Premier vingt



Un power play s’engage à mi-tiers durant lequel Rantanen, en machine à scorer qu’il est, tourbillonne autour de la cage. Il est partout, faisant des passes à tout va, des tirs cadrés de chaque côté de la cage, se téléportant d’un poteau à l’autre. A l’image, c’est effrayant. Les commentateurs en ont plein la bouche d’ailleurs. Pourtant, Johansson, le gardien des trois couronnes ne se laisse pas démonter. Ce power-play sera sans doute la seule action marquante du tiers.



Quelques petites chutes, des tirs cadrés certes mais à part ça, pas de but, pas de constructions visible, même pas le moindre petit morceau de pénalité à l’horizon. Et on passe au deuxième tiers.

Deuxième vingt



Et c’est la même au deuxième tiers. C’est fou. On les pensait plus agressifs que ça. La Finlande a de quoi démolir des armées pourtant. Mais rien. A 12’42, le capitaine Marko Antilla des Kärpät Oulu massacre un Norvégien. Il prend seulement deux gentilles minutes pour boarding (la pénalité pour attentat n’existant pas encore).



Peu après, Larmi dans les cages de Suomi voit sa vie défiler lorsque Raymond tire sur le poteau, que le palet passe derrière son dos avant de ressortir.



A nouveau plus rien jusqu’au but de Lindberg, magie du placement, qui reçoit une passe de Zetterlund et tir depuis le côté. Il fallait qu’il y ait quelqu’un à ce moment là à ce endroit. Il y avait Lindberg. Et ça rentre.

Troisième vingt



Au début du dernier vingt, Ville Pokka, pourtant défenseur, essaie de prendre les choses en main à l’attaque mais en vain. Les finlandais tournent autour de Johansson comme des vautours, s’invitant sur le bleu du gardien.



Lammikko finit par forcer le puck derrière la botte du Finnois. Avec un grand coup de crosse à bout touchant. Pas très élégant mais efficace. A partir de là, les fans, les spectateurs, les arbitres tout le monde se rendort pour un dernier tiers certes toujours tendu mais où il ne se passe rudement rien.

En OverTime, Armia, des Habs, offre un power play à la Suède qui n’aboutit à rien.

Tirs au but donc :

Finlande : Oksanen est victorieux au premier tir. Palet levé, Johansson trop avancé.

Suède : Tommernes marque. Goalie emmené sur sa droite et but à gauche.

Suède : Raymond score. Entre les bottes.

Finlande : Armia et encore un palet levé. Et encore Johansson trop avancé.

Suède : Raymond encore. Point final.