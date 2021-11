Hockey sur glace - : Finlande (FIN) vs Etats Unis d'Amérique (USA) 2 - 9 (0-4 1-1 1-4) Le 14/11/2021 Patinoire du Verney, Monthey [ Finlande (FIN) ] [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] ICHT 2021: Les USA finalement devant Dans le cadre de la dernière journée de l'ICHT, les joueurs du USNTDP ont affronté et vaincu la Finlande U18, à Monthey. Les buteurs états-uniens se sont servis dans la cage de Niklas Kokko. Jimmy Snuggerud (1e, 16e, 60e), Devin Kaplan (2e, 53e), Frank Nazar (7e), Cole Spicer (38e), Logan Cooley (48e) et Rutger McGroarty (56e) ont scoré pour les US. Jani Nyman (38e, 42e) s'est offert un doublé, en faveur des Scandinaves. Patinoire du Verney, Monthey, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 15/11/2021 à 11:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



317 spectateurs Arbitres : Joshua Blasbalg, Joris Müller et Benjamin Francey, Sandro Gurtner Buts :

Finland :

United States of America : Pénalités 7x2' contre Finland 2x2'+1x5'+1x20' contre United States of America



Yves Seira L'enclave du portier Kokko a été prise d'assaut à plusieurs reprises







