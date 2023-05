Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : France (FRA) vs Autriche (AUT) 2 - 1 (1-0 0-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 13/05/2023 Tampere, Nokia Arena [ France (FRA) ] [ Autriche (AUT) ] Mondial 23 : In extremis Les Bleus profitent de l'indiscipline de l'Autriche pour remporter leur premier match en prolongation Tampere, Nokia Arena, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/05/2023 à 14:03 Tweeter FICHE TECHNIQUE



L'ouverture du mondial est déjà un match clé pour le maintien pour la France face aux Autrichiens. La partie démarre bien sur un rythme rapide. L'Autriche contrôle le palet mais ne parvient pas à se créer de nettes occasions. Ylönen repousse les quelques tentatives. La France à l'inverse se montre dangereuse à l'offensive face au portier des Red Bulls Salzburg. Les Aigles sont pénalisés deux fois de suite assez sévèrement. Malgré un excellent arrêt mitaine de Kickert contre Texier, les Autrichiens cèdent en double infériorité. Claireaux dévie parfaitement au second poteau pour Tim Bozon qui colle au fond (1-0). L'ouverture du mondial est déjà un match clé pour le maintien pour la France face aux Autrichiens. La partie démarre bien sur un rythme rapide. L'Autriche contrôle le palet mais ne parvient pas à se créer de nettes occasions.repousse les quelques tentatives. La France à l'inverse se montre dangereuse à l'offensive face au portier des Red Bulls Salzburg. Les Aigles sont pénalisés deux fois de suite assez sévèrement. Malgré un excellent arrêt mitaine decontre, les Autrichiens cèdent en double infériorité.dévie parfaitement au second poteau pourqui colle au fond La France domine la fin de période mais sans parvenir à doubler son avance.



Au deuxième tiers, les Autrichiens reviennent avec plus d'envie et lancent de dangereux breaks gérés tant bien que mal par la défense ou étouffé par le gardien. Les Tricolores lancent des bonnes offensives pour inverser la tendance mais le score ne bouge pas. Un nouveau powerplay permet aux Français de s'offrir de bonnes occasions sur la cage solidement défendue par Kickert qui multiplie les interventions. Wukovits chipe le palet et part en break à deux contre un, il sert Ganahl au dernier moment mais le lancer de l'attaquant de Klagenfurt manque le cadre. Les Bleus retournent à l'assaut mais en vain.



Les Autrichiens démarrent pied au plancher le dernier tiers. Ylönen est vite mis à contribution mais s'interpose bien. Texier met une violente charge contre la bande contre Heinrich, il écoupe d'un 5+20 et quitte la glace. Le powerplay autrichien est laborieux mais finit par porter ses fruits. Schneider sert Raffl dans le dos de la défense française, il remonte au but et nettoie la lucarne bleue (1-1).

L'Autriche continue son cavalier seul dans ce dernier tiers. Les Tricolores en grande difficultés parviennent à tenir. L'indiscipline de leur adversaire va bien aider les hommes de Philippe Bozon. Une double faute est réalisée en fin de période. A cinq contre trois, les Bleus poussent pour l'emporter mais Kickert et sa défense parviennent à tenir et repousser.



Il faut disputer une prolongation où les Bleus seront encore en double avantage, Tim Bozon touche le poteau, sur la tentative de Claireaux, le portier des Red Bulls repousse à plusieurs reprises la rondelle avant d'être sauvé par le dégagement de son défenseur. La première faute est tuée, mais l'Autriche continue de faire le dos rond. Chakiachvili slape de la bleue, Treille parfaitement placé devant la cage alpine dévie dans la lucarne (2-1).



La France remporte en prolongation le premier match du championnat du monde. Une victoire arrachée in extremis à l'aide de l'indiscipline autrichienne, avec deux buts sur powerplays. Malmenés durant la deuxième partie du match les Coqs ont tenu bon montrant une défensive plutôt efficace appuyé par un solide gardien. L'expulsion de Texier pourrait coûter cher s'il écope de match de suspension. Deuxième match dès demain contre le Danemark.

L'Autriche a été trop fébrile offensivement pour convertir ses occasions. Elle s'est tirée une balle dans le patin avec ses fautes inutiles à répétition mais repart avec un point. Il s'en est fallu de peu d'être vaincu dans les derniers instants à 3 contre 5. Face à la Suède demain, les Autrichiens devront être plus tranchants.

