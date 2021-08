Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : France (FRA) vs Italie (ITA) 2 - 0 (0-0 2-0 0-0) Le 27/08/2021 Arena Riga, Riga [ France (FRA) ] [ Italie (ITA) ] TQO : La France poursuit son rêve Olympique ! ​Victorieuse de son premier match en ouverture du Tournoi de Qualification Olympique à Riga face à la Hongrie au terme d’un match renversant, l’Equipe de France se présentait ce vendredi après-midi pour affronter l’Italie. Arena Riga, Riga, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 27/08/2021 à 17:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Italy : Des transalpins balayés lors de leur premier match sur la glace de l’Arena Riga par le pays hôte letton et un score sans appel de 6 buts à 0. Une défaite italienne condamnerait officiellement, s’il n’était pas déjà trop tard, la Squadra Azzurra. Une victoire française permettrait en outre de mettre la pression sur la Lettonie, favorite du tournoi, et qui affrontera en soirée le Team Hungary !



Nul et vierge dans le premier vingt !



Henri-Corentin Buysse suppléait Florian Hardy devant le filet français. Face à lui, Bernard s’installait devant le but pour la seconde fois en moins de 24 heures. Le début de rencontre se joue sur un petit rythme. La formation française obtenait le premier jeu de puissance après 4 minutes, sans en profiter véritablement. Brouillons dans cette entame de match, nos Bleus sont à une botte de faire sauter le verrou. Il faut un arrêt au dernier instant de Bernard pour annihiler la tentative prise depuis l’enclave de Damien Fleury. Des français qui ne convertiront pas dans l’exercice, mais qui prendront davantage le jeu à leur compte après cette situation de 5 contre 4. Ils obtiendront d’ailleurs de plus nombreuses chances à l’approche de la mi-tiers, sur des tentatives de Texier et Bertrand à courte distance. Par deux fois, le portier transalpin et sa défense parviennent à repousser l’échéance. Alexandre JUILLET De rares incursions italiennes dans la zone française en 1ère période La vague bleue devient plus nette passée la 10ème minute, mais les occasions de buts ne sont pas converties. Si la domination territoriale ne fait guère de doute, la formation italienne reste dans son plan de jeu et tente de contenir au maximum les assauts français, dans un style caractéristique et attentiste rappelant le fameux « Catenaccio » emprunté à un autre sport, visant à couper les transmissions et à laisser l’adversaire créer le jeu pour profiter de contres attaques rapides. La fin de tiers confirme une domination française, mais aucun but ne sera marqué dans le premier vingt.



Treille fois deux !



Le retour des vestiaires confirme les bonnes prédispositions des dix minutes précédentes. La France dispose d’espace, et la vitesse de jeu de transition ouvre des brèches. Servi par Bozon depuis l’arrondi gauche, Gallet lance en première intention. Son tir touche Treille dans la zone dangereuse, qui parvenait à faire sauter le verrou italien et battait Bernard pour la première fois de l’après-midi, 1-0 à 23’23.

Dans les instants qui suivent l’ouverture du score française, nos joueurs obtiennent une nouvelle chance de concrétiser leur domination, poussant leurs opposants de la Botte à se faire pénaliser, au cœur d’un rythme de jeu désormais bien supérieur. Une nouvelle unité de puissance est engrangée par la troupe de Bozon, qui profitera de l’exercice pour breaker. Décalé par Chakiachvili, Texier lance, Sacha Treille en écran fait dévier pour la bis-repetita et le but du break, 2-0 à 33’41 [5-4]. Alexandre JUILLET Treille et son doublé offrent la victoire aux Bleus !

Les Bleus déroulent et contrôlent les opérations face à des azzuri dans l’obligation de se découvrir davantage et qui comptent sur un Bernard qui limitait la casse au tableau d’affichage. La fin de période approche, la France entrevoit un nouveau jeu de supériorité, mais ne pourra en profiter, la faute à deux punitions successives dirigées contre Treille et Da Costa, repris par la patrouille et qui obligeait le boxplay à contenir un jeu à 4 contre 3, puis 5 contre 3 des italiens jusqu’à la sirène de fin de cet acte médian.



Un troisième acte globalement maitrisé !



Les français contrôlent le début de troisième période et joue un hockey plus prudent, faisant tout de même face à quelques attaques italiennes, dont disposait Buysse, qui réalisait notamment un arrêt en deux temps sur son côté gauche, fermant parfaitement l’angle de tir blanc. Ce scénario tiendra pour la première dizaine de minutes dans ce 3ème acte. L’Italie tente de réagir, mais se retrouve bien souvent coupé en deux la ligne médiane passée. Les défenseurs peinent à appuyer les attaques, et les joueurs transalpins tentent les options lointaines. En face, la France joue dans un fauteuil et se contente de contenir les assauts, obtenant malgré tout quelques bonnes situations à l’image d’un tir pris en première intention par Manavian. A 4 minutes de la fin de la rencontre et sur la meilleure occasion italienne du soir, Franck se trouve seul au deuxième poteau, obligeant Henri-Corentin Buysse à une parade en extension, que le portier des Gothiques d’Amiens repoussait de la botte, sous les applaudissements de ses coéquipiers et des quelques supporters français présents, qui, malgré un nombre réduit, auront chanté de la première à la soixantième minute ! Alexandre JUILLET Buysse ne concède rien et rassure les siens ! La fin de la rencontre s’approche et le chronomètre s’égrène inexorablement pour le Team Italy, qui n’avait pas baissé les bras. Avec 1’34 à faire, la sélection italienne se projetait en zone offensive et obligeait Buysse à un nouvel arrêt important, avant de voir Pierre Crinon punit sur cette même séquence, obtenant un double avantage numérique suite à la sortie de Bernard de son but pour les ultimes secondes de la partie. Buysse brillait et confirmait son excellente prestation du soir, repoussant tour à tour deux lancers dangereux venus des extérieurs et récoltant un blanchissage mérité !



Victoire de l'Equipe de France 2 buts à 0. Patients dans une rencontre où il fallait avant tout éviter de tomber dans le piège tendu par le système italien, les Bleus sont montés en puissance dans cette rencontre et ont débloqué le compteur en deuxième période, profitant d'un doublé de Sacha Treille. Dans un troisième acte contrôlé et avec un Buysse très rassurant devant le filet, nos joueurs ont confirmé qu'il faudrait compter avec eux dans l'optique de la qualification. Grâce à cette victoire, ils s'assurent de disputer à minima une finale face au pays hôte la Lettonie, et seront très probablement très attentifs à la performance hongroise dans la deuxième opposition de l'après-midi. La Hongrie affrontera le pays hôte en soirée et devant une Arena Riga qui devrait faire salle comble! Prochaine rencontre pour les hommes de Philippe Bozon, ce dimanche dès 17h, en clôture du Tournoi de Qualification Olympique 2021 ! Alexandre JUILLET Une seconde marseillaise côté Bleu à Riga !







