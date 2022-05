Première banderille :

La France démarre bien la partie, Claireaux contourne la cage remet à la bleue pour Gallet qui slape, mais sans parvenir à déjouer le gardien. Une perte de palet de la défense française permet à Beketayev de faire le premier lancer de la partie côté visiteur, Buysse pourtant loin de ses bases s'interpose.

Le Kazakhstan se montre plus pressant mais la défense tricolore et son portier parviennent à tenir bon. Sur un bon contre, pourtant les Kazakhs ouvrent la marque. Mikhaïlis entre en zone à toute allure, il centre plein axe sur Orekhov, le palet heurte les patins du joueur et termine entre les pads de Buysse (1-0 à 05'08).

Bertrand relance le jeu des Bleus qui se portent vers l'avant, Bault dans l'angle vient se heurter à Shutov. Texier tente de centrer sur un coéquipier mais le portier chasse au loin la rondelle. La France s'installe à l'offensive, Thiry ou Chakiachvili slapent de la bleue sans succès. Kévin Bozon perce seul mais se fait rejoindre et contrer par Blacker.

Le jeu s'équilibre sur un rythme rapide d'un côté à l'autre de la glace. Les Bleus lancent plus mais les tirs sont trop lointains et les rebonds pas exploités.

Sur un contre, Metalnikov se troue complètement et perd le palet à la lutte avec Bertrand qui dévie au deuxième poteau pour Perret qui lance sur réception, Shutov s'envole au second poteau et repousse pour un incroyable arrêt.

Savitsky en solitaire vient bute contre Buysse. La France est pénalisée en fin de tiers, mais le powerplay kazakh est catastrophique, pas d'installation, des hors jeu et pas un seul tir !



Tirs cadrés : 9 / 8 pour la France

Situation retournée :



La France revient à l'assaut, Texier lance le palet glisse derrière le gardien mais passe à côte du but. Les Kazakhs sont pénalisés, Fleury ou Auvitu tentent leur chance mais sans succès. Akolzin sortit de prison mène un contre qui fait des frayeurs aux locaux mais Buysse bloque.

Un bon contre français à deux contre un échoue peu après, Bertrand sert Perret seul dans l'angle mais le palet lui échappe de la palette.

Le Kazakhstan va un peu mieux et pose son jeu à l'offensive, il lance à plusieurs reprises mais sans réel danger comme Beketayev de la bleue. Photographe : Yoann Coppel (archives)

Les Bleus sont à la contre-offensive et la défense kazakhe prend l'eau de tous côtés. Texier fait le tour de la zone et d'un puissant lancer égalise en profitant du trafic devant l'enclave (1-1 à 32'31).

Les Kazakhs assommés ne parviennent plus à repartir et sa défense est complètement larguée, Shutov réalise de solides arrêts pour éviter le renversement complet de la situation. Tim Bozon enfonce l'arrière-garde d'Asie centrale et dévie vers Perret mais c'est encore le portier du gerfaut doré qui a le dernier mot.

Savitski en solitaire bute contre le portier tricolore. Mikhaïlis part en break, il sert dans l'axe Panyukov qui reprend sur un remake du premier but, mais Buysse bien placé bloque la tentative.

En toute fin de période, les Kazakhs sont sanctionnés pour une faute stupide. La sanction tombe vite, Chakiachvili canonne de la bleue, le puck est involontairement dévié par Savitski qui prend à contre pied son propre gardien impuissant (2-1 à 39'35).



Tenir son avance :



Le Kazakhstan part à l'offensive au début du dernier tiers. Buysse solide tient son équipe devant. Starchenko dans l'angle provoque un gros rebond plein axe mais personne n'est là pour reprendre. Les Kazakhs continuent de tenter de revenir au score mais son extrêmement maladroits, les passes sont ratées, les joueurs tombent ou se ratent complètement.

La France tient du coup, sa défense fait le ménage et s'offre quelques contres peu inspirés qui ne donnent rien. Les Bleus s'emparent du palet et font tourner le chrono. Fleury ou Texier s'offre même des tirs dangereux que Shutov repousse bien. Les Kazakhs semblent perdus sur la glace et tentent quelques contres solitaires, par Valk ou Mikhaïlis mais ils sont bien repoussés par Buysse.

En fin de match, les Kazakhs sortent leur gardien et prennent leur temps mort, ils ont un petit temps fort mais manque de temps et de précision. Rech sauve son équipe dans le dernier instant. La sirène met fin à la partie et offre une première victoire aux Bleus.



Tirs cadrés : 8 / 7 pour le Kazakhstan



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Alexandre Texier

** : Henri-Corentin Buysse

* : Andreï Shutov

Premier succès laborieux pour la France face à un adversaire maladroit et peu inspiré. Une victoire importante dans la course au maintien. Texier aura mené la barque française jusqu'aux rives de la victoire grâce à un but et une assistance. Buysse réalise un bon match avec les arrêts qu'il fallait. Cependant la défense a été un peu trop perméable, face au Kazakhstan ça passe mais il faudra être plus serein contre une équipe plus costaude. Comme dès demain face à l'Allemagne.

Le Kazakhstan n'a pas réalisé un grand match cet après-midi, maladroit, peu inspiré et franchement faible défensivement il a pu compter sur son gardien, plutôt en forme et solide et sur quelques coups d'éclats solitaires de Mikhaïlis mais ce n'est pas suffisant. L'horizon s'assombri pour les aigles d'or qui affronteront la Suisse mardi.