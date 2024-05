Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Finlande (FIN) vs Suisse (SUI) 1 - 3 (0-0 1-2 0-1) Le 21/05/2024 Prague Arena [ Finlande (FIN) ] [ Suisse (SUI) ] La belle opération de la Suisse Ce match entre 2 équipées d’ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale avait surtout de l’importance pour la Suisse. En cas de victoire, elle pouvait détrôner la République Tchèque de sa deuxième place et obtenir un meilleur adversaire pour la suite. Elle n’a pas tremblé et l’a emporté (1-3) face à des Finlandais qui n’avaient rien à espérer. Prague Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 22/05/2024 à 03:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Finland :

Switzerland : Les défenses prennent le pas sur l’attaque



Le tiers démarre avec des équipes dont les défenses prennent assez rapidement le dessus sur les attaques. Le capitaine finlandais Mikael Granlund est le plus remuant pour son équipe mais il n’obtient pas de réelles chances de marquer. Pour la Suisse c’est à peu près la même chose. Il faut attendre la mi-tiers pour voir Nico Hischier batailler dans la zone du gardien pour tenter en vain de pousser au fond un palet non gelé par Harri Sateri.

Avec le temps qui passe les Suisses prennent un léger ascendant et Oliver Kapanen est le premier à gouter de la prison pour avoir fait chuter Kevin Fiala (12.18). Malheureusement pour eux, les helvètes ne parviennent pas à faire sauter le verrou pendant les 2 minutes d’avantage numérique. Le jeu plutôt serré reprend mais à la toute fin de la période, dans le slot, Romain Loeffel pense jouer un palet. C’était sans compter sur Granlund qui lui brise la crosse d’un cinglage que n’aurait certainement pas renié un bucheron (19.57). Juste avant la sirène cela permet à Roman Josi sur la remise en jeu de lâcher un gros tir que le portier sort du cadre.



Nombre de tirs cadrés :

Finlande 6 - Suisse 11



La Suisse marque coup sur coup et la Finlande court après le score



Les suisses se cassent le nez sur la boite défensive finlandaise pendant leur avantage numérique. Malgré tout ils semblent un peu plus en capacité d’ouvrir le score que leurs adversaires et ils vont le faire mais de la plus inattendue des façons. Romain Loeffel entame une relance puis au lieu de faire une passe, de sa propre ligne bleue envoie une mine sur le but de Sateri qui repousse mais Fiala a suivi et comme à l’entrainant marque de près (0-1, 25.14).



Alors qu’elle essaie immédiatement de recoller au score, la Finlande est punie par la redoutable première ligne helvète. Fiala combine avec Nino Niederreiter sur la droite qui trouve transversalement Andrea Glauser dont le one-timer surpuissant fait filoche (0-2, 27.26).



Un peu sonnée, la Finlande se reprend et 2 minutes plus tard marque un but par Granlund qui, du bas du slot, détourne un tir lointain de Saku Maenalanen. Joie de courte durée sur la banc Finlandais le but étant refusé par la VAR pour un hors-jeu de Pekka Jormakka sur l’action. Plus tard, Gaetan Haas tire de loin mais Sateri dévie l’ogive.

La Finlande est néanmoins récompensée de ses efforts après l’obstruction de Andres Ambuhl sur Granlund. Le jeu de puissance installé est assez rapidement payant. Le palet tourne bien et Granlund de la droite adresse une transversale pour Jere Innala dont le tir sur réception fusille Akira Schmid (1-2, 37.51).



Tout est relancé et, avant la deuxième pause, sur un rush, le capitaine finlandais a une dernière opportunité mais cette fois Schmid à le dernier mot.



Nombre de tirs cadrés :

Finlande 4- Suisse 10



La Suisse accentue son avance et contrôle la fin de rencontre



De retour sur la glace la Finlande tente de pousser mais la Suisse la contrarie dans ses relances par un harcèlement. Lors des 4 premières minutes, sur des palets perdus sous cette pression elle frise la correctionnelle par deux fois par Niederreiter et Ambuhl mais Sateri fait le job. Par-dessus le marché elle laisse passer sa chance suite à la faute de Ambuhl sur Jesse Puljuvarvi.

La Suisse ne commet pas les mêmes atermoiements. Sur un revirement, Niederreiter part en contre et sert entre 2 défenseurs Fiala qui mystifie à nouveau le portier finlandais (1-3, 56.33).



La Finlande perd rapidement ensuite tout espoir de retour. Granlund est chargé virilement par Glauser contre la balustrade. Dans le prolongement de l’action, il va lui rendre la monnaie de sa pièce puis les hommes se toisent. Dans le face à face le capitaine finlandais repousse avec la crosse le suisse qui la prend dans la gorge. Granlund a beau immédiatement s’excuser il a compris. Il écope de 5 minutes de pénalité + 20 minutes supplémentaires pour sa méconduite.

A ce moment du match, avec 2 buts de retard c’est mission impossible pour la Finlande. Les 2 équipes en restent là.



Nombre de tirs cadrés :

Finlande 6- Suisse 5



Meilleurs joueurs du match :

Jere Innala pour la Finlande

Andrea Glauser pour Suisse



En quart de finale la Suisse sera donc opposée à l’Allemagne alors que la Finlande aura un difficile duel scandinave à jouer contre la Suède.







© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo