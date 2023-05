A l'offensive, Fabre fait trébucher son opposant derrière la cage rouge. Le powerplay danois s'installe et fait tourner il se crée deux énormes occasions que le gardien tricolore repousse coup sur coup. Lauridsen retrouve Ehlers en retrait, le canonnier des Jets envoie un missile qui troue la cage française (0-1 à 08'27).

Le Danemark reste à l'offensive et dangereux face à la cage tricolore. Ehlers est violemment chargé dans le dos contre la bande par Claireaux, qui écope d'un 5+20 et rentre aux vestiaires. Dans l'action Lauridsen a pris deux minutes de prison. A quatre contre quatre les Danois contrôlent le jeu puis installent leur powerplay et pressent. Boedker dans l'angle lance, le palet est repoussé par un défenseur, mais Boedker reprend une deuxième fois et fait mouche (0-2 à 18'03).

Une autre faute est sifflée contre les Bleus, ils doivent jouer 30 secondes à trois, mais parviennent à tenir bon jusqu'à la sirène. Rech malgré sa vitesse et ses bonnes mains n'a pas plus de succès.



Tirs cadrés : 9 / 6 pour le Danemark

Energique :



Les Français tuent facilement la faute et repartent de l'avant. Ils se montrent dangereux et entreprenants sur la cage danoise. Les lions s'en sortent et contre habilement mais l'initiative reste du côté des Bleus. Sur un bon contre, Rech dévie parfaitement vers Leclerc qui reprend victorieusement et débloque le compteur tricolore (1-2 à 25'48).

Le Danemark repart au feu pour tenter de se remettre à l'abri, le palet tourne dans la zone française et Ylönen intervient plusieurs fois. Une crosse brisée permet à Anthony Rech de partir seul en break d'un mouvement parfait il égalise (2-2 à 28'29).

La partie est relancée, mais les rouges ne s'endorment pas et repartent vite au pressing. Les Français cherchent à la contenir mais c'est une erreur, cette fois de leur côté qui fait évoluer de nouveau le score. Une relance catastrophique plein axe d'Onno profite à Olesen qui n'en demandait pas tant pour remettre les siens devant (2-3 à 30'34).

Les coqs tanguent et sont pénalisés. Le Danemark s'offre de belles occasions mais encore une fois le portier cergypontain s'interpose pour sauver les siens. En fin de tiers les Bleus repartent. Boscq lance de la bleue, le palet est dévié à deux reprises avant d'échouer sur la botte de Dichow, Adamo devant la cage parvient à le pousser doucement au fond pour égaliser juste avant la sirène (3-3 à 39'31).



Tirs cadrés : 12 / 8 pour la France

Efforts vains :



Le Danemark est pénalisé en début de dernier tiers. Dichow sort les bons arrêts et les défenseurs se jettent bien pour bloquer, la pénalité est tuée.

Le jeu est rapide, chaque équipe a ses temps forts mais les Français sont plus dangereux à l'image de Leclerc ou Bertrand. Les Danois contrôlent la rondelle mais sans parvenir à pénétrer en zone. Fabre contre et obtient une pénalité. Texier dans l'angle tente sa chance à deux reprises mais le portier de Frölunda est le plus fort les deux fois.

Storm part en break seul mais est bien repris par l'arrière-garde tricolore. Les lions sont visiblement usés et perdent en lucidité. Une grosse erreur de perte de palet derrière la cage profite à Texier qui remet au deuxième poteau pour Tim Bozon qui ne peut reprendre.

En fin de partie les Danois se réveillent un peu, Poulsen prend à défaut la défense bleue, il lance, Ylönen repousse au second poteau mais personne ne peut reprendre le très dangereux rebond. Le contre français provoque quelques frayeurs au Danemark mais sans lancer.

Comme la veille, les tricolores doivent disputer une prolongation.



Tirs cadrés : 7 / 3 pour la France

La faute de trop :

Le Danemark contrôle la rondelle, et fait le jeu. Jensen prend de vitesse la défense mais Chakiachvili le retient irrégulièrement et rejoint le cachot. En inférioirté Perret breake mais Dichow repousse. Le powerplay tourne bien, Lauridsen dans l'angle remet en retrait pour Russell, le joueur de Linköping temporise avant d'expédier un missile dans la lucarne française (3-4 à 61'43).



Tirs cadrés : 1 / 1



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Markus Lauridsen

** : Nikolaj Ehlers

* : Anthony Rech