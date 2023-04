Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : France (FRA) vs Slovenie (SLO) 4 - 3 (2-1 1-1 1-1) Le 28/04/2023 Aren'ice de Cergy [ France (FRA) ] [ Slovenie (SLO) ] EDF – La France l’emporte face à la Slovénie A l’approche du mondial élite qui se déroulera en mai prochain en Finlande, l’équipe de France de hockey sur glace prépare la compétition dans le cadre de divers stages et tournois depuis le début d’année. Il est coutume de dire qu’en sport soit on gagne soit on apprend. Force est de constater que l’équipe de France a beaucoup appris ces derniers avec 4 matchs et autant de défaites contre le Danemark, la Norvège et la Suisse par deux fois. Allait-elle renouer avec la victoire dans le cadre de sa double confrontation avec la Slovénie ? Finalement, au terme d’un match qu’elle aurait pu tuer mais où elle s’est fait peur jusqu’à la fin, l’équipe de France enregistre sa première victoire de 2023 en venant à bout de valeureux Slovènes sur le score de 4 buts à trois. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 30/04/2023 à 09:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2310 spectateurs Arbitres : Pierre Dehan et Damien Bliek assisté de Johan Fauvel et Nicolas Constantineau Buts :

France :

Slovenia : Pénalités 4 minutes contre France 10 minutes contre Slovenia



Buts

France :

3:14 FABRE Dylan (TREILLE Sacha)

17:13 GUEBEY Enzo (CLAIREAUX Valentin et GALLET Hugo)

26:41 LECLERC Guillaume (BOZON Tim et TEXIER Alexandre)

41:53 DUBE Pierrick (VALIER Peter)

Slovénie :

13:24 ČIMŽAR Tadej (PANCE Ziga et TOMAŽEVIČ Blaž)

28:30 VERLIČ Miha EGAL (STEBIH Miha et JEGLIČ Žiga)

51:16 URBAS Jan EGAL (JEGLIČ Žiga et VERLIČ Miha)

Une France dominatrice qui vire en tête

Il ne faut néanmoins pas trop attendre pour voir les bleus briser l’égalité sur une action estampillée 100% « Brûleurs de loups ». Sacha Treille travaille fort derrière le net et remet devant l’enclave à Dylan Fabre, son compère grenoblois, lequel ne laisse pas passer l’occasion (1-0, 03.14).



Photographe : © Bruno Gouvazé Bien lancée par cette ouverture du score, l’équipe France prend le contrôle du match et contient globalement les slovènes dans leur camp. Les vagues bleues déferlent sur la cage de Gracnar mais le goalie prend le dessus sur des attaquants pas assez tueurs qui vendangent un peu les opportunités. Sur un revirement c’est d’abord le cas avec Alexandre Texier qui bute sur le gardien, puis ensuite Kevin Bozon qui ne cadre pas, sa tentative ras de glace flirtant avec l’extérieur du poteau, et enfin, suite à une grosse erreur de relance d’un défenseur, Peter Valier qui se voit offrir dans le bas du slot un face-à-face inespéré avec le gardien que ce dernier remporte.

Finalement à ne pas enfoncer le clou quand ils en eurent l’opportunité les bleus se font rejoindre contre le cours du jeu. Alors qu’il récupère le puck en défense et que tout laisse penser à un nouveau raid en revirement des tricolores, Texier manque lui aussi sa relance ce qui remet les slovènes dans le sens de la marche. Ils combinent bien autour de la cage de Quentin Papillon et Tadej Čimžar au second poteau conclue au rebond l’action initiée par Blaž Tomaževič et notamment la tentative de Ziga Pance (1-1, 13.14).



Tout est à refaire pour les bleus qui ne désarment pourtant pas et reprennent l’avantage 4 minutes plus tard. Au cœur de leur domination, Hugo Gallet, de loin, allume Gracnar bien aidé par Valentin Claireaux qui dévie la trajectoire du tir, Guebet n’ayant plus qu’à convertir le rebond laissé (2-1, 17.13).



