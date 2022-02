Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Finlande (FIN) vs Russie (RUS) 2 - 1 (0-1 1-0 1-0) Le 20/02/2022 Beijing, Palais national omnisports [ Finlande (FIN) ] [ Russie (RUS) ] La Finlande au firmament Le Comité Olympique Russe champion olympique en titre se hisse en finale pour la deuxième fois d'affilée. En face il affronte sa bête noire, la Finlande, favorite du tournoi et toujours invaincue Beijing, Palais national omnisports, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/02/2022 à 08:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



La Leijonat repart de l'avant, Hartikainen derrière la cage retrouve Manninen dans le slot mais Fedotov fait l'arrêt. Le jeu s'équilibre mais la Finlande contrôle mieux et plus fréquemment la rondelle. C'est elle qui fait le jeu et Pakarinen tente sa chance sans succès. Slepychev en contre lance à côté du but adverse.

Bjorninen seul face à Fedotov perd son duel, les deux équipes batailles dans le coin, et Bjorninen est pénalisé. La Russie s'installe, Grigorenko dans le cercle droit expédie un missile sous le bras de Säteri (0-1 à 07'17). KHL

L'armée rouge ouvre le feu en premier et ce but lance un peu son offensive qui devient plus percutante. Nesterov slape, le rebond contre la bande revient devant la cage mais Grigorenko ne peut reprendre. Gritsyuk en break voit son tir capté par la mitaine de Säteri. Shipatchyov contre, il laisse en retrait pour Chibisov qui ne peut déjouer le gardien adverse.

La Finlande repart à la charge et obtient son premier powerplay de la rencontre. Lehtonen tente à plusieurs reprises de la bleue, mais sans résultat. Le pressing finlandais est de qualité et on passe les deux minutes à l'offensive, mais la Russie tient le choc. Kemilainen seul devant l'angle ouvert ne parvient pas à reprendre.

Les Russes se montrent dangereux sur des contres, Gusev dévie pour Voynov qui remet dans le slot pour Gritsyuk mais le palet heurte le patin de l'attaquant sibérien, il traine dans l'angle, Tkachyov se jette sur le rebond mais ne peut le convertir.

La Finlande presse en fin de période mais la défense slave parvient à s'interposer et à couper les dangereuses passes adverses.



Logique et très défensif :



Bjorninen sert Ville Pokka à la bleue, le défenseur de l'Avangard canonne et déjoue le gardien russe pour égaliser (1-1 à 23'28).

Logiquement les Finlandais égalisent et restent à l'attaque, Hartikainen échoue sur le gardien adverse.

La Russie parvient à se relancer et repart à l'assaut de la cage finnoise. Telegin y va de son slap, mais Säteri repousse, Grigorenko est sur le rebond mais c'est un nouvel arrêt pour le gardien. Les Russes ont repris des couleurs mais subissent une faute sévère qui les force à reculer. KHL Le powerplay finlandais pose son jeu mais la défense russe tient bon et multiplie les block shots. De retour à cinq la Sbornaya joue des contres, Shipatchyov se rue sur le palet et tente de longer la cage mais il est bien bloqué par l'arrière-garde des lions.

La Leijonat contre et domine le jeu mais ne parvient pas à passer le rideau défensif russe. La Finlande remporte de nombreux engagements ce qui lui permet de partir en avant et force son adversaire à courrir après le jeu.

Gritsyuk fait parler sa jeunesse et sa vitesse, il emporte tout le monde, mais Hietanen arrive à dévier son tir. Le jeu s'équilibre et est très défensif de part et d'autres pendant que le temps file. En fin de tiers, les Lions retrouvent du mordant et tentent leur chance. Ohtamaa de la bleue, ou Komarov dans l'angle échouent tous deux à prendre à défaut la vigilance de Fedotov.



Invincible Suomi, ROC à l'agonie :



La Finlande démarre le tiers pied au plancher. Le jeu finlandais s'installe et met la pression sur la cage russe. Anttila lance puissamment, Björninen sur la trajectoire dévie au fond des filets (2-1 à 40'31).

Le début de période est parfaitement posé, les Finlandais pressent encore dans la zone avant de progressivement retraiter vers l'autre côté. La Russie repart enfin mais ne parvient pas à s'installer à l'offensive. Le bloc finlandais qui a brisé la Slovaquie est en train de faire la même chose avec le ROC. Tkachyov presse devant la cage mais ne peut cadrer. Gritsyuk et Grigorenko tentent leur chance mais Säteri reste impérial. Nikishin lance sur le bouclier du portier finnois. KHL

La Finlande contre et s'offre deux occasions incroyables qui auraient même pu tuer le match. Pakarinen seul dans l'axe vient buter sur Fedotov. La Suomi reste à l'offensive, Maenalanen mis sur orbite seul au deuxième poteau lance, le portier russe parvient à repousser in extremis du boulier. Andronov l'inexplicable sélectionné fait trébucher derrière la cage et rejoint le banc de l'infamie. la Finlande s'installe pour assurer sa victoire, Aaltonen échoue sur le bloqueur du portier russe. Le pressing est intense, Sharipzyanov se jette pour bloquer la rondelle. Hietanen en solitaire fait tinter le poteau transversal.

La Russie peine à repartir et hagarde ne parvient même pas à entrer en zone. Elle multiplie les dégagements en fond de glace qui sont invariablement perdus. Le temps file à toute allure et on ne voit pas comment la partie pourrait s'inverser. Le gardien russe est sorti, Jamnov prend son temps mort alors qu'il ne reste que 15 secondes. Grigorenko s'infiltre mais lance au dessus, mat !



Tirs cadrés : 10 / 3 pour la Finlande



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hannes Björninen

** : Atte Ohtamaa

KHL

La Finlande impériale d'un bout à l'autre de ces Jeux, et de cette finale, remporte son premier titre olympique ! Une récompense plus que méritée pour un collectif, complet, sérieux, solidaire et efficace. La Leijonat, favorite du tournoi avec son effectif très solide a été jusqu'au bout du rêve olympique. Elle s'est appuyée sur sa recette habituelle, efficacité offensive, solidité défensive à toute épreuve et une domination de tous les instants. Seul son powerplay est resté muet aujourd'hui. La Finlande accroche enfin cet médaille d'or olympique autour de son cou et peut savourer ce beau succès historique.

La Russie a été bien en peine face à son éternelle bête noire. Les Russes ont été rapidement devant au score mais ont ensuite subit la majorité de la rencontre. Logiquement rattrapé puis dépassé, ils n'ont jamais pu déployer leur jeu pour mettre en danger la Suomi. Des erreurs tactiques et dans la sélection de l'équipe nationale sont a signaler. Sur les dix meilleurs pointeurs russes de la KHL, seulement deux ont été pris aux Jeux, alors que joueurs à 8 points sont sélectionnés... Les Russes repartent toutefois de Beijing avec une médaille d'argent, ils doivent s'en contenter. Le jeu proposé dans cette finale n'aurait jamais permis de faire mieux que cette deuxième place.







