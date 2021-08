Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : France (FRA) vs Hongrie (HUN) 5 - 3 (0-2 3-0 2-1) Le 26/08/2021 Arena Riga, Riga [ France (FRA) ] [ Hongrie (HUN) ] TQO : La France renverse les Hongrois en ouverture ​La France entrait ce jeudi après-midi dans son Tournoi de Qualification Olympique à Riga en Lettonie ! Objectif JO pour nos Bleus ! Arena Riga, Riga, Hockey Hebdo Alexandre Juillet le 26/08/2021 à 17:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Hungary : Après plusieurs longs mois d’attente, de préparation, un report, l’incertitude et finalement la délivrance, notre Equipe de France de Hockey sur Glace avait rendez-vous avec la Hongrie pour le match d’ouverture de ce Tournoi de Qualification Olympique. Seul et unique objectif pour les 4 équipes présentes dans la capitale lettone, la première place qualificative pour les Jeux Olympiques de Pékin 2022, en février prochain ! Pourtant menés au score durant plus d’un tiers de la rencontre, nos joueurs ont su prendre le meilleur sur leurs opposants du soir dans un scénario reversant !



Mise en route difficile



Nos Bleus imposent le rythme de la rencontre et tentent de mettre immédiatement du tempo dans cette opposition, trouvant les deux premiers axes de tirs. Cet élan se voit néanmoins coupé par le premier jeu de puissance de la partie en faveur de leurs opposants. Erdely, en contre côté Hongrois, sème la panique dans l’arrière-garde, et force une première pénalité à l’encontre de Valentin Claireaux. Les joueurs de Bozon s’en tirent sans frais, grâce à une belle solidarité défensive. S’en suit une belle phase de domination adverse. Hardy fait le travail et repousse les assauts, mais voit la prépondérance des blancs être récompensée avant le quart de jeu. Erdely, très actif depuis l’entame de cette partie, trouve une astucieuse passe pour Hari, qui ouvrait la marque et inscrivait le premier but du tournoi, 0-1 à 12’43. Alexandre Juillet A l'image de Vas, la Hongrie a offert une sévère résistance

L’arrière-garde française, refroidie par cette ouverture du score, peine à sortir de sa zone défensive et se voit une nouvelle fois rappelée à l’ordre. Da Costa est chassé dans la minute qui suivait. Sanction immédiate pour la formation bleue. Sur le jeu de puissance, Hari, encore lui décalait Kristof Papp plein axe. Ce dernier battait Hardy, 0-2 à 14’51 [5-4].

Malgré le break, les joueurs de l’hexagone ne parvenaient pas fulgurances à se montrer menaçants, mais leurs tirs fuyaient le cadre du but gardé par 29. Le premier acte se conclut avec un break d’avance pour la formation de Zoltan Hetenyi !



Vive réaction, tendance inversée



Le début de deuxième est d’un meilleur acabit. Les joueurs français se projettent vers l’avant, obtenant un powerplay très tôt dans la période. Fleury arrache le premier tir et manque de peu le cadre, puis dans la minute qui suit, Texier décoche et enlève lui aussi trop son lancer. La seconde sera la bonne pour l’attaquant des Blue Jackets de Colombus, qui faisait trembler le filet et profitait d’un gardien masqué par l’écran devant lui, servi par Chakiachvili, 1-2 à 23’09 [5-4]. Alexandre Juillet Texier et ses coéquipiers reviennent dans la partie

La tendance du premier acte s’est totalement inversée. Quelques peu en difficulté dans la transition dans l’entame, nos Bleus sont désormais plus précis sur le front de l’attaque et égalisent rapidement en milieu de deuxième. Servi par Fleury, Manavian décochait depuis le coin de la zone offensive, le disque est dévié dans le trafic par un patin hongrois et termine sa course au fond des filets d’ Hetenyi, 2-2 à 28’00.