Le moins que l'on puisse dire c'est que les tricolores entament la rencontre avec sérieux et envie. Pas de temps à perdre, Enzo Guebey est le premier à tester Luka Gracnar, le gardien slovène, dès l'engagement. Les bonnes dispositions françaises se confirment peu après avec une échappée de Loïc Farnier sur la gauche mais Louis Boudon, idéalement servi dans l'axe, bute sur le portier blanc.

Les Slovènes se rebiffent mais leur indiscipline permet à la France rester devant

Texier initie un beau jeu de décalage à 3 avec Tim Bozon et Guillaume Leclerc, ce dernier, de la droite, concluant sur réception (3-1, 26.41).



Photographe : © Bruno Gouvazé Ce break ne permet néanmoins pas aux français de desserrer l’étreinte et Papillon doit jouer de la botte face à Urbas. La situation ne s’arrange pas à l’approche de la mi-match quand Guebey va en taule pour dureté. Le but de Papillon fait alors l’objet d’un « canardage » en règle. Le penalty kill est néanmoins réussi par les tricolores mais ils ont souffert. Incapables de reprendre le momentum, ils offrent peu après un nouvel avantage numérique aux slovènes suite à un, toujours aussi agaçant, surnombre. Treille purge la peine et voit les siens se faire secouer pendant 2 minutes. Jan Grozg se procure une grosse opportunité sur laquelle Papillon dit non tout comme ensuite sur 2 missiles de Blaž Grecorc ou enfin sur un one timer de Robert Sabolič où il fait preuve d’une jambière en béton. Une fois au complet les bleus qui peinent à sortir de leur zone en sont réduits à tenter de loin, à l’instar de Jules Boscq, mais c’est trop facile pour Gracnar. Urbas sollicite encore le portier tricolore puis, peu après, l’abnégation slovène finit par être récompensée quand Stebih lance de loin, une tentative déviée par Miha Sterlič (3-2, 38.30).



C'est une toute autre physionomie que présente le match lors du deuxième vingt. Les slovènes tuent le reliquat de pénalité sans trop souffrir puis commencent à appuyer sur l'accélérateur. Papillon doit intervenir plusieurs fois pour stopper de multiples tentatives adverses notamment celles de Ziga Zelič ou Roc Tičar. Heureusement pour les bleus les slovènes sont indisciplinés et le Niçois Miha Stebih sanctionné pour un « faire trébucher » est rapidement rejoint sur le banc des punis par Luka Maver pour avoir dégagé directement le puck dans les tribunes. Les français ont beau ne pas avoir été trop tueurs lors du premier tiers, l'occasion est trop belle et ils convertissent leur double supériorité numérique.

L’intensité monte, le match est débridé mais la France tient jusqu’au bout

Sur une remise en jeu gagnée par Valier, du bord du cercle droit, Pierrick Dubé lâche un tir instantané qui surprend Gracnar côté mitaine (4-2, 41.53).



L’indiscipline rattrape les slovènes, notamment Maver, qui retourne sur le banc des punis pour un « faire trébucher ». Le jeu de puissance des bleus est plutôt insipide et totalement indolore pour la boite slovène. C’est finalement à 5 contre 5 que les français se procurent enfin une nouvelle belle occasion franche quand Farnier sur la droite file à l’anglaise mais sa feinte est bien lue par le portier qui resserre les bottes.



Photographe : © Bruno Gouvazé Le match est un peu débridé et Papillon joue lui aussi de la jambière sur un one timer de Ken Ograjensek. Quand Urbas retourne en prison pour un surnombre, l’Aren’ice pense que la France va enfin s’échapper. Hélas, non seulement le powerplay est encore une fois indolore pour la boite blanche mais sur un contre, après une transition ratée, elle frôle la correctionnelle quand Čimžar bute sur la botte du portier bleu.

Finalement peu après les tricolores encaissent un nouveau but sur un tir de Urbas dévié dans l’axe, probablement par le patin d’un défenseur, sur le poteau (4-3, 51.16).



La Slovénie repart plein gaz mais se fait rapidement surprendre.

Meilleurs joueurs du match :



Meilleur joueur pour la Slovénie : Blaž Tomaževič



Meilleur joueur pour la France : Jules Boscq



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







