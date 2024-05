Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : France (FRA) vs Etats Unis d'Amérique (USA) 0 - 5 Le 16/05/2024 Ostrava Arena [ France (FRA) ] [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] Les USA bien trop forts pour la France Les USA qui s’étaient laissés surprendre par la Suède et la Slovaquie et avaient perdu 2 de leurs 3 premiers matchs de la phase poules ont remis les pendules à l’heure. Ce n’est pas la 4ème nation au classement mondial IIHF pour rien et la France en a fait les frais. En gagnant sèchement (5-0) les américains cumulent 7 points et se replacent dans le trio de tête de la poule B. La France quant à elle reste dans le trio de queue avec 4 points. Ostrava Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 17/05/2024 à 05:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

France :

United States of America : Départ en fanfare



Départ sur les chapeaux de roues des USA qui douchent la France en moins de 4 minutes en marquant 2 buts dont le premier après seulement 45 secondes de jeu. Dès l’engagement initial, les américains confisquent le palet et font le siège du camp français. Ils donnent le tournis à la défense tricolore jusqu’à ce que Brock Nelson place le disque entre les jambières de Julian Junca (1-0, 00.45).



La France, complétement sous l’éteignoir, ne peut vraiment réagir mis à part un tir timide de Kevin Bozon. Aussi, déjà sur une énième action américaine, Jake Sanderson de la gauche sert Matt Boldy dans le cercle opposé d’où ce dernier lâche un one timer surpuissant qui fait mouche (2-0, 03.24).



Les Bleus sont dominés et ne se montrent quasi jamais dangereux. L’addition se corse dans la seconde moitié de tiers. Bien servi par Johnny Gaudreau, Boldy récidive, du haut du cercle gauche cette fois, d’un nouveau one-timer encore très soudain (3-0, 12.30).



Les USA sont sur tous les palets et vont trop vite alors à moins de 2 minutes de la pause le calvaire de Junca se poursuit. Les américains enfoncent encore un peu plus le clou. Zach Werenski s’infiltre dans le slot, fait mine de tirer et décale sur la droite Gaudreau qui y va lui aussi de son tir sur réception pour tromper le gardien bleu (4-0, 18.07).



Score est déjà lourd mais parfaitement logique.



Nombre de tirs : USA 16 – France 3



La France stoppe l’hémorragie



Quentin Papillon remplace Junca dans le but de la France.

Le jeu ne change pas vraiment de physionomie et les vagues offensives des USA déferlent toujours aussi régulièrement sur la cage de Papillon qui multiplie les arrêts. Il gagne un duel face à Trevor Zegras, à qui il vole le but, puis doit, après la mi-période, résister avec sa défense au premier powerplay du match suite à un slashing de Enzo Cantagallo sur Zegras (30.57).

Les bleus s’en sortent indemnes avec beaucoup d’abnégation et de courage, Valentin Claireaux finissant même le désavantage numérique sans crosse. Par contre, toujours pas de possibilités sérieuses de marquer pour eux, mais rapidement un nouveau powerplay américain à subir suite à une faute de Justin Addamo sur Joel Farabee. Là encore, la boite bleue tient le choc.

Le dernier fait d’arme de Papillon dans le tiers sera un nouvel arrêt décisif sur Zegras.



La France a souffert mais a été inoffensive et étanche pendant ces 20 minutes.



Nombre de tirs : USA 23 - France 3



Les bleus n’échappent pas au blanchissage



Sans doute frustrés de ne pas l’avoir battu lors de la période précédente, les américains poussent très forts sur Papillon lequel réussit dès la première minute un énorme arrêt sur Gaudreau, seul devant l’enclave.

Ce début de tiers est terrible car Cantagallo retourne en prison pour un slashing sur Cole Caufield cette fois (41.51). Dès la pénalité tuée, c’est Addamo qui lui aussi récidive sur Werenski (43.57). La pénalité est tuée, Papillon sauvant une nouvelle fois la patrie face à Nelson.

Le reste du tiers se poursuit sans que les USA ne mollissent vraiment. Dans les toutes dernières minutes de jeu, la France manque le coche de sauver l’honneur. Sur un bon pressing avant, Kevin Bozon subtilise la rondelle à Jake Sanderson et s’offre un face à face avec Alex Nedeljkovic que malheureusement ce dernier remporte. C’est d’autant plus dommage que sur l’action suivante, suite à un palet perdu en défense, Shane Pinto se retrouve dans le bas du slot face à Papillon et qu’il parvient enfin à le tromper (5-0, 57.52).



Les USA gagnent sans partage un match dominé de la tête et des épaules.



Nombre de tirs : USA 15 – France 4



Meilleurs joueurs du match :



Matt Boldy pour les USA

Quentin papillon pour la France



Avec ce résultat logique et sans surprise, les USA se repositionnent dans la poule à la 3ème place. Ils devraient croquer facilement les polonais qui sont les prochains à se présenter face à eux. La France reste 6ème mais va devoir faire beaucoup mieux car son prochain adversaire, la Slovaquie, est pour le moment dauphin de la Suède dans la poule.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo