Hockey sur glace - : Finlande (FIN) vs France (FRA) 4 - 3 (0-0 1-1 2-2 1-0) Le 11/05/2025 Avicii Arena [ Finlande (FIN) ] [ France (FRA) ] Les Bleus ont craqué face à la Finlande Les Bleus, qui menaient encore 3-1 à moins de deux minutes de la sirène, ont fini par être remontés par les Finlandais, arrachant la prolongation avant de cueillir les Tricolores en mort subite. Rageant ! Avicii Arena, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 12/05/2025 à 07:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3832 spectateurs Arbitres : MM.Campbell (CAN) et Holm (SUE) assisté de MM Ankerstjerne et Schlegel Buts :

Finland :

France : Pénalités 6 minutes (3x2mn) contre Finland 4 minutes (2x2mn) contre France Buts pour la France : 28’01 K.Bozon (Spinozzi et T.Bozon, SUP)

50’57 T.Bozon (Perret et Bellemare, SUP)

57’18 Perret (Bellemare, cage vide)

Buts pour la Finlande :

37’33 Teravainen (Lehtonen et Saarijarvi)

58’27 Tolvanen (Lehtonen)

59’32 Tolvanen (Lehtonen et Teravainen)

61'24 Parssinen (Tolvanen et Lammikko=



Les Bleus ont craqué en fin de match, dimanche soir, pour leur deuxième match du Mondial, contre la Finlande (4-3 a.p.) à l'Avicii Arena de Stockholm (Suède). Les Français, qui menaient encore 3-1 à la 58e minute, ont vu les champions olympiques gommer un déficit de deux buts en 55 secondes sur un doublé de Toivanen, dont le but égalisateur à 3-3 inscrit à 28 sec. de la fin du temps réglementaire. Si les Bleus sauvent un point crucial au classement, le scénario de cette fin de match folle laisse un goût amer aux joueurs de Yorick Treille qui pensaient flairer la bonne affaire face à la troisième nation mondiale.



Contrairement au match face à la Lettonie (1-4), les Bleus – avec Antoine Keller dans le but qui a suppléé Papillon - ont davantage subi, comme ce sauvetage miraculeux de Boscq en début de match en bloquant le palet avec son patin, mais ont su faire preuve d’efficacité, notamment en supériorité numérique.

Les frères Bozon (Kévin et Tim) se sont offert un joli cadeau (28’01 et 50’57) en scorant et Jordann Perret avait ajouté un 3e but à la 57e minute en break dans une cage vide, mais cela n’a pas suffi. Après un but refusé après l’intervention de la vidéo, puis le doublé de l’attaquant de Seattle Kraken pour arracher l’égalisation, c’est Juuso Pärssinen qui a crucifié les Bleus après 1’24 de jeu en prolongation.



Fabre forfait pour la suite du Mondial, Bruche en renfort



Une issue cauchemardesque pour les Français, mais l’attitude reste positive, celle de ne rien lâcher à l’image de son portier, auteur de 47 arrêts et élu meilleur joueur Français. Il faudra récupérer ce lundi avant de défier l’ogre canadien (mardi à 20h20), victorieux dimanche de la Lettonie (7-1). Ce sera sans Dylan Fabre, seul buteur contre les Lettons mais forfait (blessé) pour la suite du Mondial. Baptiste Bruche a été convoqué dans le groupe en renfort.

Après deux journées, les Bleus occupent la 6e place. Le point gratté par cette défaite en mort subite leur permet de devancer dans sa quête de maintien l’Autriche et la Slovénie, battus à deux reprises également, mais dans le temps règlementaire.

Avec deux victoires, la Suède et le Canada dominent le groupe A.











