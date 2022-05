Hockey sur glace - : France (FRA) vs Norvège (NOR) 4 - 1 (1-0 2-0 1-1) Le 30/04/2022 Angers, IceParc [ France (FRA) ] [ Norvège (NOR) ] Les Bleues championnes du monde Retour en images sur la rencontre opposant la France à la Norvège, pour la dernière rencontre du championnat du monde féminin division 1 groupe A, où les Françaises s’imposent avec brio, remportant ainsi le mondial et le titre de Championnes du monde D1A Angers, IceParc, Hockey Hebdo Guillaume François le 01/05/2022 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : DEWAR Brandy, KARKLINA Agnese, CLOSSET Judith, GREENEN Erika Buts :

France :

Norway :







Championnat du monde féminin Division 1 Group A : France - Norvège 4-1



C’est dans une patinoire à guichets fermés que s’est déroulé le dernier match de ce mondial féminin de division 1 Groupe A, où les Françaises affrontaient la Norvège pour une rencontre en guise de finale, car les deux équipes se retrouvaient à points égaux. L’équipe de France n’a jamais tremblé dans ce match décisif permettant d’accéder à l’élite mondial du Hockey féminin.





Reportage Photos





Guillaume François Clara ROZIER inscrit le 3e but Français





Guillaume François Ingrid MORSET Capitaine de la Norvège reçoit la médaille d'Argent





Guillaume François Caroline BALDIN élue meilleure gardienne du Championnat du Monde D1A





Guillaume François Mia VÄÄNÄNEN arbore fièrement la médaille d'or de l'équipe de France





