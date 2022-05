Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Finlande (FIN) vs Norvège (NOR) 5 - 0 (1-0;2-0;2-0) Le 13/05/2022 Nokia Arena, Tampere [ Finlande (FIN) ] [ Norvège (NOR) ] Entrée réussie pour les Leijonat La Nokia Arena en ébullition. Pour son entrée dans la compétition, le pays organisateur (qui attendait depuis presque 10 ans une réorganisation d’un tournoi international) affrontait la douzième nation mondiale. La bande de Valtteri Filppula est-elle prête à retrouver l’or ? Après un show musical et un discours de Luc Tardif, la compétition a été officiellement lancée. A noter la présence d’un arbitre français sur la glace, Nicolas Constantineau. Nokia Arena, Tampere, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 14/05/2022 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1000 spectateurs Arbitres : Fraser Lawrence, Mikael Nord et Maxime Chaput, Nicolas Constantineau Buts :

Finland :

Norway : Pénalités 1x2'+2x5'+1x20' contre Finland 3x2'+2x5'+1x20' contre Norway KHL

Mise en route difficile

En préambule, l’ambiance est tout simplement extraordinaire. Tous vêtus d’un chandail blanc « Suomi », les partisans locaux abordent fièrement le maillot porté sur les épaules. Les Finlandais en bleu sur la glace, affrontaient donc son rival norvégien en blanc. Une première ronde d’observation est à notifier. Les deux équipes prennent conscience de l’enjeu et de la compétition qui se joue en terre finlandaise. Il est toujours difficile d’être le pays organisateur, la victoire finale est voulue par les 5,5 millions d’habitants.

Le premier gel de la rencontre, intervient au bout de la quatrième minute par Olkinuora sur un tir timide norvégien. Manninen réplique dans la foulée mais son tir croisé du revers frôle la barre transversale de la cage gardée par Haukeland. Les Isbjørnene verrouillent parfaitement leur adversaire. Ils savent que c’est à la Finlande de faire le jeu et la tactique du coach Petter Thorensen est la contre-attaque.

Justement, Jakobsson part en contre et donne la rondelle à Trettenes depuis le flanc gauche. Le tir est correct mais n’inquiète pas le portier local. La Finlande ne parvient pas à contrôler le puck, la pression est là. Ohtamaa est à gauche et voit proche de l’enclave Armia qui dévie. Haukeland est vigilant sur sa ligne. Les minutes passent sans qu’un but soit inscrit. Par deux fois, Krogdahl tente de loin et fait frissonner la patinoire. C’est juste avant la pause que la rencontre va être débloquée. La Finlande pousse sur le but adverse. Filppula est à gauche. Il trouve au centre Armia. Petit hic dans la défense norvégienne : Personen est totalement seul devant la cage et se fait un plaisir d’inscrire le premier but du tournoi pour son pays (18:29 ; 1-0). Thorensen est fou furieux, alors que son plan avait fonctionné.

Tirs : 8 FIN / 11 NOR



La Norvège paie ses erreurs

Le but inscrit avant la pause a fait du bien à la Finlande qui contrôle désormais le puck. Haga veut absolument la rondelle mais fait une interférence (21’33). A deux reprises, les locaux tirs de loin alors que ce n’est pas nécessaire : les décalages doivent être effectués. Pesonen mène le jeu et se montre à son avantage qu’à la fin de la supériorité. Les hommes de Jalonen veulent à tout prix inscrire le second but. Sans solutions et prise au piège par le jeu finlandais qui est meilleur, la Norvège tente seulement des tirs de loin. Le jeu est trop lisible.

Armia offre une première supériorité à son adversaire pour un pressing trop intense et contredit la décision de l’officiel. Les norvégiens se découvrent un petit peu plus et prennent enfin des initiatives. Cependant, les locaux défendent bien. Après ce power play, la machine finlandaise va se mettre en route et va exploiter les moindres failles adverses. Krogdahl en zone défensive et seul, tente de dégager le puck. Il rate son geste et est pressé par Sallinen. Krogdahl se débarrasse du puck en direction de Rajala. Ce dernier ne se fait pas prier et allume le portier norvégien (31’37 ; 2-0). Les visiteurs n’ont plus le choix et doivent dorénavant prendre plus de risques pour réduire la marque. Fladeby remonte la glace à lui tout seul. Il ne parvient pas à distribuer la rondelle avant la ligne bleue pour son partenaire Rosseli Olsen. Pokka récupère le puck, distribue pour Anttila qui patine à toute vitesse sur la droite. Il n’y a plus personne en défense et Bjorninen conclu facilement (36:06 ; 3-0). La Finlande rentre aux vestiaires en ayant largement dominé la période.

Tirs : 14 FIN / 3 NOR



Armia fait le spectacle

Le moral dans les patins, les norvégiens reviennent sans convictions sur la glace, après un deuxième tiers faible. Quant aux finlandais, ils sont désormais à l’aise et confiants. D’entrée, Johannesen est sanctionné pour un retard de jeu, largement évitable. Le jeu finlandais est fluide, rapide. Tout est mis en place et travaillé. De la droite vers la gauche, Vatanen trouve proche du cercle d’engagement, le joueur des Canadiens de Montréal, Armia. Il trouve la lucarne d’Haukeland (41:36 ; 4-0).

Depuis la prison, Johannesen se tient la tête à deux mains. Son erreur est fatale et se paie cash, seulement après vingt secondes en power play. Avec ce quatrième but, la Finlande peut faire tourner davantage ses lignes car un autre match attend les hôtes du tournoi samedi. Cette période sera tâchée par de nombreuses pénalités pour bagarres et méconduites. Avant la fin de la rencontre, Sallinen inscrira un cinquième but. Bien servi dans l’axe par Friman, il trouve le cadre (57:56 ; 5-0).

Tirs : 10 FIN / 6 NOR



Entrée réussie pour les hôtes du tournoi ! En inscrivant ce premier but en fin de première période, la pression s’est dissipée. La Norvège n’a pu rivaliser malgré une bonne entame, ce n’est pas suffisant.



MVP :

Armia (FIN)

