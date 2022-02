La Suisse entame bien son quart de finale. Malgin lance, le palet est mal bloqué par Säteri, la confusion règne devant la cage, Herzog tente de reprendre mais le portier du Sibir a le dernier mot. Le début de match est engagé et les Suisses se montrent dangereux.

Les Finlandais parvienent à contrer. Anttila dans l'axe échoue sur Berra. La Nati contre bien, Thurkauf seul dans l'angle tente sa chance mais Säteri capte avec sa mitaine.

La Finlande mène l'offensive et finit par percer le coffre-fort. Friman lance de la bleue, le puck rebondit jusqu'au second poteau où Aaltonen reprend victorieusement dans l'angle grand ouvert (1-0 à 08'37).

La Suisse inverse la tendance et s'infiltre à l'offensive, Herzog parvient à lancer mais Säteri fait l'arrêt. Les Lions du Nord contrôlent le palet et font tourner vite. Lehtonen lance de la bleue, le puck rebondit sur le défenseur suisse et termine dans la cage (2-0 à 10'45).

Les Helvètes contrent mais sont pris dans la défense finlandaise. Le rythme est rapide mais les Finnois restent en contrôle. En fin de tiers, les Suisses contrent mais ne peuvent renverser la donne. Lindbohm lance, le gardien repousse, Pesonen est au rebond mais Berra s'interpose encore. La Finlande reste dangereuse en contre jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 10 / 8 pour la Finlande

Les jeux ne sont pas encore faits :

La Finlande joue vite, la défense suisse peine à suivre le rythme. Bjorninen récupère une mauvaise relance helvète et contre à deux contre un, et il dévie vers Anttila qui reprend victorieusement (3-0 à 23'08).

Berra est chassé des filets suisses est remplacé par Genoni. Pesonen dévie vers Filppula mais le portier suisse s'interpose. La Finlande hausse encore le ton et son adversaire est vraiment à la peine. Manninen met la rondelle à la cage, mais personne ne prend le rebond.

Le jeu est assez rugueux mais les arbitres laissent jouer. La Suisse reprend un peu du poil de la bête et se montre dangereux devant la cage, mais Säteri veille. La Nati s'installe, Herzog contourne la cage mais bute sur le portier de Novossibirsk. Une faute pour dégagement au dessus du plexi est sifflée contre la Finlande. Le powerplay suisse montre encore son efficacité, Corvi dans le cercle parvient à dévier dans le slot pour Ambuhl qui réduit l'écart d'un excellent lancer (3-1 à 37'49).

Les Suisses sont toujours rapides et dangereux en fin de match. Aaltonen contre mais ne parvient pas à lancer.



Tirs cadrés : 12 / 8 pour la Suisse

Une histoire de cage vide :



La Suisse démarre fort pour revenir, Nattinen contre mais échoue sur Genoni. Les Suisses mettent le pressing sur la cage finlandaise, Fora lance de la bleue, mais Säteri bloque. La Finlande plie défensivement face aux assauts adverses. La Nati accélère encore et pose son jeu, mais les lancers passent à côté, sont bloqués par la défense ou détournés par le portier finnois.

La Suisse est pénalisée, le powerplay finlandais s'installe mais ne donne pas grand chose. La Suisse repart de l'avant après le retour à cinq mais Andrighetto échoue sur le gardien. La Finlande recule et concède une faute. Anttila contre à deux reprises en solitaire, la première fois son lancer s'arrête sur le gardien, la seconde il ne peut lancer. La Nati sort son gardien à cinq minutes du terme, Filppula récupère la rondelle et sert Pakarinen dans l'axe qui n'a plus qu'à ajuster la cage vide (4-1 à 55'28).

Pour autant le gardien helvète ne revient pas sur la glace et les Suisses repartent courageusement de l'avant. Hartikainen depuis la défense dégage jusqu'en cage vide (5-1 à 56'47).

La Suisse est KO debout et commet une faute, le powerplay finnois tourne sans parvenir à creuser la marque.



Tirs cadrés : 14 / 5 pour la Suisse



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Harri Säteri

** : Marko Anttila

* : Fabrice Herzog

La Finlande se qualifie une fois encore pour la demi-finale olympique, elle a su s'appuyer sur un jeu rapide et efficace en début de match pour rapidement prendre les commandes et a su ensuite résister au retour adverse. Säteri a été impérial pour tenir la ligne contre la révolte suisse au deux derniers vingts. Les Finlandais rencontreront la Slovaquie pour une place en finale olympique.

La Suisse a mal commencé la partie face au froid réalisme finnois, mené 3-0 elle a bien tout fait pour renverser la tendance mais la marche était trop haute cette fois. Fin de l'aventure pour la Nati qui n'a pas à rougir de son parcours olympique chinois.