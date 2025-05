Hockey sur glace - : France (FRA) vs Lettonie (LAT) 1 - 4 (1-0 0-1 0-3) Le 10/05/2025 Avicii Arena [ France (FRA) ] [ Lettonie (LAT) ] La France débute mal son Mondial Malgré une belle abnégation collective, les Bleus, trop inefficaces, se sont inclinés face à la Lettonie (1-4) pour son entrée en lice dans le Mondial. Rendez-vous face à la Finlande, dès ce dimanche soir (20h20), pour son second match dans le groupe A. Avicii Arena, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 11/05/2025 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7564 spectateurs Arbitres : MM. Brander (FIN) et Tscherrig (SUI) assistés de MM.Hynek et Lundgren Buts :

France :

Latvia : Pénalités 8 minutes contre France 4 minutes contre Latvia But pour la France :

15’02 Fabre (Boscq et Crinon)



Buts pour la Lettonie :

35’36 Dzierkals (INF),

42’02 Zile (Komuls et Balcers),

58’36 Locmelis (cage vide),

59’29 Locmelis (cage vide)



Les Bleus peuvent nourrir des regrets, mais ils vont constater que le haut niveau n’offre aucun cadeau. Face à Lettonie, médaillés de bronze au Championnat du monde 2023 et victorieux de l’équipe de France (5-2) lors du TQO pour les JO, les joueurs de Yorick Treille ont longtemps combattu, se battant avec détermination sur chaque palet. Ils n’ont pas démérité mais ont concédé une première défaite dans ce Mondial-2025, samedi soir, à l'Avicii Arena de Stockholm (Suède).



La détermination n’a pas suffi et les Lettons, plus efficaces, ont su trouver la faille dans le but de Quentin Papillon, titularisé pour ce premier rendez-vous. Pourtant, ce sont les Bleus qui avaient été récompensés de leur agressivité positive en ouvrant le score par Dylan Fabre. L’attaquant de Assat Porin en Finlande déviait intelligemment un lancer de Jules Boscq pour inscrire (15’02) son tout premier but en Mondial Élite.



Les Bleus ont tenu en respect les Lettons pendant 35 minutes, avec quelques situations intéressantes non converties par Spinozzi, Bozon et Perret, jusqu’à cette erreur de relance alors que les Français étaient en supériorité numérique. Martins Dzierkals, opportuniste, ne laissait pas passer l’occasion d’égaliser (1-1, 35’36) et de dynamiser son équipe avant la fin du 2e tiers.



Dès le début de la dernière période, Kristaps Zile, qui évolue dans le championnat tchèque, utilisait également habilement la déviation pour tromper Quentin Papillon sous sa transversale (2-1, 43'00). Un coup dur pour les Bleus qui ne sont pas parvenus, par la suite, à réellement inquiéter le but de Kristers Gudlevskis, malgré une dernière tentative de Dylan Fabre, élu meilleur joueur Français. Efficaces jusqu’à la sirène, les hommes d'Harijs Vitolins vont même profiter de la sortie de Quentin Papillon en fin de match pour alourdir le score en marquant deux fois dans la cage vide (4-1) par Locmelis en moins d’une minute.



Les Bleus n’auront pas le temps de gamberger. Dès ce dimanche soir (20h20), la Finlande, qui a été fébrile devant l’Autriche vendredi (2-1), se dresse devant les Tricolores, avant de croiser le Canada et son capitaine Sidney Crosby mardi soir (20h20).















© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article ALEX6 a écrit le 11/05/2025 à 08:52 Et encore et toujours Tim Bozon qui gâche tout, pourquoi ne pas le citer dans l'article, bon sang ? (jeu personnel, erreur énorme en phase défensive sur l'égalisation lettone, perte du palet sur le 4ème but et ce n'est pas la 1ère fois que ça arrive dans un tournoi important) Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur