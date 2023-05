Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : France (FRA) vs Slovenie (SLO) 2 - 1 (0-1 0-0 1-0 1-0) Après prolongation Le 29/05/2023 Aren'ice de Cergy [ France (FRA) ] [ Slovenie (SLO) ] EDF – Victoire à l’arrachée de la France sur la Slovénie Les bleus gagnent en prolongation ce second match amical face à Slovénie (2-1) mais n’ont pas eu la partie facile. L’équipe slovène, sans être d’une qualité exceptionnelle, a mis en difficulté les tricolores pendant plus de 2 tiers avant de s’éteindre progressivement. Le mondial se rapproche et les bleus doivent encore monter en puissance pour espérer y exister. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 01/05/2023 à 19:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2049 spectateurs Arbitres : Alexandre Hauchard et Adrien Ernecq assistés de Nicolas Constantineau et Cyril Debuche Buts :

France :

Slovenia : Pénalités 6 minutes contre France 4 minutes contre Slovenia



Buts

France : 54:28 FABRE Dylan (CLAIREAUX Valentin, GALLET Hug) 61:20 FABRE Dylan (BOZON Tim, GALLET Hug) Slovénie :

01:13 GREGORC Blaž (VERLIČ Miha)

Les Slovènes prennent logiquement le score



Les deux sélectionneurs ont décidé de faire tourner leurs gardiens pour cette seconde confrontation, aussi Luka Gracnar laisse sa place devant la cage slovène à Zan Us et Quentin Papillon la sienne à Sebastian Ylönen. Le portier tricolore n’a pas le temps de souffler et est sollicité d’emblée sur une tentative non cadrée qu’il choisit de cueillir de la mitaine par précaution. Toujours dans la première minute de jeu, sur l’action suivante, il part intercepter un palet filant contre la balustrade derrière son but mais cafouille un peu et perd la rondelle, qui traine dans ses patins, de vue. Chassé par le forecheck, slovène il tente de rattraper le coup mais finit par être sanctionné pour un « faire trébucher ». Pierrick Dubé assure la substitution sur le banc des punis mais n’y reste pas longtemps car les slovènes, qui ont bien mieux commencé leur match que la veille, bonifient sans coup férir la supériorité numérique. Blaž Grecorc, à qui Miha Verlič avait confié la rondelle, va crucifier le gardien bleu (0-1, 01.13). Pas vraiment l’entame de match rêvée pour les français.



Photographe : © Bruno Gouvazé Ils tentent néanmoins de réagir immédiatement et obligent, dans la minute suivante, Us à un double arrêt. Mais contrairement à la veille les slovènes les empêchent de poser leurs attaques. La Slovénie cadenasse la zone neutre et maitrise mieux le palet. Vers la 9ème minute de jeu, il s’en faut d’un rien pour que Žiga Jeglič ne conclut un raid dans le dos de la défense bleue.

Les tricolores peinent à se procurer de franches occasions et il faut attendre la 14ème minute pour voir la riposte de Sacha Treille dont la déviation passe de peu à côté. Le nouvel avion que les bleus prennent dans le dos à la 18ème minute de jeu n’est autre que le remuant Robert Sabolič qui malheureusement pour les siens ne cadre pas. C’est la charge incorrecte de Jan Urbas en fin de période qui permet aux bleus de mieux finir le tiers. Leur jeu de puissance est plutôt bien mené mais aucune des tentatives successives de Valentin Claireaux, Dubé et Anthony Rech ne parviennent à déjouer la vigilance de Us. C’est donc avec un but de retard que les français rentrent au vestiaire après un triste premier tiers où ils n’ont pas su trouver la bonne carburation.



Les bleus et leur gardien tiennent le coup



Le deuxième acte repart un peu sur les mêmes bases que le précédent et ce sont les slovènes qui tirent leur épingle du jeu. Ylönen doit rapidement jouer de la botte face à Roc Tičar. A la 5ème minute de jeu dans la période, Rech se crée pourtant une belle opportunité mais hélas il tergiverse trop pour conclure. Plus tard, il offre même un powerplay aux slovènes suite à un « accrocher ». Heureusement pour ses coéquipiers le jeu de puissance slovène est fort mal mené et facilement annihilé.



Photographe : © Bruno Gouvazé Qu’à cela ne tienne, plus tard Blaž Tomaževič plein axe met à contribution le portier bleu qui veille au grain. Peu après c’est au tour de Urbas d’obliger Ylönen à jouer du bouclier. A ce moment-là du match, on ne voit pas trop comment les français vont se dépêtrer du piège slovène. Il y a bien une nouvelle belle action pour Treille qui ne peut cadrer.

C’est d’autant plus frustrant que peu après, sur un raid de Tičar, Treille commet la faute et l’accroche. Cette fois il faudra tout le talent de Ylönen pour empêcher les slovènes de prendre le large car la supériorité numérique est éprouvante pour la boite bleue. Tičar, Urbas par deux fois et Jan Drozg obligent le gardien à multiplier les arrêts. Une fois la pénalité tuée les français ont une dernière cartouche en fin de tiers mais Tim Bozon manque son face-à-face avec Us. Ce sont les slovènes qui allument le dernier pétard du vingt par Sabolič dont la tentative trouve le poteau.



La France finit fort et arrache la prolongation



Le troisième tiers débute plutôt mollement. Les deux équipes se neutralisent et le jeu est brouillon. Les bleus n’y arrivent toujours pas et les slovènes restent maladroits sur la conclusion de leurs actions, parfois très chaudes sur le but de Ylönen.

Guillaume Leclerc est néanmoins l’auteur d’une belle tentative puis après 7 minutes de jeu c’est Rech qui est mis en position mais ne cadre pas. Petit à petit on sent malgré tout que les blancs perdent un peu de jus alors que les bleus augmentent enfin un peu le rythme.



Photographe : © Bruno Gouvazé La seconde moitié du vingt voit les français plus à leur avantage. Et si Tim Bozon, Treille ou Dylan Fabre ne cadrent toujours pas, cela se rapproche sérieusement. Louis Boudon y va aussi de sa tentative mais en angle Us est imprenable.

Le tournant un match intervient à moins de 7 minutes du terme quand Fabre s’échappe et est privé du but par Us qui resserre bien les bottes. Pas si grave car sur l’action Bine Mašič lui a mis un coup de hache au passage et doit aller en prison. Les bleus ne laissent pas passer l’occasion et sur un lancer à la cage lointain de Claireaux, Fabre est là pour conclure (1-1, 54.28).

Les français sont désormais à hauteur et finissent plutôt forts, Treille ayant une dernière occasion en pivot.



Les bleus assomment les slovènes en prolongation



La prolongation sera plutôt vite bouclée par les bleus. Sur une mauvaise passe aveugle en retrait des slovènes à l’attaque, les tricolores partent en contre et Hugo Gallet et Claireaux combinent bien pour une remise en retrait à Fabre qui fait filet (2-1, 61.20). Avec ce second but dans le match, son troisième du week-end, le grenoblois donne la victoire aux siens, une victoire bien plus compliquée que la veille.

vec deux victoires dans la double confrontation les bleus réussissent comptablement leur sortie sans toutefois complétement convaincre. Il y a encore beaucoup de travail à faire à l’approche du mondial et il leur faudra être encore plus forts face à la Norvège pour les 2 derniers matchs amicaux.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Meilleurs joueurs du match :



Meilleur joueur pour la Slovénie : Zan Us



