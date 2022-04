Hockey sur glace - : France (FRA) vs Pays Bas (NED) 4 - 2 (1-1 1-0 2-1) Le 20/04/2022 Cergy (Ice Arena) [ France (FRA) ] [ Pays Bas (NED) ] EDF Féminime - Victoire de la France face aux Pays Bas En marge des championnats du monde, les Bleues l'ont emporté 4 à 2 sur les Oranjes lors du match de préparation qui s'est joué à Ice Aréna de Cergy le 20 avril 2022. Cergy (Ice Arena), Hockey Hebdo Bruno Gouavé & Lisa Gouavé le 23/04/2022 à 14:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : PICAVET Marie Tjana & RAULINE Jérémy assistés de SIMON Thomas & THIEBAULT Leevan Buts :

France :

Pays Bas : Pénalités 2 minutes contre France 2 minutes contre Pays Bas



Reportage photos de Lisa Gouvazé & Bruno Gouvazé du match amical international qui opposait l'Equipe de France Féminime à l'Equipe des Pays Bas Fémine qui a eu lieu à l'Ice Arena de Cergy et s'est cloturé par la victoire 4 à 2 des Bleues.







© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







