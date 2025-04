Hockey sur glace - : France (FRA) vs Norvège (NOR) 1 - 2 (0-1 0-1 1-0) Le 25/04/2025 Aren’Ice de Cergy-Pontoise [ France (FRA) ] [ Norvège (NOR) ] La Norvège s'impose à Cergy - VIDEO La France battue par la Suisse 3-4 puis 2-5 à l'occasion de leur deux premiers matchs à Marseille, s'est inclinée 1-2 face à la Norvège à Aren’Ice de Cergy-Pontoise. Match retour dès ce samedi à 19h00 toujours à Cergy ! Aren’Ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo MSL / FFHG Hockeyfrance.tv le 26/04/2025 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2997 spectateurs Arbitres : Maxime Laboulais et Cyril Debuche assistés de Pierre Mercier-Landry et Hugo Maillard Buts :

France :

Norway : Pénalités 6 minutes contre France 4 minutes contre Norway Buts :

France :

49:50 - Jordann Perret assisté de Enzo Guebey et Pierre Edouard Bellemare

Norvège :

19:10 - Markus Vikingstad assisté de Andreas Martinsen et Mattias Norstebo

24:03 - Jacob Berglund assisté de Eirik Salsten et Mattias Norstebo

VIDEO - Hockeyfrance.tv

Programme de la préparation des Bleus



Vendredi 18 avril à Marseille :

France 3-4 Suisse (1-0 ; 1-1 ; 1-3)

Samedi 19 avril à Marseille :

France 2-5 Suisse (1-1 ; 1-2 ; 0-2 )

Vendredi 25 avril à Cergy-Pontoise :

France 1-2 Norvège (0-1 ; 0-1 ; 1-0)

Samedi 26 avril à Cergy-Pontoise :

France – Norvège (19h00)

Vendredi 2 mai à Zvolen en Slovaquie :

Slovaquie – France (18h00)

Samedi 3 mai à Zvolen en Slovaquie :

Slovaquie – France (18h00)