Le momentum est tout acquis aux français depuis la reprise de ce tiers médian. Les coéquipiers du capitaine Fleury mettent à profit leur très bonne période pour engranger un nouveau powerplay, qui ne sera malheureusement pas converti par la troupe bleue. Les intentions françaises sont bien meilleures que lors de l’acte inaugural et le danger guette la défense hongroise sur des prises de décision plus tranchantes et précises du contingent tricolore. Un nouveau jeu à 5 contre 4 est proposé à la sélection bleue. Texier, extrêmement menaçant dans cet exercice depuis le début de la partie, profite d’un service de Chakiachvili, et permet aux français de passer devant pour la première fois de la rencontre, et de mener 3 buts à 2 sur un nouveau tir puissant et précis, 3-2 à 34’45 [5-4].

La supériorité territoriale française se poursuivra jusqu’en fin de période, où Bertrand était à un souffle de donner un break d’avance à une formation en totale opposition de style avec ce qu’elle avait présenté en début de rencontre. Il fallait un bel arrêt en extension d’Hetenyi pour empêcher l’attaquant de Tappara Tempere de porter le score à 4 buts à 2. La fin de période est proche et une nouvelle situation se décante pour les joueurs de Bozon. Sur une récupération à la bleue défensive et parfaitement lancé par Rech, Tim Bozon frappe le poteau d'un tir puissant. Le disque revenait dans l’aire de jeu sans avoir franchi la ligne. Le score ne bouge pas. Fin du deuxième acte. L’Equipe de France a inversé la tendance et mène 3 buts à 2 après quarante minutes de jeu.



La France termine le travail



L’entame de ce dernier vingt est âprement disputée. Les hongrois font leur possible pour tenter de contrecarrer la domination française aperçue plus tôt dans la rencontre, mais se mettent à la faute. La France installe son powerplay et profite de l’occasion pour breaker après 5’28 en troisième. Rech prend sa chance, le cerbère repousse, mais Sacha Treille, qui trainait dans l’enclave, inscrivait le 4ème but des siens, 4-2 à 45’28 [5-4].

La Hongrie ne laisse pas le doute poindre et réduit l’écart sur la séquence qui suit. Il faudra 10 secondes à la sélection de Sean Simpson pour prendre à défaut la défense bleue et permettre aux siens de recoller par Bartalis, 4-3 à 45’38. Alexandre Juillet Bellemare et les siens ont engrangé de précieux points

Les hongrois obtiennent même l’occasion d’égaliser après la mi-tiers. Ritz est chassé pour cinglage. Dans l’infériorité, Sofron frappe la barre d’Hardy, puis la situation se crispe, heureusement sans conséquence pour la sélection frappée du Coq tricolore, qui se voyait en prime chassée par le quatuor arbitral. L’on dit parfois qu’un sacrifice vaut aussi cher qu’un but. Le boxplay français est une nouvelle preuve de cet adage. Perret se donne corps et âme sur un palet récupéré en zone offensive, et permet de tuer à lui seul et dans un effort remarquable, près de 30 secondes de la supériorité hongroise. La situation est indécise, et le sort du match n’a toujours pas officiellement désigné son vainqueur. A l'autre bord, Hardy peine à dévier un disque venu de l’arrière alors que le chronomètre n’affiche plus que quelques minutes à faire, mais le néo-angloy s’impose en parton sur le second retour, en plaçant sa crosse à raz-glace, au dernier instant, pour empêcher une égalisation certaine. Un arrêt salvateur et pour cause, nos Bleus prennent le large dans la minute qui suit. Da Costa combine avec l’omniprésent Alexandre Texier, auteur d’une rencontre XXL et venu en soutien côté gauche. Ce dernier trouvait en déviation la palette de Fleury plein enclave. Le disque mourrait dans la lucarne droite hongroise, 5-3 à 56’53.

En toute fin de partie et à 5 contre 6 suite à la sortie du portier hongrois, Texier manquait une anecdotique cage vide et le triplé, mais l’essentiel est assuré.



Victoire de l’Equipe de France 5 buts à 3 ! Après une première période et des débuts délicats, nos Bleus se sont remobilisés et ont profité d’un très bon deuxième tiers pour faire basculer la rencontre. Omniprésent sur le front de l’attaque, Alexandre Texier s’est imposé comme le principal artisan du succès tricolore lors de cette première journée. Nos Bleus, solides collectivement, affronteront ce vendredi à 16h, heure de Riga leur voisin italien, adversaire de la Lettonie ce jeudi soir à l’Arena Riga. Alexandre Juillet Le public hongrois présent à Riga !

