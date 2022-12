Hockey sur glace - : Finlande (FIN) vs Suède (SWE) 3 - 4 (0-0 1-2 2-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 17/12/2022 BCF Arena, Fribourg [ Finlande (FIN) ] [ Suède (SWE) ] SWISS Ice Hockey Games: Aux penaltys, la Suède continue Respectivement victorieux de la Suisse et défait par la Tchéquie, la Finlande et la Suède se rencontrent pour la 2 journée des SWISS Ice Hockey Games, à Fribourg. Pas en reste de jeudi, Marcus Sörensen (25e) ouvre la marque, rapidement rattrapé par Mikael Ruohomaa (28e, en avantage numérique). Emil Heinemann (35e) rajoute une couche avant la fin du T2. Joons Ikonen (41e) et Makus Granlund (43e) relèvent la tête des lions et Jesper Olofsson (46e). Lucas Wallmark et Marcus Sörensen confirment aux tirs aux buts. BCF Arena, Fribourg, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 18/12/2022 à 00:24 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2685 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Michael Tscherrig et Eric Cattaneo, Zach Steenstra Buts :

Finland :

Sweden : Pénalités 5x2' contre Finland 2x2' contre Sweden



