle occasion, Maatta bien placé dans l'angle tente sa chance mais Kuemper s'interpose. La réponse du berger à la bergère ne tarde pas, Pirri dans l'angle bute sur la jambière d'Olkinuora. Anttila bien servi en profondeur échoue sur le gardien mais récupère une faute dans l'action. Le powerplay ne donne rien. La Finlande joue vite avec de belles passes, le Canada est très rugueux, à la limite de la faute. Stecher y va de son slap de la bleue mais Olkinuora bloque.



Tirs cadrés : 8 / 8

Revoilà le Canada :



La Finlande reprend vite, Vilardi tente sa chance en break mais son lancer passe au dessus. Une pénalité finlandaise permet aux Canadiens de presser, Comtois seul face à l'angle ouvert fait tinter le montant. La Finlande se dégage mais commet une autre faute, les quelques secondes à trois ne sont pas suffisantes, mais derrière le Canada revient. Brown canonne de la bleue, le puck s'écrase sur le montant, rebondit sur un joueur puis sur un patin, Comtois face à la cage ouverte parvient à glisser dedans (1-1 à 24'30).

La Leijonat inverse la tendance et retourne à l'offensive, le pressing est bon et donne du travail à Kuemper. Kontiola, Turunen sont sur le coup mais en vain, Bjorninen dans l'axe n'a pas plus de succès. Le Canada subit et peine à sortir de sa zone, il est pénalisé. La Finlande s'installe, le puck monte devant la cage, mais personne ne reprend. Pakarinen entre vite en zone et recentre, Kontiola dans l'axe, dévie mais le puck est bloqué par le portier.

Le Canada repart un peu et tente quelques tentatives que le portier métallurgiste repousse. Sur un contre anodin, Brown lance Olkinuora repousse au deuxième poteau où Henrique est seul complètement seul, il n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. Jalonen demande qu'on consulte la vidéo et l'arbitre voit effectivement un hors-jeu sur l'action qui invalide immédiatement le but. La Finlande repart de l'avant avec vitesse et fait quelques bonnes passes devant l'enclave, mais ne parvient pas à grandement inquiéter Kuemper.



Tirs cadrés : 9 / 7 pour la Finlande

Dos à dos :

Le jeu reprend assez vite de part et d'autres en les deux formations, mais ce sont les Finlandais qui lancent le plus souvent à la cage. Le Canada joue son jeu opportuniste et contre avec efficacité son adversaire. Olkinuora peine à couvrir un palet, il revient devant la cage ouverte, tout le monde se précipite mais un défenseur finlandais dégage les siens.

La Leijonat contre et va faire sauter la banque dans la foulée. Nousianen dévie vers Lindbohm dans le cercle droit, il envoie un missile qui déjouer Kuemper côté mitaine (2-1 à 45'27).

Le jeu est équilibré et toujours rapide, les deux équipes se rendent coup pour coup dans cette finale. Les Canadiens sont pénalisés, le powerplay finblandais non seulement ne fait pas grand chose mais en plus perd le palet et se fait contrer. C'est la Finlande qui est en danger à cinq contre quatre ! Paul en break voit son tir détourné.

De retour à égalité numérique, Innala et Pakarinen partent en contre à deux contre un mais le premier préfère un lancer en angle fermé, que servir son compère. Kuemper détourne facilement. La Finlande est pénalisée et le powerplay canadien ne tarde pas à égaliser. Comtois devant la cage remet parfaitement à l'aveugle entre ses jambes à Henrique qui n'est pas du tout marqué dans le slot, il pousse au fond et égalise (2-2 à 52'37).

Sur une contre offensive rapide, Ojamaki se retrouve seul devant la cage canadienne, mais son revers est repoussé. Le Canada se relance en fin de partie, Stecher de la bleue échoue sur Olkinuora. La sirène retentit et il faut disputer une prolongation.



Tirs cadrés : 11 / 7 pour la Finlande

Un petit deux contre un et puis s'en vont :

La Finlande contrôle le palet en début de match, un joueur durement accroché mais les arbitres laissent faire. Le Canada repart, Mangiapane en solitaire voit son tir bloqué par Olkinuora. Bjorninen ramène le jeu de l'autre côté mais ne peut déjouer Kuemper. Ruotsalainen n'a pas plus de chance lorsque la mitaine du portier nord-américain dévie au loin. Ohtamaa canonne à côté, le Canada peut renverser la tendance. Olkinuora s'interpose deux fois avec brio et les Finlandais contrent encore.

La glace de Riga est si grande pour six joueurs pendant 20 minutes. Sur un engagement en zone offensive, gagné par les Finlandais, une mauvaise passe permet un break. Les Canadiens jouent encore l'opportunisme et s'en sortent une fois encore, la dernière de 2021. Paul et Brown partent en contre à deux contre un, le défenseur finlandais couvre le première joueur et rate complètement sa glissade, Olkinuora et seul contre deux, Brown ressert Paul de l'autre côté qui n'a plus qu'à pousser dans la cage ouverte et déserte (2-3 à 66'26).



Tirs cadrés : 4 / 3 pour le Canada

Le Canada après son pire début de championnat du monde de l'histoire a renverser la donne pour finalement décrocher le titre, la citrouille s'est transformée en carrosse doré avant minuit sur la glace de Riga. Pourtant encore une fois dans ce match les Canadiens ont été dominés par un adversaire rapide et précis. Mais les nord-américains ont toujours su revenir au score et finalement profiter d'une erreur fatale dans une curieuse prolongation à 3 contre 3 pendant vingt minutes ! Le Canada décroche l'or de nouveau en 2021.

La Finlande a pourtant démarré le match par le bon bout et fait ce qu'il fallait pour mener le score et la danse durant une bonne partie du match et même de la prolongation. Mais les Finlandais n'ont jamais réussit à tenir leur avance et se sont eux mêmes condamnés par des fautes et des erreurs de placement ou de passes. Il n'a pas manqué grand chose, mais ça a manqué, la Finlande ne fera pas la passe de deux et se contente de l'argent.